健倍苗苗发布盈喜 预期股东应占综合溢利增加不少于50%

香港, 2024年11月1日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」）为香港品牌保健品的领先营销商及分销商，集团今天发布盈喜预告。根据对本集团截至二零二四年九月三十日止六个月的未经审核综合管理账目的初步审阅及董事会目前可得的资料，本集团预期截至二零二四年九月三十日止六个月的股东应占综合溢利（「综合溢利」）将较去年同期增加不少于50%。

综合溢利大幅增加主要受惠于集团核心品牌的强劲销售势能，尤其是品牌药分部的何济公和品牌中药分部的保济丸。此外，集团的浓缩中药颗粒业务持续增长也提供进一步支持。这样的亮眼表现反映集团的线下及线上渠道销售及营销策略行之有效，从而把握品牌消费保健产品于香港、澳门及大湾区市场的增长潜力。

健倍苗苗拥有多元化产品组合，包括品牌药、品牌中药以及健康保健品。集团持续推进重点策略，其中包括扩展本地和跨境电子商务平台、于香港及大湾区市场中发掘传统中药的机遇、优化产品组合以迎合消费趋势、发挥品牌管理优势，以及加强集团的商业执行力。

详情请参阅香港交易所之公告。

有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161）

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和品质至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「美德玛宝儿除疤啫喱」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk

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