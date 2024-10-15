中国平安资产管理（香港）蝉联中国保险资产管理业协会三项权威推介

香港, 2024年10月15日 - (亚太商讯) - 近日，中国保险资产管理业协会发布"IAMAC推介 - 2023年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构" （"IAMAC推介"）调查结果，中国平安保险（集团）股份有限公司旗下境外资产管理平台 - 中国平安资产管理（香港）有限公司（"中国平安资产管理（香港）"）获列入三项权威推介名单。这也是公司连续第四年获得多项"IAMAC推介"的肯定。

今年中国平安资产管理（香港）在"IAMAC推介"境外投资机构类别中，被列入"最受险资欢迎境外投资机构"、"最受险资欢迎境外受托机构"以及"最受险资欢迎境外投资机构-境外公开市场业务"三个类别的推介名单。本届IAMAC推介共有99家证券机构、公募基金公司、期货公司和境外投资机构参与。

IAMAC推介活动迄今已举办十届，为保险资产管理业内最负盛名的推介活动之一。本着"公平、公正、非盈利"的原则，IAMAC推介由有关机构自愿报名，保险机构自主参与调查，以保险机构调查结果为基础并结合有关资料，多维度加权产生推介结果。今年共有160余家大型保险集团、保险公司和保险资管公司参加了调查。

中国平安资产管理（香港）资本市场负责人兼首席投资官汪新翼表示："连续第四年获得协会在多个项目上的推介，我们感到十分自豪。衷心感谢协会的认可，肯定了我们团队在极具挑战性市场环境中的适应力与策略布局。我也衷心感谢我们尊贵的险资合作伙伴，你们长期的信任和支持，激励着我们不断追求卓越。我们渴望探索新的投资机遇，并将持续致力于达成卓越业绩，创造长期价值。"

作为行业领先的资产管理机构，中国平安资产管理（香港）具备强大的投资研究和组合管理能力，为客户提供全球市场股票、固定收益、ETF、结构化产品和另类投资等全方位投资管理解决方案。凭借团队的投资实力和不懈努力，公司近年连续荣获众多重磅荣誉。中国平安资产管理（香港）拥有坚实的客户基础，与保险机构合作伙伴长期维持密切联系与合作，期待未来在更多的领域携手并肩，开拓合作机遇。

关于中国平安资产管理（香港）有限公司

中国平安资产管理（香港）有限公司（"中国平安资产管理（香港）"）是中国平安保险（集团）股份有限公司(2318.HK，601318.SH）旗下中国平安保险海外（控股）有限公司的全资子公司，成立于2006年。中国平安资产管理（香港）持有香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）颁发的第1类、第4类和第9类牌照，分别获准从事证券交易、就证券提供意见及提供资产管理服务。作为行业领先的资产管理机构，公司具备强大的投资研究和组合管理能力，为客户提供全球市场股票、固定收益、ETF、结构化产品和另类投资等全方位投资管理解决方案。更多信息请浏览中国平安资产管理（香港）官网：asset.pingan.com.hk（此网站未经证监会审阅）。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network