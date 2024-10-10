聚焦全球家具家居类B2C电商市场  细分龙头傲基科技有睇头

香港, 2024年10月11日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，在数字经济快速发展的时代，消费者的需求和偏好发生了重大改变，同时随着仓储、物流解决方案及支付系统等电商基础设施的完善，使得线上渠道已成为全球家具家居类产品市场的主要增长推动力，也由此涌现出具知名度的明星企业。

2010年成立于深圳的傲基科技，立足于中国改革开放的最前沿，在经济全球化的浪潮中，公司充分把握国际贸易多元化发展的契机，战略性地专注于提供高品质家具家居类产品。如今，傲基科技已经成长为全球领先的品牌电商。2024年9月29日，公司港股IPO获中国证监会备案通过，拟发行不超过147,702,300股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。可见，傲基科技无疑是颇具吸引力的优质消费标的。

持续创新拓宽护城河，品牌声誉卓著

傲基科技是顶级的品牌电商，专注于提供优质家具家居类产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按GMV计，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场排名第五，且在基于中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场排名第一。

经营方略上，傲基科技实施严格的质量控制措施，坚持「零容忍」的质量控制政策，始终如一地交付优质和值得信赖的产品，并为消费者提供跨时区的及时的售后服务，维持客户满意度。同时，通过协调产品开发及供应链管理，以具竞争力的价格提供优质产品。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，公司在所有第三方电商平台的平均退货率在3.5%以下，处于行业最低水平范围。

作为持续产品创新的基石，傲基科技的产品开发能力备受认可，以市场为导向的产品开发及不断创新，为公司的多样化产品起到正向的赋能作用。截至最后实际可行日期，公司拥有630项专利、156项专利申请以及172项软件著作权，并获得72项国际设计奖项，包括iF设计奖、红点奖、广东省省长杯优秀奖及红星奖。公司亦运营工业设计创新实验室，其自2021年起及自2020年起于中国被认定为国家级工业设计中心及广东省工程技术研究中心。

依托先进的产品开发能力，傲基科技有序推进大品牌战略，通过持续创新优化产品组合，同时开展适合多元化品牌的量身定制的销售及营销活动，稳步提升公司的品牌知名度。公司的品牌，如ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK在全球备受认可，并取得稳固的消费者基础。于2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元。

还值得一提的是，国家高度重视跨境电商平台龙头企业的培育，持续加大扶持力度，从多个方面为做大做强具有国际竞争力的跨境电商平台企业提供全方位支撑。凭借领先的行业地位与卓越的品牌影响力，傲基科技于2024年6月获广东省商务厅评为「广东省跨境电商企业（龙头型）」、「广东省公共海外仓（第四批）」。

供应链与运营并重，业绩成长性向好

近二十年间，虽然经济全球化日益盛行，中美贸易规模不断提升，但受贸易保护主义抬头、地缘政治危机等因素的冲击，国际贸易冲突屡有发生。对此，傲基科技计划建立全球打样中心，积极优化供应链网络及数字化管理，提升标准化运营，以一定程度上减轻上述不利影响。

除了拥有包括快速的原型设计、与生产合作伙伴的紧密关系、战略性设计的仓储及物流体系等在内的供应链，傲基科技亦设有数字化的供应链管理体系，促进质量控制、确保高效运营及支持数据驱动的决策。公司还计划拓展包括东南亚在内的海外地区的供应链网络并加强与当地供应商的合作，以在全球建立一个更全面、高效及有韧性的供应链，提高应对市场环境变化的灵活性和抗风险能力。

与此同时，为降低亚马逊事件的影响，傲基科技对网店布局进行优化，并完善公司的品牌战略，以便于更好地管理及资源分配，支持业务可持续发展。公司一方面投入大量时间及资源在培育多元化及不断演变的品牌及产品组合，另一方面增加沃尔玛及Wayfair等其他领先电商平台的影响力及销售额，亦通过线下经销商、线下直销商及自营网站等其他渠道提供产品，经营发展更趋稳健。

此外，傲基科技打造了高效一站式物流解决方案，尤其是中大件产品的物流解决方案，能够一直把握市场潜力，保持业务的可扩展性，驱动业绩稳健增长。于2024年前4个月，公司实现收入约人民币28.34亿元，同比增长16.9%；毛利约人民币9.77亿元，同比增长19.0%；净利润约人民币1.89亿元，同比增长96.2%。良好的业绩成长性，印证了傲基科技商业模式、运营模式和产品策略的成功。

据弗若斯特沙利文预计，按线上渠道划分的全球家具家居类产品市场的GMV于2028年将达7,794亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为12.3%。长坡厚雪的赛道之上，凭借在产品开发、供应链管理、高效物流系统和高效运营方面建立的显著优势，傲基科技有望厚积薄发，持续巩固行业地位，展现长期投资价值。

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