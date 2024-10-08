Nanshan Aluminium International拟来港IPO

香港, 2024年10月7日 - (亚太商讯) - 近期，在市场需求边际改善、下游应用驱动强劲、全球地缘风险波动等多重因素共振之下，全球铝市场经历了一波显著的价格上行，行业基本面呈逐步向好态势。当此机遇，东南亚顶级氧化铝生产企业Nanshan Aluminium International于9月26日向港交所递交了A1招股书，拟向资本市场发起冲击。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印尼和越南。Nanshan Aluminium International是东南亚并列第一的优质氧化铝制造商，按2023年的设计产能计，在印尼及东南亚排名首位。自成立以来，公司持续整合原材料供应优势，推动产销量攀升，促进业务发展并不断提升市场份额。

母公司背景雄厚，业务发展基础坚实

招股书显示，Nanshan Aluminium International的控股股东为南山铝业（600219.SH），于1999年在A股主板上市。南山铝业深耕铝行业数十年，建立了完整的产业链，产销量国内领先，铝型材生产线水平先进，在铝行业积累了丰富的技术储备及专业经验，目前为世界短距离内产业链最完整的铝加工企业。

在整个氧化铝产业链，南山铝业有着扎实的技术积累。在Nanshan Aluminium International的发展过程中，南山铝业不仅提供技术、专业知识，亦提供资金、资源等积极支持公司发展，为公司在东南亚开展业务奠定坚实基础。依托南山铝业在整个氧化铝产业链的优势地位，公司于2017年开始在印尼建设氧化铝生产基地的筹备工作，并完成了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的建设。

与此同时，Nanshan Aluminium International的主要股东Press Metal在下游电解铝生产方面实力卓然，而投资者Santony家族及其关联方拥有丰富的铝土矿储量，一直为公司提供优质铝土矿原材料。股东及战略合作伙伴的鼎力支持，形成和谐双赢的协同效应，助力公司持续扩大在铝产业链的业务领域。

持续创新技术水平领先，行业龙头地位凸显

业务模式上，Nanshan Aluminium International以生产和销售优质冶金级氧化铝为重点，在印尼采购铝土矿，并采用低温拜耳法。其产品以质量著称，主要满足东南亚市场的需求，包括生产电解铝的领先综合性铝业生产商及大宗商品贸易商。

Nanshan Aluminium International的生产设施位于印尼。印尼是东盟重要成员国，处于东南亚发展趋势的核心，拥有丰富的铝土矿资源。东盟成员国之间的经济合作和一体化为印尼铝行业的发展提供了肥沃的土壤，同时该国正利用其优势吸引外商投资氧化铝产能。受益于稳定的原材料供应、强有力的政策支持及便利的交通网络，近年来，Nanshan Aluminium International业务发展迅速。

公司的生产基地地理位置优越，运输路线较短，且背靠印尼庞大优质的铝土矿资源，原材料方面享有全面成本优势。为保证材料设备采购和产品销售的及时便捷运输，亦在生产基地自建港口码头，带来便捷销售及运输。公司还主动开展一整套生产及配套设施的建设，借助最先进的生产线及配套设施的无缝运行，有效提高了生产力及运营效率，进而带来显著的成本及盈利优势。根据弗若斯特沙利文的资料，Nanshan Aluminium International氧化铝的生产成本低于行业平均值。

与此同时，Nanshan Aluminium International在生产中采用低温拜耳法，这项工艺保证了进入焙烧阶段的粒径，确保最终生产出优质氧化铝颗粒，使得产品质量十分优异。公司产品中小于45μm的颗粒比例远低于20%的标准要求，不超过6%。根据弗若斯特沙利文的资料，该水平达到行业更高标准。

凭借有利的战略位置、不断提高的产能及技术优势，Nanshan Aluminium International在满足东南亚日益增长的氧化铝需求方面保持先发优势。 2021财年、2022财年、2023财年及2024年上半年，其氧化铝产量分别达到约0.49百万吨、1.21百万吨、1.91百万吨及1.08百万吨，呈稳步增长之势。

财务表现方面，公司收益由2021财年的1.73亿美元增至2022财年的4.67亿美元，并再次激增至2023财年的6.78亿美元，CAGR达98.0%，增势迅猛。于2024年上半年，收益由2023年上半年的2.99亿美元进一步增长至4.23亿美元，同比增长41.3%。各期毛利率分别达到25.9%、24.0%、29.2%、22.2%及42.2%。

综合来看，生产规模、成本效益、技术进步及严格的质量控制等关键要素的深度融合，令Nanshan Aluminium International确立了卓越的综合竞争力，成为东南亚顶级氧化铝生产企业。

印尼经济前景广阔，港股「纯印尼概念第一股」有望诞生

从行业发展前景看，东南亚的经济扩张速度超过全球平均水平，而印尼既是「一带一路」倡议在东南亚推进的重要区域，也是东南亚最大经济体，其连贯的宏观政策及稳健的投资环境，持续推动氧化铝行业的稳步增长。据高盛预测，到2050年，印尼将成为全球第四大经济体。从该地区飙升的需求及强劲的投资势头中，Nanshan Aluminium International料将充分获益。

2022年1月， 印尼佐科总统视察Nanshan Aluminium International在印尼的子公司PT Bintan Alumina Indonesia （PT BAI）的氧化铝项目，其在讲话中强调，「印尼有很多丰富的资源，非常欢迎外国企业前来投资、发展、获利，我们不但可以得到附加值的提升，亦能增加税收、拉动就业，促进国家经济繁荣。我特别感谢像南山这样的企业勇敢在印尼投资发展，正因为有了这样优秀的企业，才使得印尼工业及下游相关产业链得以成长」。佐科总统为Nanshan Aluminium International 在印尼的子公司PT BAI题词「发展下游产业，促进国家自强」。





另值得一提的是，于2023年11月，港交所已将印尼交易所纳入其认可证券交易所名单，为印尼企业提供接触更广泛区域和全球投资者的机会。此番递表港交所，意味着Nanshan Aluminium International有望成为港股市场的纯印尼概念第一股。

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