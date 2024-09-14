君圣泰医药亮相香港国际生物科技论坛

香港, 2024年9月13日 - (亚太商讯) — 由香港生物科技协会、中国生物工程学会等机构联合主办的第三届香港国际生物科技论坛暨展览BIOHK2024于2024年9月11日-14日在中国香港隆重召开。作为亚洲首屈一指的国际生物科技盛会，本届论坛暨展览汇聚了全球生物科技领域、制药行业及金融界最具权威性的行业领袖与专业人士，致力于推动中国生物科技产业的高质量发展与创新。

君圣泰医药创始人兼董事会主席刘利平博士受邀出席本届大会，并发表了“Gift from Nature, Multifunctional Drug Development for Diabetes and Beyond”的主题演讲，向参会专家及同行分享交流君圣泰医药基于天然产物特点、多年来在慢病领域深耕创新药物开发的见解与经验。

图片来源：BIOHK 大会官方拍摄

大自然的馈赠｜多病共治的新视角

在全球范围内，患者同时患有多种代谢性疾病的情况日益增加，“多病/共病”的概念逐渐引起医学界的广泛关注。过去的治疗方法往往局限于疾病的单一指标改善，而缺乏解决患者多重健康问题的潜力，无法满足为患者带来综合获益的临床需求。天然产物凭借其多功能、多靶点的独特优势，在药物开发历史中扮演着关键角色，特别是在多种代谢性疾病的治疗领域展现出巨大潜力，如今更是代谢性慢病疗法开发的重要研究方向。例如，二甲双胍的发现源于对草药山羊豆的研究，如今已经成为能够带来多重临床获益的“神药”；而近些年备受关注的GLP-1受体激动剂类药物的发现则得益于对毒蜥唾液成份的探索。可以说，天然产物是来自大自然的馈赠，具有为患者提供更全面的健康获益的潜力，在现代医学和药物开发中具有重要价值。

扎根传统的源头创新｜HTD1801的巨大潜力

君圣泰医药以天然产物为基础，开创性地研发出同类首创产品——多功能、多靶点的新分子实体熊去氧胆小檗碱（HTD1801）。HTD1801作为独特的中国源头创新药物，其设计及临床开发有机结合了天然产物与现代药物的开发策略，目前正在全球开展临床研究，已完成的临床数据显示，HTD1801不仅能为T2DM患者带来效果显著的糖代谢改善，更能为该患者群体带来一系列共病、多病的治疗获益，包括肝脏保护、减重、降脂及改善多个心血管代谢指标。其通过多效能的协同治疗，呈现出广阔而巨大的临床应用潜力。

从降糖到多器官保护｜全身健康管理的新路径

T2DM等代谢慢病患者群体庞大、治疗诉求日趋多元，其治疗策略已从单一地关注血糖控制转为重视对心血管、肾脏、肝脏等多器官保护，关注患者综合获益。因此，药物开发应以此临床需求为目标。研究表明，T2DM与代谢相关脂肪性肝病（MAFLD）互为危险因素，互相加速疾病进展，使得一方面存在庞大的T2DM+MAFLD共病患者人群，另一方面该患者人群有急需满足的综合性治疗需求。HTD1801作为一种靶向肠-肝的抗炎及代谢调节剂，展示出为患者带来全方位健康改善与整体获益的能力，为糖尿病等代谢性疾病患者提供了新的优选治疗方案。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注于慢性肝病和代谢性疾病等领域的重大未满足临床需求。公司立足源头创新，以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标，开发First-in-Class、多功能、多适应症的原创新药。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢相关脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）和原发性硬化性胆管炎（PSC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”，并获得国家“十三五•重大新药创制”科技重大专项支持。

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