Pixotope与Happy Elephant Consortium达成战略合作伙伴关系，推动亚太地区扩展

奥斯陆, 2024年9月11日 - (亚太商讯) - Pixotope Technologies AS是一家领先的端到端实时虚拟制作解决方案平台，现欣然宣布与Happy Elephant Consortium达成具有里程碑意义的合作伙伴关系，后者将作为Pixotope在大中华区及东南亚部分国家的独家分销商。这一合作标志着Pixotope全球增长战略的关键时刻，旨在改变这一全球最具活力且快速发展的市场之一中虚拟制作的可及性。

Happy Elephant、Totem Vision和Socam三方组成的Happy Elephant Consortium带来了丰富的专业知识和已有的市场影响力。它们在数字显示技术、工作室设计和视听集成方面的集体实力，与Pixotope的尖端虚拟制作软件完美契合。这种协同合作有望推动创新，并在整个地区释放创造潜力。

Pixotope Technologies AS的首席执行官Marcus B. Brodersen表达了他的热情：“我们与Happy Elephant Consortium的合作为Pixotope带来了前所未有的机遇。通过与Happy Elephant、Totem Vision和Socam联手，我们不仅是在扩展我们的影响力，还为亚太地区的内容创作者开启了一个新的可能性领域。他们对本地市场的深刻理解，结合我们的尖端技术，将帮助媒体制作人重新定义虚拟制作的边界。

该独家分销协议以Pixotope的企业产品组合为核心，涵盖整个大中华区及东南亚部分地区，为这一合作伙伴关系在市场上带来显著影响奠定了基础。

Happy Elephant Consortium首席执行官XiaLi表示：“我们非常高兴能与Pixotope合作，将其突破性的虚拟制作平台进一步扩展到亚太市场。此次合作与我们致力于提供先进、全面的媒体解决方案的承诺完美契合。我们将共同帮助亚洲的讲故事者打造引人入胜的高质量内容，并在全球观众中产生共鸣。”

为了确保无缝整合和本地支持，Pixotope在中国的销售经理XuYang将担任区域销售经理，并作为合作伙伴之间的关键联络人，提供持续性并利用其区域专长。

该合作立即生效，Pixotope和Happy Elephant Consortium将紧密合作，确保顺利过渡并抓住未来的众多机遇。

关于Pixotope

Pixotope Technologies AS是一家屡获殊荣的软件公司，处于虚拟制作创新的前沿。在全球最具挑战性的直播制作中拥有卓越的表现，Pixotope为媒体内容创作者提供了强大的端到端虚拟制作平台。公司在全球运营，提供24/7的支持，业务遍及四大洲，致力于让虚拟制作变得可及、易用，并为所有媒体创作者带来成功。

更多信息，请访问：https://www.pixotope.com/

关于Happy Elephant Consortium

Happy Elephant Consortium汇集了Happy Elephant、Totem Vision和Socam的优势，提供全面的数字媒体解决方案：

● Happy Elephant：领先的3D和虚拟制作专家，提供数字媒体领域的端到端解决方案。他们的专业领域涵盖先进的AR、VR和XR解决方案，应用于广播图形、虚拟角色开发以及创新的演播室舞台设计与建造。

● Totem Vision：由CDV（新奥特）于2022年在广州成立，Totem Vision是数字显示互动技术的先驱，利用Video+AI的创新成果。凭借三十年的经验服务于国家级重要客户，他们在超高清虚实融合设备领域中是公认的领导者。

● Socam：成立于2004年，专注于专业的广播电视市场，在音视频系统集成方面表现卓越。他们的全面服务包括全媒体演播室设计与制作、LED屏幕系统工程、后期制作服务以及虚拟场景设计与制作。

媒体垂询，请联系：XuYang（ xu.yang@pixotope.com ）或Jana Amirali（jana.amirali@pixotope.com）。

来源: Pixotope

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