香港, 2024年9月11日 - (亚太商讯) — 君圣泰医药（股票代码: 2511.HK），一家专注于开发多功能创新疗法以解决慢性肝病和代谢性疾病未满足临床需求的医药公司，在第60届欧洲糖尿病研究协会（EASD）年会上发布两项研究成果，展示熊去氧胆小檗碱（HTD1801）作为对靶向肠-肝系统的抗炎及代谢调节剂，在2型糖尿病（T2DM）患者中完成的二项临床2期试验的事后分析结果。

君圣泰首席开发官Leigh MacConell博士表示：“这些数据进一步揭示了：HTD1801作为一种创新多功能治疗药物，具有为T2DM患者带来获益的潜力。正在进行的两项3期临床研究（NCT06350890, NCT06415773）已于2024年第二季度完成入组，将评估HTD1801单药或与二甲双胍联合使用在T2DM患者中的疗效与安全性。我们对研究结果充满期待，并预期于2025年对其公布。”

“熊去氧胆小檗碱（HTD1801）在中国和西方T2DM患者中的疗效对比”

（报告编号711，口头报告，9月11日，12:45 PM CEST）

摘要：T2DM和代谢相关脂肪性肝炎（MASH）密切相关，互相增加对方不良结局的风险。T2DM合并MASH患者面临较高的MASH组织学进展、心血管事件、肝脏恶性结局和全因死亡的风险。本次分析的目的是比较HTD1801在中国和西方T2DM患者中（无论是否合并MASH）的疗效。结果显示，尽管在人种上有所不同，但在使用HTD1801治疗后，两组患者在血糖、心血管代谢和肝脏获益方面均有显着改善。不论患者的基础疾病如何，在中、西方患者中都观察到了HTD1801可针对T2DM和MASH的核心问题带来综合获益。

“熊去氧胆小檗碱（HTD1801）为伴有严重胰岛素抵抗的代谢病患者提供独特治疗方案”

（报告编号708，口头报告，9月11日，12:45 PM CEST）

摘要：胰岛素抵抗是T2DM、肥胖和MASH的显着风险因素。HTD1801可通过激活AMP-激活蛋白激酶（AMPK）来增强对葡萄糖和脂肪的利用率，从而改善胰岛素敏感性。考虑到HTD1801正在作为T2DM和MASH的治疗药物进行开发，本次分析的目标是基于胰岛素抵抗程度来评估HTD1801的疗效。结果显示，HTD1801可以缓解高胰岛素血症引起的代谢抑制作用，尤其是在胰岛素抵抗较为严重的患者中，能带来更显着的肝脏和代谢获益，为T2DM和MASH患者提供了独特的治疗方法。

关于君圣泰医药

君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注于慢性肝病和代谢性疾病等领域的重大未满足临床需求。公司立足源头创新，以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标，开发First-in-Class、多功能、多适应症的原创新药。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢异常性脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）、原发性硬化性胆管炎（PSC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，小檗碱熊去氧胆酸盐（HTD1801）被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”，并获得国家“十三五•重大新药创制”科技重大专项支持。

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