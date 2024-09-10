「天下为公‧中华情」2024港粤澳台青年企业家峰会在港举行



香港, 2024年9月10日 - (亚太商讯) — 以「协同创新‧逐梦湾区」为主题的「天下为公‧中华情」——2024粤港澳台青年企业家交流会今日在香港开幕。全国政协副主席梁振英先生、香港特别行政区行政长官李家超先生、广东省政协党组书记、主席林克庆先生、全国政协港澳台侨委员会副主任王荣先生、中共中央台办、国务院台办副主任潘贤掌先生、中国国民党副主席连胜文先生、孙中山基金会理事长汤炳权先生、香港广东外商公会主席戴德丰先生等出席开幕式并致辞。 其他出席嘉宾包括中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任郑雁雄先生、外交部驻香港特别行政区特派员公署特派员崔建春先生、广东省政协副主席邓海光先生、香港特别行政区政府政制及内地事务局局长曾国卫先生、香港特别行政区民政及青年事务局局长麦美娟女士、广东省政协秘书长陈文明先生、台湾海峡两岸经贸文化交流协会副会长朱炳昱先生、澳门青年企业家协会会长李居仁先生、全国台湾同胞投资企业联谊会荣誉会长郭山辉先生、香港广东各级政协委员联谊会首席会长霍启山先生、香港广东青年总会发起人兼常务副主席郭基辉先生、香港广东外商公会常务副主席、香港广东各级政协委员联谊会副会长廖伊曼女士等。 全国政协副主席梁振英先生在致辞中介绍了最近一段时间香港与内地密切合作的情况，指出了香港在粤港澳大湾区高质量发展中的优势，并强调发挥香港的国际金融、航运、贸易的中心作用，用好香港的人才、语文、法律、制度、税务、金融、国际市场、资讯国际推广等各方面的优势。香港在粤港澳大湾区发展进程当中，所扮演的角色将十分辉煌。他希望，将来再有机会和两岸四地的青年企业家交流，尤其希望我们的青年朋友，不负韶华，掌握好民族复兴的伟大机遇，共创美好明天。 香港特别行政区行政长官李家超先生在致辞中表示：「今天的峰会为海峡两岸和香港、澳门的优秀青年企业家搭建了重要的合作交流平台，让青年互学互鉴，促进民心相通，意义重大。香港特区政府一直积极推动青年在大湾区的广阔舞台创新创业，鼓励他们追逐梦想，一展抱负。珠三角地区是台湾企业最早拓展内地业务的重要阵地，不少台商早已融入区内的产业链。希望海峡两岸的青年企业家抓住粤港澳大湾区联动实现高质量发展的机遇，砥砺奋进，大胆创新，实现事业新飞跃。」 广东省政协党组书记、主席林克庆先生对交流会的成功举办表示热烈祝贺。他指出，今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》实施5周年。5年来，在中央的坚强领导下，粤港澳三地协同创新、优势互补，大湾区迸发出强大创造力，展现出建成世界一流湾区的广阔前景。中共二十届三中全会对进一步全面深化改革做出系统部署，发展利好纷至沓来，为推动香港、澳门更好融入国家发展大局带来新的重大机遇，为扩大两岸合作交流、深化两岸融合发展注入新的强大动力。当前，广东正深入学习贯彻中共二十届三中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，把大湾区建设作为深化改革开放的大机遇、大文章抓紧做实，携手港澳打造高质量发展动力源。希望港粤澳台四地青年企业家积极把握国家发展新的重大机遇，更好融入新一轮改革开放大潮，携手同心，团结奋斗，共同书写逐梦湾区、成就事业的青春篇章，共创祖国统一美好未来，共用民族复兴伟大荣光。 全国政协委员、港澳台桥委员会副主任王荣先生致辞时指，近年来粤港澳协同创新不断深化，科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力，大湾区成为不断崛起的全球创新增长极。同时，大湾区的创新发展，也吸引着台湾企业家积极投入，通过参与大湾区建设，融入国家新一轮改革开放大潮，融入中国式现代化进程，为海峡两岸的融合发展带来了新的契机。 中国国民党副主席连胜文先生在致辞中强调了大湾区的无穷潜力及魅力。他认为，大湾区人才聚集，不仅限于金融、贸易、观光、科技或工业等各领域，还包括两岸三地的诸多人才。更重要的是，许多年轻企业家怀揣梦想，在大湾区从无到有，投入创新创业行业，并成就了一批批优秀的企业。 孙中山基金会理事长汤炳权先生在致辞中表示：「如今的大湾区商机无限、前景广阔。希望通过本届青年企业家峰会，展示大湾区建设的新动态、新机遇、资讯网，增强粤港澳台青年企业家汇聚湾区、创新发展的信心。同时，也企盼促进更多创新型企业及企业家融入及投资湾区，共同打造国际一流湾区。」 香港广东外商公会主席、香港广东各级政协委员联谊会创会首席会长戴德丰先生表示：「今年峰会主题为『协同创新‧逐梦湾区』，与三中全会精神切合，亦与大湾区建设紧密相联。粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，在全国新发展格局中具有重要战略地位。希望青年企业家能够把握此次交流会的平台，深化互相合作，充分发挥自身优势，为国家高质量发展作出更大的贡献。」 澳门青年企业家协会会长李居仁先生表示，对于四地青年企业家而言，立足湾区，融入国家强国建设、民族复兴大局，不仅是一份责任，也是难得的机遇。他表达期望能与各地青年企业家互相学习、互相启发，发挥各自优势，互补长短。通过创新合作，推动大湾区城市群的深度融合，共同描绘区域发展的宏伟蓝图。 台湾海峡两岸经贸文化交流协会秘书长邓岱贤先生认为，经贸与文化是连结两岸的重要纽带，两岸产业链分工合作，经济全方位融合发展，是最符合两岸四地企业与人民的共同利益。他表示，希望粤港澳台四地的青年企业家，能够携手合作，优势互补，建立全方位的交流合作平台，并藉着大中华经济区发展的动力，为自己开阔更广阔、更光明的前途。 今届交流会邀请了海峡两岸和港澳地区逾400位青年企业家齐聚香港，共商合作发展，并以此为契机建立交流合作平台，促进两岸四地优势互补，加强区域合作，推动大湾区经济发展。粤港澳台四地青年企业家代表于当天下午展开企业论坛及圆桌对话，就热门议题数字智能及现代金融展开热烈讨论及交流，分享其工作经验，以及对行业的独到看法。 大会亦安排了四地青年企业家于峰会翌日参观香港金融、创科及文化艺术家地标，包括金管局资讯中心、香港交易所、数码港、香港科学园、戏曲中心、西九艺术公园以及故宫博物馆，让参会青年企业家从多方面认识香港，进一步增进交流合作。 本届交流会由香港广东外商公会、香港广东各级政协委员联谊会、孙中山基金会、广东省青年联合会、澳门青年企业家协会、澳门青年联合会、海峡两岸经贸文化交流协会、台湾青年菁英协会共同主办。 「天下为公‧中华情」——粤港澳台青年企业家交流会于2016 年首次举办，已先后在台湾、香港、澳门和广州成功举办六届，共计40多个青年社团2,600多名优秀青年企业家参加，为推动四地青年企业家交流合作，宣传「两岸一家亲」理念和「一国两制」成功经验，促进两岸关系和平发展和港澳地区繁荣稳定发挥了重要作用。 「天下为公‧中华情」2024 港粤澳台青年企业家峰会开幕式在香港举行。 一众主礼嘉宾与各主办单位代表大合照。 两岸四地主礼嘉宾出席「天下为公‧中华情」2024港粤澳台青年企业家峰会。 全国政协副主席梁振英先生致辞。 香港特别行政区行政长官李家超先生致辞。 广东省政协党组书记、主席林克庆先生致辞。 全国政协委员、港澳台桥委员会副主任王荣先生致辞。 中国国民党副主席连胜文先生致辞。 孙中山基金会理事长汤炳权先生致辞。 香港广东外商公会主席、香港广东各级政协委员联谊会创会首席会长戴德丰先生致辞。 澳门青年企业家协会会长李居仁先生致辞。 台湾海峡两岸经贸文化交流协会秘书长邓岱贤先生致辞。 – 完 – 关于「天下为公‧中华情」──港粤澳台青年企业家峰会 为贯彻落实习近平总书记对港澳台工作的重要思想，弘扬孙中山先生「振兴中华」、「天下为公」的伟大精神，加强海峡两岸和港澳地区青年企业家的交流合作，促进两岸关系和平发展和港澳地区繁荣稳定，助力强国建设和民族复兴，由孙中山基金会、广东省青年联合会、香港友好协进会、香港广东各级政协委员联谊会、台湾海峡两岸经贸文化交流协会、台湾青年菁英协会等社团联合举办的「『天下为公』· 中华情」──港粤澳台青年企业家峰会，自2016年在台湾举办第一届开始，至今已先后在香港、澳门、广东成功举办了六届。海峡两岸和港澳地区共有40多个青年社团、2,600多名青年企业家参加交流，成功地为海峡两岸及港澳地区青年企业家搭建了一个交流合作的平台。今年，国务院台湾事务办公室再次将此交流会活动列为全国对台交流重点项目。



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