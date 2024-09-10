新书揭示全球品牌首次使用神经科学驱动的生成式AI工具赢得消费者

加利福尼亚州伯克利, 2024年9月10日 - (亚太商讯) - Sensori.Ai是唯一一家将神经科学与生成式AI（GenAI）相结合，改变产品创新、消费者互动和体验的公司。今天宣布了由首席执行官兼创始人A.K. Pradeep博士及Sensori.Ai专家团队推出的最新著作《神经AI：如何利用神经科学驱动的生成式AI赢得消费者的心智》（简称《神经AI》）。该书为创新、信息传递和营销领域的实践者提供了实用建议，探讨了如何将生成式AI从“通用AI”转变为真正的“生成式AI”，以在市场中获得竞争优势。通过真实案例研究和使用场景，《神经AI》揭示了如何应用于消费者潜意识的实际方法，而在潜意识中，95%的决策是被做出的。该书由Wiley出版社出版，联合作者包括Anirudh Acharya博士、Rajat Chakravarty博士和Ratnakar Dev，目前已在 Amazon和所有主要书店有售。

自2022年底成立以来，Sensori.Ai开发了多种解决方案，将神经科学原理和突破性算法融入生成式AI，以创建独特的消费者理解、产品创新和感官设计平台。该公司率先使用独特的潜意识数据（即由消费者决策潜意识所处理的数据）来实现这些突破。例如，Sensori.Ai创建了首个基于神经AI的算法，用于帮助创造香水、风味和音乐。迄今为止，该公司已帮助开发了20多种新产品，参与了超过100个广告活动、包装设计和品牌重塑，合作对象包括消费品、快速消费品和零售领域的大多数全球知名品牌。《神经AI》一书深入介绍了这些解决方案背后的神经科学原理和研究，并以透明的方式揭示了这些算法的创建过程及其遵循的规则。

“毫无疑问，生成式AI正在彻底改变我们生活的每个部分。Apple Intelligence只是这场革命的开端。《神经AI》展示了记忆结构和转化神经科学如何将人类重新置于基于生成式AI设计的核心位置，”Pradeep博士表示。“例如，每个产品制造商都希望他们的消费者渴望他们的产品。将欲望的神经科学算法嵌入生成式AI中，能够创造出激动人心的产品设计和市场信息，深刻打动消费者的潜意识，而这正是推动购买决策的强大力量。”

95%的欲望和决策根植于潜意识中。通过利用潜意识的架构，并有选择地使用为其提供数据流的信息，生成式AI算法可以被训练得更加高效且具有创造性。这种回归神经科学为基础的人本主义生成式AI——也就是“神经AI”这个术语的由来——既是本书的核心论点，也是Sensori.Ai的重点方向。基于关键神经科学原理训练的生成式AI，并结合专有算法，能够快速开发和优化产品概念、包装、定价、信息传递等关键要素，从而以深刻、个性化且符合品牌导向的方式吸引消费者。

Sensori.Ai的解决方案专注于使用神经AI满足四个特定的业务需求：消费者理解（包括神经图像分析、原型、价格敏感性、个性和倾向）；产品和品牌创新（包括产品特性、产品专利和知识产权保护、产品定价、产品推广和产品量预测）；感官创新（包括香味设计、风味设计、音乐设计和包装视觉设计）；以及欲望创造（包括广告、信息传递、欲望评分、基于欲望的信息重新设计和基于欲望的产品展示页面重新设计）。《神经AI》详细介绍了这四个领域中的所有科学和方法，这些内容也包含在Sensori.Ai平台和解决方案套件中。

“如今AI无处不在，但人们能获得的实际操作信息却少之又少，”联合利华美妆与健康事业部总裁Priya Nair表示。“《神经AI》改变了这一现状。书中的亮点在于它还涵盖了消费者神经科学。对于任何想深入了解这项惊人技术以及人类大脑如何运作的人来说，这本书都是必备之选。”

《神经AI》基于Pradeep博士在消费者神经科学领域数十年的经验，延续了他在《AI for Marketing and Product Innovation》（2019）和《The Buying Brain》（2010）中的研究。Pradeep博士是两次成功的硅谷企业家，拥有超过90项专利，并曾创立NeuroFocus（后被尼尔森收购），为消费者研究提供神经学测试。他还创立了BoardVantage（后被纳斯达克收购），为董事会和高管提供SaaS董事会治理软件。

欲了解更多关于Sensori.Ai及《神经AI：如何利用神经科学驱动的生成式AI赢得消费者的心智》的信息，请访问sensori.ai。该书可通过Amazon在以下地区购买：

关于Sensori.Ai

Sensori.Ai是全球唯一一家将生成式人工智能与人类潜意识数据相结合，开发品牌触达消费者并吸引其内心深处欲望的新方式的公司。该公司由连续创业者、消费者神经科学专家A.K. Pradeep博士于2022年创立，合作对象涵盖消费品、快速消费品和零售领域的大多数全球知名品牌。欲了解更多信息，请关注Sensori.Ai的LinkedIn、X和YouTube账号。

相关视频：https://youtu.be/3kU4ZiPD2TY

公共关系联系人

Songue PR for Sensori.Ai

sensoriai@songuepr.com

来源: Sensori.Ai

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network