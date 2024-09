Sunday, 8 September 2024, 15:45 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 香港钟表展及国际名表荟萃圆满结束 - 展览吸引约17,000名买家到场採购 受访者普遍看好东盟及中东等市场

- 两展吸引约17,000名商贸买家进场採购

- 问卷调查显示最多受访者认为在未来两年钟表业主要增长的传统市场为日本、台湾、澳洲及太平洋群岛、南韩;新兴市场则看好东盟、中东及印度

- 智能手表产品将是未来最受欢迎的手表类别 香港, 2024年9月8日 - (亚太商讯) — 由香港贸易发展局(香港贸发局)、香港表厂商会有限公司及香港钟表业总会有限公司合办的第43届香港贸发局香港钟表展及第12 届国际名表荟萃的实体展于昨天圆满结束。受颱风影响,虽然两展一度短暂暂停开放,大会特别于展览其中三天延长开放时间,并积极鼓励业界利用「展览+」线上线下融合模式採购及交流,把握机遇。 五天实体展仍吸引约17,000名、来自106个国家及地区的商贸买家亲临採购,香港以外的买家主要来自中国内地、台湾、印度、印尼、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国等,引证香港作为区内重要的钟表贸易中心的地位。今年两展继续以融合展览模式「展览+」(EXHIBITION+)举行,网上展展期将延续至9月14日,买家可继续于网上採购及洽商。而首度全面开放予公众人士的国际名表荟萃及同期举行的CENTRESTAGE(香港国际时尚匯展),单以公众人士计算,两展另吸引逾15,000人次入场欣赏腕表工艺及时装和购买心头好。 香港贸发局副总裁张淑芬表示:「香港钟表展及国际名表荟萃匯聚逾700家、来自15个国家及地区展商参展,除了迎来业内国际买家外,今年国际名表荟萃更首度全面开放予公众入场,为业界提供一站式商贸平台,扩阔新客源,展商更可即时了解零售客户喜好,有助加强未来产品设计及研发,提升竞争力。」 她提到,踏入秋季,连串精彩商贸展览正式开锣。10月份率先有香港秋季电子产品展及国际电子组件及生产技术展,将于10月13至16日举行;其后依次序为10月27至30日举行的香港国际秋季灯饰展、以及10月29至11月1日举行的香港国际户外及科技照明博览。展会均以「展览+」(EXHIBITION+)融合展览模式举行,助业界抓紧新商机。 调查︰未来两年东盟及中东等市场被看好 为了解钟表业的发展趋势、展商和买家对市场前景及产品趋势等看法,香港贸发局于展览期间进行问卷调查,即场访问了约900 名展商和买家。调查结果显示,超过四成(42%)受访者预期未来十二至廿四个月整体销售额会有增长,而47%受访者则预期整体销售额会持平,最多受访者认为在未来两年钟表业主要增长的传统市场为日本、台湾、澳洲及太平洋群岛、南韩;新兴市场则看好东盟、中东及印度。 产品趋势方面,四成受访者认为智能手表将继续成为未来最受欢迎的手表类别,其次为石英表(17%)、手动机械表(15%)及电子表(14%);而智能手表(46%)、时尚手表(37%)和休闲式手表(19%)具有最大的增长潜力。 新增绿色方案供应商标志 「展览+」发挥作用 绿色可持续发展是目前全球焦点,近年越来越多钟表商採用可持续物料,制作手表及表带。为了方便买家採购,大会今年新增绿色方案供应商标志,有30家精选展商展示相关产品,其中香港展商高顿斯有限公司副总裁周宛贤分享︰「绿色方案供应商标志有助吸引买家参观我们的展位,来自中东和东南亚的买家对我们的环保手表非常感兴趣。今年营商氛围很好,我们预计今年展会的新订单将比去年增长10至20%,大约10至15%的新订单会来自环保手表。」 来自爱尔兰的珠宝及手表公司 Armoura Designs Ltd 一向通过贸发网採购 (hktdc.com Sourcing) 网上平台物色供应商,认为该平台的供应商资讯十分丰富,已与多个优质供应商建立联繫。公司营运总监Stuart McGrath表示:「今年是我们第一次亲身到香港钟表展,已计划向五家手表供应商採购OEM产品,亦于一家展商物色到绿色包装解决方案,所有订单总值110,000美元。展览+模式让我在线上线下进行採购,探索更多商机。」 印度奢侈手表零售连锁店Ethos Limited今年参加香港钟表展及国际名表荟萃,寻找新品牌。公司副总裁Mohammad Sajjad表示:「已经从三家香港展商採购了蓝宝石手表、表壳、不銹钢手表,以及智能手表,总额约为120万美元。这次我亦用了Scan2Match功能,非常有效且资料丰富,可以以数码、环保的方式记录展商的详细信息。」 受颱风影响,两展一度暂停开放,大会特别于展览其中三天延长开放时间,让参观人士及展商争取更多时间洽商,并积极鼓励买家利用「 商对易」(CLICK2MATCH)网上智能配对平台。来自捷克的买家,Prime的採购经理Ilona Remesova表示在八号颱风信号悬挂期间,于酒店通过「商对易」继续与展商联繫,并成功安排了网上会议,亦在展会重开后回到会场与在网上接洽的展商继续倾谈。 图片下载:https://bit.ly/3zajKvp 第43届香港钟表展及第12届国际名表荟萃实体展昨天圆满结束,吸引约17,000名、来自106个国家及地区的商贸买家亲临採购。 「World Brand Piazza」专区是国际名表荟萃的亮点,呈献十个世界级腕表品牌。 国际名表荟萃今年首次全面开放予公众入场参观购物,带动现场气氛。 展会设有广东、广州、台湾展馆,并于疫情后首度回归的韩国展馆(上图)。 瑞士独立制表展团(SIWP - Swiss Independent Watchmaking Pavilion)、法国展团Francéclat及International Luxury Group (上图)今年载誉归来,带来多个国际品牌。 两项表展作为盛事经济活动之一,香港旅游发展局于展会首两日安排电车全景游(9月3日)及咏春体验(9月4日),以提升会展旅客的商旅体验。 「香港国际钟表论坛」(上图)及「亚洲钟表研讨会」邀得多位行业专家出席,探讨钟表业的行业前景、设计趋势和发展方针。 第41届香港钟表设计比赛设有公开组及学生组进行比赛,由艺人袁伟豪担任嘉宾评判并出席颁奖典礼。 展览期间举行的精彩活动包括「名表匯演」(上图)、钟表工艺示范及「竞投精明眼」等活动,幸运大抽奖亦送出丰富礼品。 相关网页 香港钟表展:hkwatchfair.hktdc.com/tc

国际名表荟萃:hkwatchfair.hktdc.com/te/tc 传媒查询 新闻界如有查询,请联络香港贸发局传讯及公共事务部: 徐俊逸 电话:(852) 2584 4395 电邮:johnny.cy.tsui@hktdc.org 马意文 电话:(852) 2584 4369 电邮:bubble.ma@hktdc.org 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



