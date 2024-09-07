周大福人寿2024年上半年 首年年化保费收入按年上升33% 持续强劲增长势头

香港, 2024年9月6日 - (亚太商讯) — 根据保险业监管局最新公布的数字，周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」），于2024年上半年业绩表现优秀，为公司未来的发展势头奠定了坚实基础。上半年表现的关键亮点包括：

- 首年年化保费收入（APE）［1,2］按年同期增长33%［3］，优于行业整体29%的增幅，市场排名按APE表现第10位［4］；

- 代理人渠道APE表现按年同期上升44%，远超行业整体5%的增幅，市场排名第8位；

- 经纪渠道业务APE按年同期增长31%，市场占有率达10.7%，市场排名第3位。

周大福人寿行政总裁叶文杰表示：「公司业务增长势头在2024年上半年持续，体现了我们团队的卓越表现，及客户对我们领先市场的产品及专业服务的认可。」

叶文杰续称：「今年七月，周大福人寿正式更名并推出全新品牌形象，进一步展现与周大福集团的紧密关系。凭借周大福集团多元业务体系的雄厚资源、财务实力及环球投资布局，我相信将有助公司开拓更多机遇，释放更大潜力，继续开创保险新价值之余，持续推动业绩增长。」

注:

1.首年年化保费收入为年度化保费之100% 及整付保费收入10%之总和。

2.首年年化保费收入是根据保险业监管局 2024年 1 月至 6 月香港长期保险业务季度发表的临时统计数字(「统计数字」)， 以个人人寿(类别 A 至 F)之新造直接业务作计算。

3.根据统计数字之首年年化保费收入，与去年同时期之首年年化保费收入比较。

4.周大福人寿按首年年化保费收入表现在香港人寿保险公司中排名第10位；首年年化保费收入表现在代理人渠道及经纪渠道业务合计表现排名第7位。

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关于周大福人寿

周大福人寿保险有限公司（「周大福人寿」）扎根香港近40年，为新创建集团有限公司（香港股份代号：659）的全资附属公司，也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员，周大福人寿紧扣郑氏家族（「周大福集团」或「集团」）多元业务体系的雄厚资源，致力为客户及其挚爱家人于「生活、成长、健康、传承」的人生旅程中，提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局，周大福人寿矢志成为大湾区领先的保险公司，持续开创保险新价值。

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