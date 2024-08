Friday, 30 August 2024, 14:03 HKT/SGT Share: 渤海银行公布2024年中期业绩 - 转方式、调结构、提质量、增效益 高质量发展卓有成效

香港, 2024年8月30日 - (亚太商讯) — 渤海银行股份有限公司(「渤海银行」或「公司」;股份代号:9668.HK)宣布公司及其附属公司(「集团」)截至2024年6月30日止六个月(「报告期」)之未经审计综合中期业绩。 2024年上半年,国际环境更趋复杂严峻,主要经济体经济增长与货币政策有所分化。中国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,但仍面临有效需求不足、企业经营压力较大、重点领域风险隐患较多等困难。集团全面落实监管政策要求,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳,先立后破,持续推进「十个专项工作」攻坚,扎实落地高质量发展方案各项目标任务,优化业务布局,狠抓科技创新,突出转型驱动,强化风险防控,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,推动高质量发展取得新成效。 报告期内,集团实现营业收入131.45亿元,净利润36.97亿元,总体保持了平稳发展态势。截至报告期末,资产总额17,479.96亿元,较上年末新增152.62亿元,增幅0.88%。其中,发放贷款和垫款总额(未含应计利息)为9,478.52亿元,较上年末新增152.08亿元,增幅1.63%;负债总额16,294.25亿元,较上年末新增110.94亿元,增幅0.69%。其中,吸收存款总额(未含应计利息)9,346.22亿元,较上年末新增194.60亿元,增幅2.13%;不良贷款余额为171.12亿元,比上年末增加5.54亿元;不良贷款率为1.81%,比上年末上升0.03个百分点。贷款损失准备计提充足,贷款减值准备271.07亿元,比上年末增加11.20亿元。贷款拨备率2.86%,拨备覆盖率158.41%,均符合监管要求。 回归服务实体经济本源 扎实推进公司银行业务高质量转型 报告期内,公司银行以服务国家战略目标和实体经济为根本宗旨,紧紧围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,坚持行业银行、交易银行、轻型银行定位,优化业务结构,提升经营水平,扎实推进公司银行业务高质量转型发展。 客户建设方面,报告期内,公司银行坚持以客户为中心,持续完善行业战略客群、基础专项客群、政府机构客群、区域重点客群等四大对公客群服务体系。截至报告期末,公司银行全量客户合计111,472户,比上年末增加6,040户,增长5.73%。 负债业务方面,公司银行始终坚持「存款为本」的理念,通过传统及非传统信贷产品组合应用,搭建业务场景,为客户提供综合金融服务,积极拓展低成本存款。同时,推进数字化系统建设,完善产品功能,提升服务水平,优化客户体验,推动存款规模增长和存款结构优化。截至报告期末,公司存款总额5,942.76亿元,比上年末增加281.09亿元,增长4.96%。 资产业务方面,公司银行围绕服务实体经济,持续加大对科技金融、制造业、绿色信贷、乡村振兴等重点领域的支持力度。制造业、科创类小微企业、绿色金融、涉农等重点领域贷款增速均大幅高于一般性贷款增速。截至报告期末,公司贷款总额6,366.66亿元,比上年末增加699.26亿元,增长12.34%。科技企业贷款余额438.95亿元,其中专精特新企业贷款余额同比增长23.03%,高技术产业贷款余额同比增长22.08%,知识产权密集型产业贷款余额同比增长12.79%;制造业贷款余额912.79亿元,较上年末增长6.84%;绿色贷款余额377.45亿元,较上年末增长20.75%;涉农贷款余额419.16亿元,较上年末增长15.62%。 交易银行业务方面,交易银行持续加强产品化、场景化、线上化建设,围绕供应链金融、票据服务、现金管理解决方案、国际结算与贸易融资,构筑交易银行业务生态,深挖客户需求,为客户提供一站式服务体验。报告期内,交易银行实现非息收入9.60亿元,同比增长5.73%。其中,价差收入1.43亿元,同比增长268.98%。交易银行业务表内外资产规模4,707.4亿元, 同比增长14.17%;累计投放4,347.77亿元,同比增长78.23%。全行线上公司业务客户数13,286户,新一代票据业务活跃客户数2,109户。实现国内信用证及福费廷业务投放1,163.61亿元。海纳池累计投放金额124.19亿元,在池资产规模156.54亿元。 投资银行业务方面,集团坚定FPA经营发展转型方向,着力打造流量银行,盘活存量、用好增量、做大流量,以具有比较优势的钩子产品作为业务破局点,将服务经济融资总量作为工作的出发点和落脚点,持续优化业务结构、丰富收入来源、发力渠道拓展、夯实客户基础,强化通过债券承销、交易撮合、资产流转、理财子公司对接等高效利用资本方式实现拓展客户、沉淀存款、提升效益的能力。2024年上半年,投资银行债券主承销业务规模913.56亿元,同比增长105.48%;累计承销各类创新债券(含结构化融资产品)31只,承销金额合计120.17亿元。交易撮合业务稳步发展,报告期内,撮合对接资产规模433.25亿元,同比增长5.78%。 资产托管业务方面,报告期内,资产托管业务扎实履行服务实体经济高质量发展职能,坚持专业化、规范化发展,持续优化运营流程,夯实客户基础,探索创新服务模式,推动托管规模快速提升。截至报告期末,资产托管及外包业务规模余额28,058.55亿元;报告期内,实现资产托管及外包业务收入15,417.77万元。根据中国银行业协会2024年第二季度统计数据,集团托管规模排名第20位。 普惠金融业务方面,报告期内,集团重点聚焦普惠金融产品谱系打造,着力构建「链系列、数系列、快系列、科系列」四大普惠金融产品谱系,实现线上线下相结合,大幅提升服务效率和客户体验,打造具有渤海特色的普惠服务品牌。截至报告期末,集团普惠贷款余额457.35亿元;普惠贷款客户数87,402户;当年累放贷款执行利率4.4%。 着力打造账户银行、财富银行、生态银行 零售银行业务稳步发展 报告期内,零售银行着力打造账户银行、财富银行、生态银行,推进「账户+支付+金融产品」的综合服务体系建设,强化生态拓客模式,依托技术支撑和数字驱动,深化客户分层分群经营,以客户视角聚合产品服务,优化产品谱系,改善业务结构,推进零售业务稳步发展。截至报告期末,集团零售存款余额2,103.19亿元,较上年末增加93.17亿元。 客户发展方面,集团加快数字化运营能力突破,聚焦多元渠道建设、拓客模式转型和生态场景搭建,完善客户分层分群经营服务策略,优化代发和支付服务工具,促进零售客户增量提质。截至报告期末,集团零售客户总量793.18万户,较年初净增21.93万户。 资产业务方面,报告期内,零售资产业务以国家信贷政策为导向,加快推进业务高质量转型发展,坚持以客户为中心,满足客户多样化信贷需求。截至报告期末,个人贷款余额2,247.65亿元。 财富管理方面,持续打造「渤银E财」产品货架,提升产品供应能力。报告期内,零售财富资产规模稳步提升,同比增长407.24%,其中代销理财存量规模增速较上年同期提升26.25个百分点,代销信托存量规模同比增长116.14%,发展势头良好。私人银行专业化服务成效日益凸显,截至报告期末,私人银行投资理财类产品的覆盖度较年初提升1.23个百分点。 信用卡业务方面,集团聚焦金领贷客群、房贷客群,将信用卡打造成为增强零售优质客群粘性的有效载体。截至报告期末,信用卡累计发卡量126.42万张,贷款规模41.89亿元。 提升金融市场业务创新转型发展能力 树立行业口碑 报告期内,集团金融市场业务坚决践行转型振兴高质量发展要求,以建设市场领先的金融市场FICC业务中心为目标,牢牢守住风险底线,深耕同业客户基础,强化销售交易能力建设,确保全行流动性安全,金融科技赋能业务发展,坚持金融服务实体经济,各项工作取得显著成果。 理财业务方面,集团持续丰富理财产品种类,优化产品功能,为客户提供更好的理财服务。同时积极拓展行外代销渠道,拓宽资产管理服务客群,已与26家机构达成代销合作。报告期内,集团共发行理财产品204只,销售金额合计2,048.85亿元。截至报告期末,集团存续理财产品358只,理财产品余额1,677.01亿元,净值型产品占比91.72%。 资金业务方面,密切关注市场走势,加强市场研判,积极开展各类货币市场交易业务,上半年开展人民币债券质押式回购交易约5.57万亿元,同比增长5.96%,获得中国人民银行2024年度公开市场业务一级交易商资质,并获评中国外汇交易中心回购活跃交易商,大幅提高银行间市场影响力。同时,紧抓市场机遇,踊跃参与外汇交易中心各类标准化交易业务,外汇交易各项排名较上年同期均有不同程度的提升,其中人民币外汇掉期交易排名跻身银行间市场45强。 债券业务方面,持续加强债券业务模式和产品创新,做大债券投资交易规模,债券市场影响力、货币政策传导能力、双边做市服务能力有效提升。报告期内,各类金融市场债券业务量保持稳步增长,现券交易量2.9万亿元,同比增长70%。 同业业务方面,集团持续探索并推进同业客户一体化经营。继续完善同业产品货架,以销售促转型稳步推进,客户综合贡献稳步提升,同业朋友圈更加丰富完备。报告期内,实现属地目标同业客户覆盖率43.4%,多元产品渗透率34.81%。 同业授信方面,报告期内,境内外同业机构对集团授信额度充足、品种广泛,满足全行各项业务稳定发展需要。截至报告期末,集团累计获得超过1,300家同业机构授信,授信总额1.6万亿元人民币。 聚焦数字金融和智慧金融 持续推进网络金融业务 报告期内,集团网络金融业务聚焦数字金融和智慧金融,持续推进线上用户运营和门户渠道建设,通过技术与数据赋能,加速实现综合化服务升级和经营转型发展。 手机银行方面,集团重点围绕账户银行、财富银行和生态银行战略定位,逐步从功能建设向客户经营转型并成功升级至6.3版,通过建立事件型营销体系和数字化全域经营促进移动端月活客户数量和财富产品成交量持续提升。门户网站方面,集团于2024年5月完成门户网站系统重构,实现全面升级,为客户提供智能化服务新体验。在生态化经营方面,集团持续深耕教育服务场景,深化场景化服务新模式,打造全方位服务客户的生态体系。 展望未来 2024年下半年,集团将全面落实监管政策要求,遵金融规律、守金融向善、求金融真实,以改革精神做强主责主业,更加注重统筹联动,更加注重突出重点,更加注重实绩实效,持续集中全力转方式、调结构、提质量、增效益,努力开创高质量发展新局面。



