把中华文化以数字化发行方式推向世界



香港, 2024年8月21日 - (亚太商讯) – 为推动中华文化更好地走向世界，将文化资产和现代科技相结合，北京市委宣传部直属企业、北京文化投资发展集团旗下北文数字（北京）文化科技有限公司，北京万汇锦融人工智能科技有限公司与香港天盛资本共同开创数字珍藏品的NFT 2.0时代，并于今日在香港联合举办了中国文化数字资产NFT2.0合作的新闻发布会和合作备忘录（MOU）签订仪式。 此次新闻发布会吸引了业界精英及各方媒体，出席的主要嘉宾有：国家开发投资集团旗下的海峡汇富产业投资基金管理有限公司副总裁王樾，中国数字文化集团旗下的中数赛博（北京）文化科技有限公司代表李涛，中国战略与管理研究会国际经济合作部副主任金恒维代表傅梦娟，北大博雅财经智库执行院长何毅及副院长殷亭华，银盛数惠数位有限公司总经理关恒等。 香港方面有：贝森银行行政总裁孙磊，香港展览协会会长梁天富，亚洲金融科技师学会主席庞宝林及香港特别行政区行政会议成员陈清霞代表：李立勤律师等。 中国拥有丰富而独特的优秀文化资产，将这些珍贵的文化资产与现代科技相结合，通过创造性转化和发展，创作出承载中华文化、中国精神的文化产品，促进中华文化的传承、创新并更好与国际社会交流合作。 发布会围绕这一主题，介绍了以数字化方式推进传统文化产业创新探索，阐述了数字资产和NFT在香港的发展前景，阐释了借用香港的普通法、国际仲裁法及香港的国际仲裁法庭协助NFT发展知识产权于国际市场上转移及交易，展望了NFT2.0创新发展推动中华文化走向世界的愿景。NFT2.0时代为中国数字文化的蓬勃发展注入新的活力，香港这座国际大都市，尤其是作为中外文化艺术交流中心的作用可以得到更好的发挥，为中华文化更好走向世界提供强而有力的引擎动力。 图片１：北文数字（北京）文化科技有限公司总经理张志锋致词。 北文数字的代表张志锋总经理表示：「中国文化数字资产NFT2.0的发行将是一个重要的里程碑，旨在将中国五千年的历史与文化财富以数字化的方式推向全球。北文数字旗下拥有的IP包括：天坛，清明上河图，十二兽首，五台山等，并将计划把一系列的IP与天盛资本及北京万汇锦融人工智能合作打造成NFT2.0在香港发行。悠悠五千年的中国文明，带来了丰富而独特的价值符号及文化产品，将成为这一数字化浪潮的重要组成部分。通过数字化的手段，北文数字希望能够更好地传承和展示中华文化的强大魅力，让中国传统文化在国际舞台上闪耀光芒」。 图片２：天盛资本有限公司行政总裁戴志业致词。 天盛资本代表戴志业（Matthew Tai）强调了香港作为国际金融中心和文化交流枢纽的独特地位。利用香港的金融平台和国际仲裁法的法律优势，天盛资本将全力支持国家的珍贵文化资产在数字资产领域的转化与推广。他表示，香港作为一个多元文化城市，将为合作提供宝贵资源和支持，提升中国文化在国际市场上的认可度和影响力。 图片３：中国文化数字资产NFT 2.0合作备忘录签署仪式：安纳科技发展有限公司联席主席郑民昌，

天盛资本有限公司行政总裁戴志业，北文数字(北京)文化科技有限公司总经理张志锋，北京万汇

锦融人工智能科技有限公司董事长李靖。（由左至右） 史无前例——把价值连城的惊世巨作以数字化发行形式推出到世界各地 古今融合——以敦煌艺术启发的数字珍藏品迎来 NFT 2.0 的新时代 在发布会上，天坛作为北文数字及天盛资本首个合作的中国文化资产数字化的项目，邀请了中国国际当代知名敦煌重彩艺术家陈幼白介绍天坛NFT的设计理念和构想，展示如何将敦煌文化的色彩与天坛相融合，重新塑造这两种文化的产权结合，并将其转化为NFT，展示了以数字化发行敦煌艺术作品，以此鼓励有志人士利用这些知识产权进行商业创作及各类经济活动。 陈幼白大师重彩画在国内及国际拍卖市场深受欢迎，其代表作《山鬼.春祭》于2013年在香港以5000万港元拍卖成交；作品《一带一路风情》于2023年在英国爱丁堡拍卖，成交价为451万英镑。 1986年2日，在日本参展作品《呼啸大王》被当地企业家以 1700 万日元买下收藏。1993年，访问波兰、匈牙利和俄罗斯等国，多幅作品被喜爱敦煌艺术的国际友人购买收藏。1996年10月，参加美国洛杉矶艺术品交流会，预展期间多幅作品被多国人士购买收藏。1999年9月，参加亚洲艺术博览网络大展，多件作品拍卖成功。此外，许多作品由美国、英国、新加坡和香港等国家和地区的知名政要和工商界人士收藏。 图片４：中国国际当代知名敦煌重彩艺术家陈幼白介绍天坛NFT的设计理念和构想。 会上，北文数字代表张志锋、天盛资本代表戴志业和敦煌数字艺术馆馆长陈思及陈幼白签署了谅解备忘录，共同设计开发NFT 2.0，推动数字文化艺术产权的商业化开发。 图片５：设计合作签备忘录签署仪式：天盛资本有限公司行政总裁戴志业 ，敦煌数字艺术馆

馆长陈思，敦煌数字艺术馆重彩大师陈幼白，北文数字(北京)文化科技有限公司总经理张志锋

（由左至右） 北文数字和天盛资本的强强联合，给予珍贵文化遗产的数字化发展全新的机遇和挑战，不仅是对中华文化的传承和创新，更是对数字化时代的应对和探索。我们期待中国文化在数字时代焕发新活力，让世界更好了解和认识博大精深、历史悠久、造福人类的中华文化。 关于北文数字（北京）文化科技有限公司 北文数字（北京）文化科技有限公司（「北文数字」）为一家国家企业，管理国家数字及文化广产，是北文投资（国家央企旗下）的子公司。北文数字手上有多国家级文化资产，如： 十二兽首，清明上河图，五台山，天坛等。并将用香港的国际金融平台及其国际仲裁法中心平台将手上管理的国家文化资产数字化，在香港以新一代NFT 2.0 的形式销售，并藉此希望帮助香港金融市场进人新的WEB 3.0 的数字金融里程碑。 关于香港天盛资本有限公司 天盛资本有限公司(「天盛资本」) 于2006年创立，是一间综合性企业集团，管理其附属公司的一系列投资计划。凭着多年来累积的经验和在市场上建立的认可，投资于不同地域流动性市场和房地产市场。而在香港的大方向转变下，天盛资本近年则专注于数字资产及Web3.0相关的投资及发展。



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