越秀服务公布2024年中期业绩

业绩摘要

- 总收入为人民币1,960.2百万元，同比增长29.7%，其中：

- 非商业物业管理及增值服务所得收入为人民币1,601.3百万元，同比增长32.3%

- 商业物业管理及运营服务所得收入为人民币358.9百万元，同比增长19.2%

- 毛利率为25.9%

- 公司拥有人应占盈利为人民币277.7百万元，同比增长12.1%

- 每股基本盈利为人民币0.18元

- 合约面积为88.8百万平方米，在管面积为66.7百万平方米

- 董事会建议宣派2024年中期股息每股0.100港元（相当于每股人民币0.091元）。派息率为50%

香港, 2024年8月20日 - (亚太商讯) – 越秀服务集团有限公司（「越秀服务」或本「公司」，连同附属公司，总称本「集团」，香港交易所股份编号：6626）欣然宣布其截至2024年6月30日止六个月（「期内」）之中期业绩。

经营业绩稳步提升

期内，集团营业收入为人民币1,960.2百万元，同比增长29.7%。毛利率为25.9%。公司拥有人应占盈利为人民币277.7百万元，同比增长12.1%。每股基本盈利为人民币0.18元。董事会建议宣派中期股息每股0.100港元（相当于每股人民币0.091元），派息率为50%，以回馈股东长期以来对集团的支持。

期内，集团的非商业物业管理及增值服务所得收入为人民币1,601.3百万元，同比增长32.3%，占总收入的81.7% ；当中基础物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服分别占总收入的30.7%、18.1%和32.9%。商业物业管理及运营服务所得收入为人民币358.9百万元，同比增长19.2%，占总收入的18.3%。

管理规模稳步拓展

截至2024年6月30日，集团拥有合约项目508个，总合约面积88.8百万平方米。在管项目418个，总在管面积66.7百万平方米。期内，集团新签约项目59个，新增合约面积9.3百万平方米，当中约6.0百万平方米来自市场拓展。集团中标多个标志性项目，如港珠澳大桥、国家能源大厦、福州地铁5号线等，进一步夯实核心业态优势，有力塑造品牌形象。

截至2024年6月30日，集团住宅、TOD、商业及产业园、城市服务及公建四个业态分别占在管面积的62%、11%、17%和10%。集团合约项目已覆盖中国49个城市（含香港）。区域布局方面，集团持续深耕核心区域，67%的在管面积分布于大湾区及华东地区，而近九成在管面积位于经济发达的一二线城市。

社区增值服务聚焦发展

集团不断优化资源配置、提升产品竞争力。新零售领域持续优化产品布局，开发定制化产品线，推出多款旅游产品。同时，集团不断探索在管社区运营模式，探索会所标准化运营、开展人文活动等，提升社商品牌口碑。此外，凭借相关专业资质，智能化服务切入电梯安装维修赛道，并顺利落地消防、机电等业务外拓。

期内，集团社区增值服务的收入由去年同期的人民币400.5百万元增长61.2%至人民币645.5百万元，当中美居业务收入同比增长2.1倍至人民币245.2百万元。

越秀服务非执行董事兼董事会主席朱辉松先生表示：「未来，集团将围绕『用心服务提品质，精益经营创效益』的工作主题，夯实物业服务基本盘、坚持有品质的规模拓展、聚焦增值业务增长点，打造更好的口碑、增强市场竞争力，争取更大的发展空间，朝着『成为客户信赖的服务企业』的目标稳步前进。」





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