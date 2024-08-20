冠君产业信托公布2024年度中期业绩

香港, 2024年8月19日 - (亚太商讯) – 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布截至 2024 年 6 月 30 日止的中期业绩。

业绩摘要

2024上半年 2023上半年 变动 租金收益总额 （百万港元） 1,115 1,168 - 4.5% 物业收益净额（百万港元） 954 995 - 4.1% 可分派收入（百万港元） 544 617 - 11.9% 每基金单位分派（港元） 0.0809 0.0927 - 12.7%

于2024年 6月30日 于2023年 12月31日 变动 物业组合总值（百万港元） 61,406 62,950 - 2.5% 每基金单位资产净值（港元） 7.42 7.72 - 3.9% 资产负债比率 23.1% 22.8% + 0.3 pp

概览

本信托2024年上半年业绩继续受到高息环境所影响。虽然整体旅客人数稳健增长，但港元偏强遏抑消费，促使本地人外游。朗豪坊商场的零售销售继续优于市场表现，而香港写字楼租赁市道因供应情况而受压。随着成功完成再融资，本信托共有40亿港元的已承诺备用信贷额度，足以应付2024和2025年所有再融资需求。面对充满挑战的宏观经济环境，本信托的可分派收入下跌11.9%至5.44亿港元，而每基金单位分派（「每基金单位分派」）则减少12.7%至0.0809港元。

花园道三号

尽管市场供应充裕，花园道三号的出租率仍然展现韧性。我们留意到有更多来自资产管理公司和家族办公室的租赁查询，并于报告期内引入一批新的小型租户。于2024年6月30日，写字楼出租率为82.3%。由于续租租金于上半年持续下跌，该物业的租金收益减少9.0%至5.71亿港元（2023年：6.27亿港元）。

朗豪坊办公楼

朗豪坊办公楼仍然是生活时尚及大健康总汇，于2024年6月30日，生活时尚行业租户所占面积达69%。由于疫后内地医疗美容旅游的复苏速度比预期慢，一些美容和医疗租户缩减了他们的业务规模。朗豪坊办公楼的出租率于2024年6月30日为87.1%。租金收益则下跌4.5%至1.66亿港元（2023年：1.74亿港元）。

朗豪坊商场

朗豪坊商场于报告期内的表现继续优于香港整体零售市道。尽管上半年香港零售销售下跌6.6%，商场租户的销售额却录得2.3%的升幅，而美妆美容类别继续成为增长动力。于2024年6月30日，商场再度回复悉数租出的状态，租金收益亦升至3.78亿港元（2023年：3.66亿港元）。

分派

本信托期内可分派收入下跌11.9% 至5.44亿港元（2023年：6.17亿港元），而每基金单位分派则减少12.7%至0.0809港元（2023年：0.0927港元）。按2024年6月28日的基金单位收市价1.57港元计算，相当于年度分派率10.3%。

资产值

于2024年6月30 日，本信托旗下物业组合的估值为614亿港元，较2023年12月31日的629亿港元减少2.5%。

可持续发展

我们继续在旗下物业及整个价值链中推动可持续发展。花园道三号在取得能源与环境设计先锋（LEED） v4.1铂金评级认证，以及WiredScore楼宇通讯v3.1的铂金级认证后，成为香港首个荣获「四铂金」认证的既有建筑。我们持续加强与租户和持份者的策略伙伴关系，其中一个重要举措是今年七月举办的「ESG周」，汇聚逾20家合作伙伴及参与机构，举办了一系列具影响力的多元化活动。

展望

虽然市场普遍预期利率将于2024年下半年开始下跌，但减息幅度仍存在不确定性。全球经济前景亦因地缘政治紧张和政策风险而蒙上阴影。写字楼组合方面，我们会在租赁策略上保持灵活，以满足租户的要求。我们亦会持续优化朗豪坊商场的租户组合，积极引进首次进驻香港的品牌，以增加商场对本地消费者和游客的吸引力。我们将因时制宜，灵活变通，以适时应对各种市场变化。

图一、行政总裁侯迅女士 (左) 及投资及投资者关系总监陆嘉萍女士 (右)

图二、行政总裁侯迅女士

有关冠君产业信托(股份代号：2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托于 2023 年荣获全球房地产可持续性标准（GRESB）的最高五星级别。

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