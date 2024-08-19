趣致集团中报出炉：收入利润持续增长 9月即将入通

香港, 2024年8月19日 - (亚太商讯) – 步入8月中下旬，港股市场开始进入中报披露高峰期，部分优质企业凭借自身独特的业务模式，以及在管理和运营方面的卓越表现，取得了显著的业绩增长，成为港股市场中的佼佼者，例如趣致集团（00917.HK）。

收入利润持续大幅增长 9月即将入通

趣致集团是中国最大的AI互动终端网络公司，也是以体验式智能终端提供AloT营销解决方案的首创者。其以AI互动终端为触点，提供适应市场更新迭代和消费者需求的创新、有趣、沉浸式的产品体验，连结快消品品牌与消费者，并持续为品牌客户提供线上线下相结合，适应多场景的全方位的营销解决方案。

趣致集团于2024年5月在香港联交所主板挂牌上市。作为一家新晋上市公司，2024年上半年，公司凭借创新的营销模式、精准的市场定位以及高效的服务执行，为其上市后的业绩首秀交出了亮眼的成绩单。

8月15日，趣致集团发布2024年中期业绩报告。数据显示，2024年上半年，公司录得收入人民币5.15亿元，同比增长41.7%；录得毛利人民币2.81亿元，同比增长45.0%；经调整EBITDA为人民币1.21亿元，同比增长35.9%。于2024年6月30日，现金及现金等价物以及受限制现金达人民币8.88亿元。高速增长的业绩、稳健的财务状况以及充裕的流动资金，不仅展现出了公司强大的市场竞争力和增长潜力，也为公司的长期高质量发展提供了坚实的财务保障。

据恒生指数有限公司8月16日公告，趣致集团已成功获选，被纳入【恒生综合指数】的成分股，其将于9月9日正式生效。入通后，公司将获得更多投资者关注，公司流动性有望进一步提升。

AI互动营销受市场认可 成业绩增长的主要推动力

公开资料显示，趣致集团的业务主要包括营销服务、商品销售及其他服务板块，其中营销服务收入占比近8成，为集团核心业务板块。

营销服务业务方面，2024年上半年，趣致集团精准把握市场动态和行业发展趋势，不断提升服务能力和运营效率，在客户基础和营收方面均实现了显著增长。期内，营销服务业务板块收入达人民币4.12亿元，同比增长41.1%；毛利为人民币2.46亿元，同比增长42.9%，推动公司整体业绩大幅增长。在客户方面，期内公司共为171名品牌客户提供了营销服务，较去年同期增加了41名；其中，服务的大客户数为30名，大客户的每名客户平均收入为人民币1,060万元，两者较去年同期均实现了增长，表现了品牌客户对于其所提供的基于AI互动终端营销解决方案价值的认可。

商品销售业务方面，2024年上半年，得益于消费行业的整体复苏，终端网络效能的提升以及更具性价比的定价策略，趣致集团的AI互动终端在商品销售方面的能力得到显著提升，推动商品销售业务持续增长，线下终端数量显著增加。期内，商品销售业务板块收入达人民币7,845万元，同比增长48.8%；毛利为人民币2,410万元，同比增长69.7%。单终端的单日商品销售收入为人民币58.9元，同比上升25.2%，进一步巩固了公司在市场中的领导地位。

此外，凭借在AIoT领域的技术领先优势、不断扩展的相关开发需求，以及公司在行业中的良好声誉，客户需求和项目数量持续增长，推动其他服务收入从2023年上半年的人民币1,905万元，显著上升到2024年上半年的人民币2,491万元，同比增长30.8%，充分反映了公司在技术服务领域的雄厚实力。

不断加码技术和数据投入 提升品牌的市场竞争力

技术和数据是企业创新的源泉，亦是企业的核心竞争力。作为中国AI互动营销服务的领导者，2024年上半年，趣致集团持续提升人工智能交互线下营销活动的开发力度，推动技术专家深入营销活动设计的经营实践，以扩大气味散发、动作识别、语音交互等多感官AI互动的应用场景、适用范围，同时拓展了情绪识别技术以进一步地丰富AI互动的形式，增强服务能力。在数据和算法方面，趣致集团一方面持续推动数据价值的挖掘和产品商业化开发，丰富数据产品；另一方面也不断提升AI互动终端网络的效能和内部运营效率。

中报数据显示，公司研发开支由2023年上半年的人民币2,731万元增加至2024年上半年的人民币3,748万元，同比增长37.3%。持续的研发投入，不仅为公司带来了服务升级和提效的能力，还为公司后期的业务扩张和稳健发展打下牢固根基。

开辟海外市场 或迎第二增长曲线

趣致集团目前已正式宣布启动国际化战略，中东市场将作为其海外市场开阔的第一站，这进一步扩展了企业的发展空间，有望助推业绩的加速发展。

中长期而言，随着消费市场将迎来更深层次的复苏，消费品营销市场亦将因此变得更加活跃和繁荣。趣致集团基于AI互动终端网络提供的多渠道、一站式、闭环的营销解决方案，凭借其更创新、高效、精准的优势，将被更多品牌所接受和应用，其市场价值将不断提升。

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