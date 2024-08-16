「从湾区启航:「南海I号」与海上丝绸之路」展览开幕

香港, 2024年8月16日 - (亚太商讯) – 由发展局、国家文物局和澳门特别行政区政府社会文化司合办的「从湾区启航：『南海I号』与海上丝绸之路」展览于八月十五日举行开幕礼。展览展出「南海I号」远洋商船的出土文物及粤港澳三地的相关文物，以展示粤港澳大湾区在海上丝绸之路的角色。

开幕礼由发展局局长甯汉豪、中国文物交流中心副主任周宇、广东省文物考古研究院院长曹劲和澳门特别行政区政府文化局副局长郑继明主持。

「南海I号」是南宋时期的商舶，至二○○七年被打捞出水，是迄今考古发现保存最完整的古代远洋商船。「南海I号」出土大量文物，主要有瓷器、铜铁器、金银器、漆木器等，其数量、形制、工艺和造型，在南宋时期的考古材料中，均属罕见。考古专家推断「南海I号」于南宋淳熙十年（1183年）或不久以后，在广东往南海的航道上沉没。

是次展出的255项展品中，有来自「南海I号」的南海窰酱釉「淳熙十年」印文四系罐、景德镇窰青白釉印花枝梅纹花口碗、龙泉窰青釉刻划莲纹折腰花口碟、金单顶链犀角形锥筒饰项炼、镶宝石空心金镯等。来自粤港澳三地的展品则包括广州南越国宫署遗址出土的宋代湖田窰青白釉墨书「公使」款碗底残件、香港圣山遗址出土的宋代青黄釉龙纹六系罐、澳门圣保禄学院遗址出土的明代景德镇窰青花象首军持等。

展览于尖沙咀海防道九龙公园香港文物探知馆举行，展期由八月十六日至明年二月十二日，免费入场。有关展览筹备过程的短片，已上载发展局古物古迹办事处网页（www.amo.gov.hk/tc/news/index_id_153.html?year=2024）。

「从湾区启航：『南海I号』与海上丝绸之路」展览于八月十五日举行开幕礼。图示发展局局长甯汉豪

（右二）、中国文物交流中心副主任周宇（左二）、广东省文物考古研究院院长曹劲（右一）

和澳门特别行政区政府文化局副局长郑继明（左一）主持开幕礼。

「从湾区启航：『南海I号』与海上丝绸之路」展览于八月十五日举行开幕礼。图示发展局局长

甯汉豪（左一）和中国文物交流中心副主任周宇（右三）及澳门特别行政区政府文化局副局长

郑继明（右二）参观展览。

「从湾区启航：『南海I号』与海上丝绸之路」展览于八月十五日举行开幕礼。图示图示发展局局长

甯汉豪（左一）和中国文物交流中心副主任周宇（左二）及澳门特别行政区政府文化局副局长

郑继明（左三）参观展览。

南海窑酱釉「淳熙十年」(1183) 印文四系罐，罐上印文对推断「南海 I 号」

沉没时间至关重要。

南宋(1127-1279)镶宝石空心金镯，「南海I号」出土，沙特阿拉伯利雅德也有类似的器物出土。

南宋(1127-1279)龙泉窑青釉刻划莲纹折腰花口碟，「南海I号」出土。

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