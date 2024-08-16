亚洲公司突破Ac-225制备关键技术

伦敦, 2024年8月15日 - (亚太商讯) – 2024年8月，磐美迪控股(深圳)有限公司在国际团队共同的努力和权威专家的见证下，于英国伦敦发布突破新型医用同位素Ac-225关键性生产技术的消息，该技术同时得到了英国知名研究型大学的严格验证，为磐美迪在Ac-225的规模商业化量产方面又迈进了具有里程碑意义的一步。

磐美迪国际团队核心成员在英国皇家工程院合影

磐美迪作为国际领先的医用同位素Ac-225 及Ge-68的研发、生产及销售企业，首阶段致力于解决我国医用同位素长期依赖进口所面临的技术和产能瓶颈等“卡脖子”问题，实现Ac-225 及Ge-68 全流程国产化。

磐美迪团队沟通核心技术验证结果

公司团队汇集了多国核医药领域的顶尖技术人才，分别由英国皇家工程院和英国皇家科学院的双院士、英国政府的核燃料专家、加拿大核实验室的前首席科学家，以及清华大学、英国帝国理工大学、香港理工大学、深圳大学、西南医科大学等权威专家和教授组成，专注于放射性同位素和核医药的研究与临床应用。

图中从左往右依次为：磐美迪联合技术委员会主席Robin Grimes院士，英国CEO Andrew Carlick

院士, 中国CEO邓立鸣先生以及董事局主席符展成先生

Ac-225被认为是最具临床应用前景的治疗用医用同位素之一，目前全球已有数十项Ac-225药物管线进入临床研究阶段，覆盖前列腺癌、神经内分泌肿瘤、非小细胞肺癌、乳腺癌以及多种实体瘤等适应症的多数癌种。

Ac-225在临床研究和治疗应用中因其优异的治疗效果，不仅能提高患者的生存率，提高治疗效果，减少治疗副作用，而且有效降低医疗成本，已经成为全球各大药企一致看好并争相布局的最优秀和最有前景的医用同位素之一。而全球Ac-225的生产关键技术仅由国外极少数的几个先进团队掌握，生产工艺需要经过一系列复杂的核反应和分离过程，因此供应极其有限，产能资源长期严重稀缺。而随着国内外相关临床研究与治疗需求的不断增加，这种供需失衡进一步加剧了Ac-225的紧缺性。磐美迪弥补Ac-225的巨大供应缺口，倍受全球瞩目，将有效地支持新癌症治疗方法的进一步探索。该双重价值，进一步体现了磐美迪作为全球健康事业的重要参与者之一，将致力以技术创新、国际合作推动全球健康为宗旨，坚定为实现人类命运共同体而努力的目标。

磐美迪联合创始人、英国董事CEO、Andrew Carlick院士表示：“磐美迪所采用回旋加速器制备的Ac-225 技术十分成熟，已通过机构验证，具有纯度高、产量大、辐射低、原料损耗低等优势。是我们多年来智慧和资源的结晶，在癌症治疗方面发挥显著作用，在国际化团队共同的努力下，将继续推动核医药技术的发展。”

磐美迪联合创始人、中国董事CEO、邓立鸣先生表示:“磐美迪将继续致力于技术和工艺的创新发展，计划未来进一步拓展如Ac-225和Ge-68等医用同位素的应用领域，为放射性药物的开发提供从原料到成品，从研究到放大以及商业化级别生产的全流程解决方案，构建从同位素生产、核心装备研发、核药RXO、新一代诊断设备到AI+TAT的核医药全流程技术体系平台。在加强放射性药物研发力量的同时，推进世界先进技术临床转化与应用，为科学研究和医疗健康贡献磐美迪力量。”

磐美迪控股（深圳）有限公司

公司联络人：Claire Zhao

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