新能源助推绿色转型 中国港能打造智慧能源新蓝图

香港, 2024年8月14日 - (亚太商讯) – 中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：0931.HK，以下简称“中国港能”）在香港成功召开2024年度业绩投资者交流会。本次活动是自中国港能战略转型后首次面向全球投资者举办的线下交流会，不仅是中国港能在全球能源版图中迈出坚实步伐的重要里程碑，更是一次面向未来、共谋绿色发展的深度对话。出席本次会议的有，中国港能董事会主席简志坚，执行董事、总裁邓耀波，副总裁刘永涛，陈雷昕，高级财务总监蓝海。

活动过程中，中国港能管理层就公司概况、财务表现及未来展望等内容与多家知名投资机构的投资者、分析师进行详细介绍，并就行业发展和前景展开了深入交流，进一步加深资本市场对公司发展和前景的全面认知。







新管理团队加盟领航，业务转型成效斐然

为快速落实新的公司战略，中国港能于2023年10月引进了一支拥有丰富管理经验和市场洞察力的精英管理团队，新的管理成员长期深耕于能源领域，具备成熟的行业管理经验，能够稳定地驾驭复杂多变的行业环境。在过去的一年里，公司原有天然气存量业务稳步发展，同时在新的管理团队带领下，中国港能成功开拓了新能源业务，助推公司绿色能源战略转型，为公司长远发展注入了新活力。







财务指标增长强势，多元化战略未来可期

截至2024年3月31日的财政年度内，在全新管理团队的引领下，公司经营稳步发展，整体经营业绩实现了令人瞩目的114%年度同比增幅，毛利也取得了494%的大幅增长，彰显出惊人的增长动能。在具体方面，中国港能原有天然气业务持续稳健前行，相较去年同期实现了大幅增长，稳固了公司的业务基础。同时公司在新能源领域取得了从零到一的飞跃性突破，构建起多元并进的收入增长格局。下半年度中国港能新布局的新能源业务在短短四个月便迅速展现出强劲的市场适应性和盈利能力，进一步彰显了公司在新能源领域的深厚潜力与市场竞争力。

新能源+天然气双轮驱动，开启智慧能源新篇章

绿色能源转型是历史发展的必然趋势，清洁能源市场前景充满巨大想象空间，在新能源时代机遇之下，中国港能作为根植于传统能源领域的企业，将紧紧抓住国家能源结构优化的政策机遇，持续紧跟市场趋势，在保证天然气业务基本盘稳定的前提下强化新能源业务拓展，在能源转型历程中实现社会与企业的双赢。中国港能不仅将在能源转型、管理升级上持续积极创新，同时也将继续布局人工智能、双碳战略、数字资产交易平台等新兴领域，力求在全球能源舞台上发挥更加积极的作用，为股东持续创造更多价值。

未来，中国港能将依托能源运输和储存的终端商业优势，积极与国际伙伴开展合作，拓展业务辐射范围，开拓上游市场版图，不断加强全球市场拓展和渗透，并通过天然气和新能源业务积累的行业优势，为可持续发展贡献力量，为股东和合作伙伴创造长期价值。同时，中国港能也将积极响应国家号召，深入贯彻中共中央、国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》精神，将绿色发展理念融入企业发展战略的核心，在《意见》明确指出的：构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等五大领域贡献中国港能的智慧与力量，助力经济社会全面迈向绿色化、低碳化发展。

关于中国港能

中国港能智慧能源集团有限公司（简称“中国港能”），2001年在香港联交所主板上市，股票代码00931，主要经营新能源和天然气业务的投资、建设、运营与技术服务的综合能源服务商。

中国港能致力于提供最优的能源系统方案，整合地热能、空气能、生物质能等多种清洁能源，依托自主研发的“IDH 智慧供热”与“ICE 智慧综合能源”技术平台，为居民小区、公共建筑、工业企业等提供智慧综合能源服务。公司还布局了智慧供热、综合能效、装备制造、双碳等9大能源服务业务，推动现代能源体系建设。

在天然气领域，中国港能深耕产业链上下游，与多家油气行业领军企业建立长期合作关系，拥有近300台套自有LNG运输车辆，构建了全国性的销售网络和供应链物流体系。同时，公司在城市管道燃气、区域能源站等领域积极布局，成为各地经济社会和环保事业发展的重要力量。

中国港能服务超过700个终端项目，业务遍及国内外20多个省市及澳大利亚、新西兰、英国、德国等国家。公司荣获多项荣誉，包括福布斯亚洲区顶尖200最具成长型企业奖，并与国际能源署共同举办“能源可持续发展国际论坛”，被联合国选为战略合作伙伴。

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