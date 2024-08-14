日清食品为MSCI全球微型股指数（MSCI香港指数）成份股之一

香港, 2024年8月14日 - (亚太商讯) – 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布集团已获纳入MSCI全球微型股指数（MSCI香港微型股指数），将于2024年8月30日（星期五）生效。

日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「我们相信，集团被纳入MSCI香港微型股指数，体现了资本市场对我们业务策略和营运卓越的认可。我们预计，是次发展将吸引更多投资者对集团的增长潜力产生兴趣，并有机会带来更广泛的股东基础。展望未来，我们会积极丰富产品组合，并持续为股东提供更大价值。」

MSCI全球微型股指数涵盖了23个已开发市场国家的微型市值代表性。该指数包括6,406个成分股，大致涵盖了每个国家约1%的自由流通市值。该指数的评估乃基于多个关键因素，包括最低市值、自由流通股及流动性、外国投资者持股比例要求，以及最短交易时间要求。

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有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。

日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

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