香港, 2024年8月14日 - (亚太商讯) – 靖洋集团控股有限公司（「靖洋集团」或「集团」，股份代号：8257.HK）宣布截至2024年6月30日止六个月（「期内」）之中期业绩。期内，集团总收益约新台币535.01百万元。本公司拥有人应占期间全面收益总额约新台币31.30百万元。每股基本盈利为新台币3.87仙。

期内，统包解决方案的收益约新台币226.60百万元，占集团总收益约42.35%。零件及二手半导体制造设备买卖的收益约新台币308.41百万元，占集团总收益约57.65%。回顾期内，在地缘政治局势持续紧张的环境下，本集团深化与现有国际客户的合作关系，而且不断探索新的合作领域和模式。本集团源自日本业务的收入较去年大幅增加7,038.01%，占本集团总收益约9.79%，而源自美国业务的收入则较去年增加15.54%，占本集团总收益约23.70%。

在2024年上半年，生成式人工智能（AI）技术的兴起为芯片及内存需求带来了显著的增长动力，然而，全球经济环境的不确定性、工业和汽车市场的增速放缓等影响，使得整个半导体行业的复苏步伐不如预期。半导体产业协会(SIA)近日发表的数据显示，2024年来全球半导体产业月度销售额均实现同比增长。5月销售额达491亿美元，年度增长率高达19.3%，月度增长率也达到4.1%，年度增幅度是自2022年4月以来最大，充分展现生成式AI应用蓬勃发展态势，为半导体产业带来强大增长动力。

靖洋集团主席兼行政总裁杨名翔先生总结：「随着AI技术发展迅速，市场正迈入一个由AI全面赋能的新时代，这场变革不仅深度重构产业生态，更为半导体行业开启了前所未有的黄金机遇。AI与高性能运算数据中心的强劲需求，驱动着芯片制造商与内存、封装测试等企业之间建立起更为紧密的合作关系，携手构建起一个强大的生态系统，从而增强整个产业链的综合竞争力。然而，地缘政治的复杂态势持续对全球半导体产业施加深远影响，特别是AI作为中美科技竞争的核心领域。本集团将采取审慎的策略，灵活应对市场变化，紧抓发展机遇。同时，本集团也将致力于在关键技术上实现突破，以巩固我们在激烈竞争中的市场地位，为股东创造长期、可持续的价值回报。」

关于靖洋集团控股有限公司（股份代号：8257.HK）

靖洋集团控股有限公司为一间总部位于台湾的零件及二手半导体制造设备的统包解决方案供货商及出口商。集团自于2009年开始业务以来，主要为客户提供零件二手半导体制造设备件的统包解决方案，按客户需要改造及/或升级其生产系统的半导体设备，亦从事半导体制造设备及其零件买卖。集团所提供的半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影，更可广泛应用于手机、游戏机、DVD播放器，以及车用传感器等数码电子产品。

本新闻稿由汇滔顾问有限公司代表靖洋集团控股有限公司发布。

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