来源 HKTDC 踏上巴黎高订殿堂香港设计师Robert Wun 首度「回家」呈献时装骚 - 揭开CENTRESTAGE 序幕

- 独特前卫作品首登香港故宫文化博物馆舞台

- 九月瞩目上演

香港, 2024年8月13日 - (亚太商讯) – 由香港贸易发展局 (香港贸发局) 主办、文创产业发展处资助的亚洲时装界年度盛事 CENTRESTAGE(香港国际时尚匯展),将于9月4至7日(星期三至星期六)假香港会议展览中心隆重举行,而开幕时装骚CENTRESTAGE ELITES会于展会前一天(9月3日)假香港故宫文化博物馆华丽上演。今届CENTRESTAGE ELITES邀请到首位跻身巴黎高级订制时装周的香港时装设计师 Robert Wun(云惟骏)参与,他将以Home作为是次时装骚主题。 这将是Robert Wun 首次回归香港的时装骚,亦是香港故宫文化博物馆首度上演时装表演;观众将走过博物馆标志性的朱红色大门进入会场,开展一段非凡的旅程。 Robert Wun 表示:「我的时装设计师梦想在香港萌芽,这次回来香港举办时装骚,令我过去十年的经歷、点滴、坚持和回忆都重新浮现出来。香港对我有着重要的影响,香港人的精神带动我对工作充满热诚和魄力,我也承传这里的文化,拥有一颗感恩的心,饮水思源,适逢品牌十周年,我决定回来办这个骚;而这场骚的设计和演绎,包含了一些我们(香港人)看得懂的元素。」 他又预告:「我藉着新系列向嫲嫲致敬,设计灵感主要是来自香港女性不屈、勤劳的精神,及多才多艺的特点,还有我们文化上刚柔并重的感觉。我从香港的音乐、影视剧集及电影均得到不少启发。」 Robert Wun透露,在CENTRESTAGE ELITES中,除了会呈献多套融入香港文化及情怀的崭新设计之外,亦会重现他过去十年创作的经典作品,见证他圆满回归香港的重要时刻。 展会分享大师心得 Robert Wun于香港出生,2012年在伦敦时装学院发表毕业设计系列时,被香港知名时装集团Joyce Boutique发掘。他其后在2014年创立其同名品牌。 Robert Wun的卓越成就得到各界认同,于2020年获选为Fashion Asia Hong Kong* 10 Asian Designers To Watch之一;2022年荣获 ANDAM Fashion Awards Prix Spécial 特别奖,并在2023年获《Vogue Business 100》和《Tatler Asia》评选为时尚圈最具影响力人物之一。2023年1月,Robert Wun首次亮相巴黎时装周,获CHANEL总裁Bruno Pavlovsky大力支持,在时装周的闭幕时装骚发佈他的首个高级订制服系列。Robert Wun的作品受到国际顶尖明星青睐,包括Beyoncé、Celine Dion、Lady Gaga、Adele、Cardi B、Florence Pugh 和 Billy Porter。此外,他亦曾为英国皇家芭蕾舞团、电影《飢饿游戏》以及王家卫导演的电视广告等设计服饰。(*文创产业发展处资助) Robert Wun成为国际顶尖时装设计师的歷程极富启发性,他将于CENTRESTAGE展会第二天(9月5日)主持大师分享会,分享其创作心得和心路歷程。与此同时,展会上亦会展出其别具匠心的设计。 CENTRESTAGE是推广环球设计师品牌及系列的亚洲时尚盛事,同时亦是区内时尚品牌发佈及推广新系列和产品的理想平台。香港贸发局今年继续邀请来自世界各地的业界人士到场参观採购,并安排商贸配对活动,促进合作商机。一如过往,连场精彩活动,包括时装表演、研讨会、交流活动、时装巡礼、香港青年时装设计家创作表演赛等,将令与会者及观众收穫丰富、目不暇给。 有关详情将于8月20日于香港故宫文化博物馆举行的记者会公佈。 图片下载:https://bit.ly/3WP9hO2 传媒联络 Best Crew Public Relations & Marketing 邓丽儿 电话:(852) 9199 6723 电邮:diana.tang@bestcrewpr.com 郭颖轩 电话:(852) 6291 4283 电邮:reni.kwok@bestcrewpr.com 香港贸发局传讯及公共事务部: 陈施乐 电话:(852) 2584 4537 电邮:snowy.sn.chan@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局 文创产业发展处简介 文创产业发展处于2024年6月成立,前身为「创意香港」,是香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下专责为文化和创意业界提供一站式服务与支援的办公室,致力为香港营造有利的环境,促进艺术、文化及创意业界的产业化发展。现时的策略重点为培育人才及促进初创企业的发展、开拓市场、推动更多跨界别、跨文化艺术领域的合作、推动文化艺术和创意业界产业化发展,以及推动香港成为亚洲创意之都,并在社会营造创意氛围,以落实国家《十四五规划纲要》下香港作为中外文化艺术交流中心的定位。网址:https://www.ccidahk.gov.hk。 Fashion Hong Kong 简介 Fashion Hong Kong 是香港贸易发展局(香港贸发局)推广香港时装设计的活动,锐意带领香港时装设计师及品牌连繫国际市场。香港贸发局将于 9月3日CENTRESTAGE ELITES时装表演当天,在香港故宫文化博物馆地下展出10位今届Fashion Hong Kong设计师的作品,并会于9月4日在香港会议展览中心举办Fashion Hong Kong Runway Show。 Fashion Hong Kong Runway Show 由香港贸发局主办、文创产业发展处资助,将由导演陈志发执导,以电影手法呈献四个香港时装品牌ANGUS TSUI、röyksopp gakkai、selfFab.、Z I D I 的全新2025 春夏系列作品。 展会网页 CENTRESTAGE 展会网页:www.centrestage.com.hk

CENTRESTAGE ELITES网页:http://www.hktdc.com/event/centrestage/tc/centrestage-elites

Fashion Hong Kong 网页:https://www.fashionhongkong.com.hk/tc

香港青年时装设计家创作表演赛(YDC)网页:www.fashionally.com/zh-hk/ 免责声明:香港特别行政区政府仅为本项目提供资助,除此之外并无参与项目。在本刊物/活动内(或由项目小组成员)表达的任何意见、研究成果、结论或建议,均不代表香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、文创产业发展处、「创意智优计划」秘书处或「创意智优计划」审核委员会的观点。



