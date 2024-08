Tuesday, 13 August 2024, 14:08 HKT/SGT Share:

来源 China Lilang Limited 中国利郎公布二零二四年中期业绩 - 收入同比上升7.3%至人民币16.0亿元

- 纯利同比增长3.6%为人民币2.8亿元

- 中期派息每股18港仙

香港, 2024年8月13日 - (亚太商讯) – 中国利郎有限公司(「中国利郎」或「本公司」,及其附属公司,统称「集团」;股份编号:1234)今天公布其截至二零二四年六月三十日止六个月中期业绩。 中国利郎主席兼非执行董事王冬星先生说: “今年上半年,国际环境複杂严峻,中国社会消费品零售总额同比增长3.7%,而服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比仅增长1.3%,虽然增幅较国内生产总值及零售总额较低,但仍然显示出市场的稳定发展。服装消费者在购买上表现出更加谨慎的消费态度,高性价比产品和促销活动越来越受欢迎。同时,服装品牌之间的竞争也变得更加激烈,这促使各品牌在产品定价、促销策略和市场定位上做出相应的调整。中国利郎积极应对严峻的市场环境,邀请知名艺人担任品牌代言人,配合多元化宣传策略,持续推进利郎品牌战略升级工作,并加大对电商业务的宣传推广,以回应新时代消费群的个性化要求及对性价比的偏好。集团得以实现比竞争对手更优异表现,提高市场份额。” 截至二零二四年六月三十日止上半年,集团收入同比增加7.3%至人民币16.0亿元,主要由于期内轻商务在门店营运和新零售的带动下,延续去年第四季度的增长势头,实现17.3%的增长。集团实现整体淨利润人民币2.8亿元,同比增长3.6%;淨利润率17.5%,毛利率50.0%。每股盈利为人民币23.4分,同比上升3.6%。 期内集团保持财政稳健,现金流充足。董事会决议派发中期股息每股13港仙(二零二三年上半年:13港仙)及特别中期股息每股5港仙(二零二三年上半年:5港仙),继续维持稳定的派息比率。 面对市场环境的不断演变与消费者需求的日益多样化,利郎集团坚定不移地拥抱渠道变革,实现更高质量的健康增长。LESS IS MORE轻商务系列作为集团零售业务的先行者,经过多年的培育,不仅取得了显著的业绩,还为集团积累了宝贵的直营经验。因此,期内集团决定在黑龙江地区率先推行LILANZ主系列的直面消费者(DTC)模式(集团直营店与二级分销商店混合营运),取代过去由一级分销商的经营模式,加大集团DTC模式的比重。 期内,集团持续务实地优化分销商零售网络,坚持在优质商场中的优越舗位开店,及通过最具品牌个性的装修吸引顾客,提升销售。集团亦继续透过全国分销商的长期合作,巩固和建立全国性的销售网络。截至二零二四年六月底,集团轻商务门店共297家,主系列门店共2,412家,合计共有2,709家,较去年底淨增加14家。 为加大力度佈局新零售业务,集团期内进一步涵盖包括“拼多多”在内的更多平台,于网上平台持续输出高质量、互动性强的内容,与消费者深度互动,培养中国利郎品牌与消费者之间的感情连繫。6.18电商购物节期间,集团于抖音、天猫、京东、唯品会等平台开展电商促销活动,并推出更多的电商款产品,成功跻身天猫男装行业销售排名榜第四位。同时,集团全面升级零售管理系统,实现在线上线下平台的无缝对接与数据实时共享;亦进一步利用社交平台的互动特点,在微商城开店并提供顾客关係管理服务,发挥在线上线下互补的优势,带动店效增长。期内,新零售销售同比增长37%。 在库存管理方面,集团期内增开4间奥特莱斯店,销售其他门店仍未售出的当季产品,并利用电商平台作为清库存的重要渠道。集团亦借助新物流园区的智能化物流系统,迅速将库存产品推向市场,通过灵活的产品促销、直播带货等活动,促进库存销售转化。 在产品设计及宣传方面,集团秉承“简约不简单”的品牌理念,贯彻“简约设计、卓越品质”的策略,加大研发投入,并透过科技创新提高产品的质价比。集团于今年年初委聘许凯为LESS IS MORE品牌代言人,并多次融入中国非遗文化,与知名设计师跨界合作,将现代设计与传统文化结合,进一步强化品牌在青年商务市场中的地位,成为青年商务人士的首选品牌。期内,利郎亦在推广工作中採用赞助出品时尚短片及携手品牌体验官宝石Gem亮相郑州杉杉奥莱品牌见面会等新方式,向大众传递利郎的品牌哲学,同时打造话题热潮,增强消费者对中国利郎的品牌辨识度。 集团已与合作伙伴签订合资协议,将出资人民币1.5亿元成立合资公司,集团持股54%,预计在下一年度正式推出MUNSINGWEAR品牌的产品,该举措将进一步强化集团满足消费者多样化需求的能力、符合集团发展“多品牌”的方针。 展望2024年下半年,随著零售市场进入巩固期,男装行业或将出现市场调整,规模较小品牌将遭淘汰,中国利郎将把握当中机遇,积极扩大市场份额,进一步巩固自身地位,力争上游。集团将致力发挥销售渠道改革的优势,继续优化店舖网络,加快新零售业务的发展,不断推出具有创新性和差异化的新产品,迎合消费者需求。 集团于下半年将採取务实的开店策略,优先在省会及地级市优质购物中心优越的位置开店,并关闭低效店舖,从而实现更好店效。集团亦增加奥特莱斯商场开店规模,以更优价策略吸引消费者,进一步清理库存。为了提升品牌形象,集团计划于年内完成400家门店的第七代装修工程,通过科技感的清爽视觉效果、年轻时尚的装修风格,使“简约不简单”的品牌形象更深入人心。 集团将继续以创新驱动发展,继续推动新零售业务,并利用抖音、小红书等热门社交媒体平台,通过直播带货等方式,深度触达全国各地的消费者,带动销售增长。下半年,集团计划推出“环保系列电商特别版产品”以及爆款极致单品,在满足消费者对环保与时尚双重追求的同时,为即将到来的双11电商节做好充分准备。新零售业务的目标于全年实现30%或以上的增长。 集团将精准把握消费者日益讲求性价比高的消费需求,积极深化“简约设计、卓越品质”的核心策略,不断推出新产品,为消费者提供超性价比的购物体验。为满足更多消费需求,集团落实新的“多品牌、国际化”发展策略,通过国际合作,丰富自有产品组合,为旗下品牌注入新活力。经营MUNSINGWEAR的合资公司预计2025年开展业务。开拓东南亚市场方面,集团正在筹备在马来西亚开拓中国利郎海外首家门店,把中国优质优价的男装产品带到海外市场,为集团拓阔新的收入来源,迎接更多市场机遇。 鑑于目前消费市场的变化,集团二零二四年全年开店目标将由100至200间修订为50至100间,所开的新店以商场店及奥特莱斯店为主,而整体销售目标增长亦由原先的15%修订为10%。 集团将严格控制成本,以提高效率,确保盈利能力。集团将谨慎调整门店增长计划,并筛选市场推广计划,务求把资源投放到目标消费群,以实现利润最大化。 王冬星主席总结说: “纵然宏观环境充满挑战,但中国内地市场庞大加上经济运行总体平稳,性价比高商品的需求仍然殷切,集团对零售市道审慎乐观。中国利郎将继续善用自身竞争优势,积极採取灵活的销售策略,整固店舖网络,加快新零售发展,同时提升品牌形象和销售效率,进一步巩固中国利郎在男装行业的领导地位,实现可持续的长期增长,回馈股东、员工及客户对集团的支持。” 关于中国利郎 中国利郎是中国领先的男装企业之一。作为一家综合时装企业,集团设计、採购、生产并以品牌“利郎LILANZ”及“利郎LESS IS MORE”销售优质男士商务及休閒服装。其产品于遍佈中国31个省、自治区及直辖市的广阔零售及分销网络销售。 若有垂询,请联络:

梁丽明 / 梁家仪 / 李欣

直线:(852) 2864 4863 / 2114 4172 / 2114 4320

电邮:chinalilang@sprg.com.hk



话题 Press release summary



部门 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network