香港, 2024年8月13日 - (亚太商讯) – 贝智教育机构多年来致力研发人工智能﹐在2024-25学年将与香港圣公会福利协会（Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council) 和协康会（Heep Hop Society）首次合作，展开为期四年的先导计划，并得到利希慎基金（Lee Hysan Foundation）和杨蔡慧娴基金会（YCWH Trust）资助，将屡获殊荣的「Bridge AI」人工智能特殊教育需要学习系统，应用于到校学前康复服务（ OPRS）。

服务将涵盖19所幼稚园，并设两支到校团队、45位提供OPRS服务的专业人员，如言语治疗师、职业治疗师、物理治疗师、社工、临床心理学家及特殊幼师等，服务受众多达600名学生。系统可让他们为学童度身建议合适训练，提升服务效能。

贝智人工智能Bridge AI创办人黄俊文先生表示很高兴迎接这个里程碑，他说：「我们于2019年开始帮助不同阶层的SEN学童应用系统，今日终于有机会扩展至OPRS，照顾到跨专业治疗师不同的需求，让他们可以独立地应用系统。我们希望未来能实践以此系统提升整体服务质素和效率，并扩展应用至整个业界。」

香港圣公会福利协会总干事刘冼静仪女士表示，「圣公会自去年开始与贝智合作，已发现成效显著，今年更可以推前一步，将AI应用于治疗学童。在人力资源和财政挑战下，新技术能善用资源，创造更佳效率，并能结合圣公会『五年策略』，善用科技，智慧管理。」

协康会行政总裁梁惠玲女士则指出，「以往依老师的经验和知识作评估，现在利用Bridge AI协作，能够帮助进行评估，并为学童建立适合的训练计划。计划所收集的大数据，可以优化计划成效，让老师可以有更多时间支援和关怀家长，善用不同训练策略，帮助更多学童。」

参与计划研究的香港教育大学特殊教育与辅导学系署理系主任任演纳博士在分享时提到，「近年愈来愈多人关心如何应用AI到特殊教育之上，成为热门的研究主题。而是次计划有三大研究方向：一是应用 AI 于到校学前康复服务的接受程度；二是对工作效率的提升；三是对小朋友的治疗效能提升。」

除了研发单位的分享，启动礼上亦有参与特殊教育导师训练的学生导师及使用服务的学童家长进行分享。当中浸会大学英文系学生导师马采儿表示，其曾经接触两名自闭症学生，分别有说话能力和解难能力上的困难，在使用 Bridge AI 的系统后，可清晰纪录学生进度，系统化地收集数据，帮助专业团队独立处理不同任务。家长方面，学童柔柔的母亲指出，柔柔本身有自闭症、专注力不足等行为问题，在日常生活中常会坐不安稳及容易冲动，但在系统协助学习下，性情稳定下来，行为问题亦渐见改善后，自己亦多了私人时间，可以放松身心。

由此可见，新系统能有效纾缓特殊教育上的不同困难﹐相信人工智能将可应用于更多社福界的日常运作和介入措施，推动人工智能在复康训练的普及化，并寄望未来在社署、教育局和其他非牟利机构的推展下，让更多 SEN 学童能够受惠。

一众主礼嘉宾在台上进行启动礼仪式。（右起）杨蔡慧娴基金执行主席霍美玲博士，利希慎基金总裁

何宗慈女士，协康会行政总裁梁惠玲女士，香港圣公会福利协会总干事刘冼静仪女士，贝智人工

智能Bridge AI创办人黄俊文先生，香港教育大学特殊教育与辅导学系署理系主任任演纳博士

主礼嘉宾与台下来宾大合照。

贝智人工智能Bridge AI创办人黄俊文先生表示很高兴迎接新里程碑。

香港圣公会福利协会总干事刘冼静仪女士认为新技术能善用资源，创造更佳效率。

协康会行政总裁梁惠玲女士指，利用Bridge AI可为学童建立适合的训练计划。

陈太（中）表示在系统协助学习下，女儿的行为问题大有改善。

各位來賓觀看 AI 系統示範，圖右為貝智人工智能Bridge AI 項目經理黃曉峰先生

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