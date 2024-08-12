参与计划研究的香港教育大学特殊教育与辅导学系署理系主任任演纳博士在分享时提到，「近年愈来愈多人关心如何应用AI到特殊教育之上，成为热门的研究主题。而是次计划有三大研究方向：一是应用 AI 于到校学前康复服务的接受程度；二是对工作效率的提升；三是对小朋友的治疗效能提升。」
除了研发单位的分享，启动礼上亦有参与特殊教育导师训练的学生导师及使用服务的学童家长进行分享。当中浸会大学英文系学生导师马采儿表示，其曾经接触两名自闭症学生，分别有说话能力和解难能力上的困难，在使用 Bridge AI 的系统后，可清晰纪录学生进度，系统化地收集数据，帮助专业团队独立处理不同任务。家长方面，学童柔柔的母亲指出，柔柔本身有自闭症、专注力不足等行为问题，在日常生活中常会坐不安稳及容易冲动，但在系统协助学习下，性情稳定下来，行为问题亦渐见改善后，自己亦多了私人时间，可以放松身心。
由此可见，新系统能有效纾缓特殊教育上的不同困难﹐相信人工智能将可应用于更多社福界的日常运作和介入措施，推动人工智能在复康训练的普及化，并寄望未来在社署、教育局和其他非牟利机构的推展下，让更多 SEN 学童能够受惠。
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