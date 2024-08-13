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Monday, 12 August 2024, 17:32 HKT/SGT
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来源 HighTide Therapeutics Inc.
2024 CSE | 君圣泰医药分享天然产物在代谢性疾病的创新成果

图片来源：CSE大会官方

香港, 2024年8月12 - (亚太商讯) – 2024年8月7-10日，由中华医学会、中华医学会内分泌学分会主办，江苏省医学会承办的中华医学会第二十一次内分泌学学术会议在苏州召开。这是中国内分泌代谢病基础与临床研究领域最重要的年度学术活动，也是中华医学会内分泌学分会2024年度的一次全国性、综合性学术盛会。此次会上，有超过400名国内外知名专家、学者在不同细分专题下进行报告。君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.股票代码: 2511.HK）创始人兼董事会主席刘利平博士作为药物研发领域科学家受邀参加，并做了《基于天然产物药物在MAFLD的临床研究进展》的专题报告。通过参与此次高规格的学术会议，既加深了与国内顶级医学专家的交流与合作，也为君圣泰医药推动中国源头创新药品造福患者、走向世界提供了不可或缺的助力。

图片来源：君圣泰官方拍摄

- 天然来源小分子助力MASH领域药物研发，填补未被满足的临床需求

全球范围内，患者同时患有多种代谢性疾病的情况日益增加，其中，代谢相关性脂肪性肝炎（MASH）是一种具有显著“共病/多病”特征的严重肝脏疾病。2024年初MASH首款药物Resmetirom的批准是一重要里程碑，但MASH领域仍存在巨大未被满足的治疗需求，急迫需要开发出能更有效改善肝脏组织学、且为患者带来综合获益的药物。

纵观代谢疾病临床治疗中重磅药物的发现与开发历程，往往离不开对天然产物的挖掘和探索。“神药”二甲双胍的发现，源自对草药山羊豆及其成分山羊豆碱的长期研究；已产生多个重磅产品的列净类降糖药的发现，则是基于对苹果树皮中根皮苷的深入挖掘和改造。近年来胰高血糖素样肽1（GLP-1）受体激动剂及相关药物发展迅速，而第一个具有成药性的GLP-1多肽——艾塞那肽发现于希拉毒蜥的唾液。

君圣泰医药立足源头创新，通过对天然产物进行挖掘，开发设计出同类首创的多靶点新分子实体HTD1801，其有望为MASH等代谢类疾病患者带来综合获益，填补未被满足的临床需求。

- 扎根传统天然产物，致力于开发有国际竞争力的中国源头创新药物

小檗碱是传统中药黄连、黄柏等的重要活性成分，大量研究发现小檗碱在降血糖、降血脂及改善脂肪肝上的多重机制。熊去氧胆酸是传统中药熊胆的关键有效成分，既往的研究报道熊去氧胆酸具有保护肝脏细胞、抗炎和抗氧化应激等作用。

君圣泰医药基于以上两种已明确安全性和有效性的活性组分，设计开发出拥有全球知识产权的创新分子实体——熊去氧胆小檗碱（HTD1801），其化合物专利在中、美、欧、日等多国获得授权。目前，HTD1801已在全球开展十多项临床研究，有效性和安全性得到国际医学界的广泛认可。

HTD1801作为一种肠-肝-抗炎代谢调节剂，通过激活AMPK通路及多种其他机制发挥作用，能为患者带来综合获益。既往临床试验显示HTD1801能显著降低MASH合并二型糖尿病患者的肝脏脂肪含量、改善与MASH患者肝纤维化以及肝脏组织学有关的一系列指标，并且能够改善多个心血管代谢风险因素（血糖、体重、LDL-C、甘油三酯，等）。与FDA批准药物Resmetirom相比，HTD1801在血糖控制和减重等方面均具有更优疗效。

图片来源：君圣泰官方拍摄

关于君圣泰医药

君圣泰医药（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一体化的新型生物技术公司，专注于慢性肝病和代谢性疾病等领域的重大未满足临床需求。公司立足源头创新，以患者的综合临床获益和整体健康改善为目标，开发First-in-Class、多功能、多适应症的原创新药。基于自主知识产权，公司已构建丰富产品管线，在全球推进多项中、后期临床试验，开发代谢异常性脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、严重高甘油三酯血症（SHTG）、原发性硬化性胆管炎（PSC）和原发性胆汁性胆管炎（PBC）等适应症。作为同类首创的多靶点新分子实体，熊去氧胆小檗碱（HTD1801）被美国FDA授予2项“快速通道资格认定”、1项“孤儿药资格认定”，并获得国家“十三五•重大新药创制”科技重大专项支持。

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话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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