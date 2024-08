华邦科技集团成员“港湾家族办公室”隆重开幕 成立家办启新篇 力促多元化发展

Friday, 9 August 2024, 20:08 HKT/SGT Share:

香港, 2024年8月9日 - (亚太商讯) – 华邦科技控股有限公司(上市编号:3638,下称“华邦科技”或“本集团”)欣然宣布,本集团成员公司—港湾家族办公室之香港办公室于今日(9日)隆重开幕,为本集团成功扩展业务至家族办公室领域揭开序幕。 港湾家族办公室植根香港,是聚焦服务全球华人客户的联合家族办公室,亦是一个提供综合金融及专业服务的平台。“港湾家族办公室”今日假湾仔办公室顺利举行盛大的开业盛典,并获金融业及其他专业界别多名重量级贵宾亲临见证。会上,华邦科技主席张烈云先生及港湾家族办公室首席经济师邢磊先生于活动上致辞,与来宾共同分享港湾家族办公室成立的喜悦。 华邦科技控股有限公司主席及执行董事张烈云先生(右二)及港湾家族办公室有限公司执行董事

邢磊(左三)与一众嘉宾主礼“港湾家族办公室”开业盛典 华邦科技控股有限公司主席及执行董事张烈云先生(右三)及港湾家族办公室有限公司执行董事

邢磊(右四)与一众嘉宾主礼“港湾家族办公室”开业盛典 家族办公室领域当前正值政策东风,前景广阔。香港特别行政区政府于2023年3月发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》,其中一项措施提出成立家族办公室服务网络,以打造蓬勃生态圈,持续支持本地和全球家族办公室在香港落户或扩展业务。有鉴于此,本集团积极响应政策号召,紧抓市场机遇,充分发挥香港作为国际金融中心的优势,推出家族办公室品牌“港湾家族办公室”,助力香港家族办公室服务实现长久的繁荣与发展。同时,本集团亦洞察多元化金融业务之广阔前景,推动家族办公室业务,以达成集团整体多元化发展的重要战略性举措。 港湾家族办公室将秉持着以“陪伴客户保值、增值与传承”为使命,发挥香港国际金融中心及离岸人民币结算中心的优势,整合全球及多元化资源,通过集团成员公司及业务策略伙伴提供资产管理、财富传承、金融信贷、专业服务四大服务,为客户提供全面的财富管理及传承方案。港湾家族办公室的成立将进一步补充和完善本集团现有金融业务布局,促进各业务间协同效益,实现集团整体多元化和可持续发展。 本集团立足于香港,依托有利政策支持与成熟金融生态条件,聚焦服务众多超高净值群体。作为一家获得上市公司资源支持的综合金融服务平台,港湾家族办公室通过以全球化视野对各类资产进行深入分析和严格筛选,为客户提供资产管理、财富传承、金融信贷、专业服务等全面的解决方案。同时,港湾家族办公室亦汇聚众多行业顶尖的金融、税务、法律专家团队。团队成员凭借丰富的专业知识、精辟的洞见和卓越的客户服务能力,从专业视角全方位规划家族事务,助力客户实现财富持续增值和跨代传承的目标。秉持合法合规的经营理念,本集团成员公司及业务策略伙伴持有多种相关业务牌照,确保服务的专业性与安全性,旨在成为超高净值人士信赖的财富管理伙伴。 华邦科技控股有限公司主席及执行董事张烈云先生表示:“我们非常高兴见证本集团成员公司港湾家族办公室的正式成立,这不仅标志着本集团在家族办公室领域的深度布局,亦展现集团未来业务之多元化发展。香港作为全球重要的国际金融中心,集聚众多超高资产净值人士,再叠加相关政策的持续助力,我们相信家办业务有望成为本集团新的业务增长点,促进内部资源整合与协同,实现集团整体的卓越发展。展望未来,本集团将持续关注市场动态及客户需求,不断探索家族办公室高效服务模式及优质资产配置方案,以满足客户日益增长的多元化需求,致力成为世代华人传承之路上最可靠的港湾。” – 完 – 有关华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK,拟更名为“亨利加集团有限公司”) 华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK)是一家从事多元化业务的企业集团,业务范围涵盖金融及专业服务、电子产品贸易及食品供应链等。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华以至亚太其他国家,成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。集团成员公司及业务策略伙伴已取得证监会的注册机构牌照、金银业贸易场行员资格以及放债人牌照,其他成员公司亦已取得保监会及积金局中介人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。 此新闻稿由金融公关(香港)有限公司代表华邦科技控股有限公司发布。如有垂询,请联络: 金融公关(香港)有限公司

赵泳丝小姐/张晓茵小姐/陈璐小姐/杨童童小姐

电邮:project@financialpr.hk

电话:(852)2610 0846 传真: (852)2610 0842



