万国国际拟更名万国黄金 明晰黄金主业定位 开启发展新篇章

香港, 2024年8月9日 - (亚太商讯) – 万国黄金集团有限公司（「万国黄金」或「公司」，原名「万国国际矿业」；股份代号：3939）欣然宣布，为便于投资者准确理解公司定位，使公司名称与公司主业及未来业务规划相匹配，公司名称将正式变更。

根据最新公告，建议更改公司名称的特别决议案已获股东特别大会审议通过，公司英文名称已由「Wanguo International Mining Group Limited」更改为「Wanguo Gold Group Limited」，而中文名称「万国黄金集团有限公司」亦已采纳作为公司的新双重外文名称。此外，公司简称也拟由「万国国际矿业」变更为「万国黄金」，此将进一步突出在于不久的将来，公司将以黄金开采及加工为主营业务的市场定位，树立合适的企业身份及形象，逐步迈入业务发展的新阶段。

随着全球经济的波动与不确定性的增加，黄金作为避险资产的投资价值持续凸显。自2019年以来，黄金价格一路攀升，成为全球表现最佳的资产类别之一。8月1日，纽约商品交易所黄金期货主连价格一度突破2500美元大关，最高报每盎司2506.6美元，再次刷新历史新高。

面对黄金行业的发展机遇，公司沿着转型升级的路线，前瞻性布局黄金业务，通过直接收购的方式，扩大金矿资源和规模，增强盈利能力和市场竞争力。于2018年，公司开始收购所罗门群岛金岭矿金矿，并于2020年4月完成收购，顺利切入黄金赛道。据了解，所罗门群岛金岭矿为世界级黄金矿山，产出金锭及金精矿，与ASX200上市的中大型露天黄金矿相比，所罗门群岛金岭矿黄金资源蕴藏以及黄金资源品位均处于领先水平。

于2022年11月，公司开始试产，浮选精矿生产在试产阶段稳步提升。此外，公司还在持续推进勘探项目以及改进生产工艺以提升加工能力及改善冶金回收。其中，额外破碎、研磨及Knelson选矿机的安装预计将于2024年10月完成；尾矿干堆设施建设第一阶段已于2023年完成并投入运营，预计第二阶段将于2024年完成。

2023年，得益于金锭及金精矿销售畅旺，公司业绩实现了强劲增长。其中，收入同比增加93.0%，年内溢利同比增加130.3%。其中金锭及金精矿销售贡献了50%以上的收入及毛利，成为公司的主要收入来源。值得一提的是，据公司于8月8日发布的正面盈利预告披露，由于黄金产品销售量增加，预期2024年上半年公司拥有人应占溢利将达约人民币220百万至人民币257百万，较去年同期增加约 50%至75%。可以预见，随着金岭矿勘探项目的有序推进及生产工艺的不断改进，黄金开采及加工将为公司贡献更大的收入及溢利占比，进一步增厚公司利润。

展望未来，随着美联储降息脚步渐近，降息周期中实际利率的下行有望进一步助推黄金价格上涨。同时全球央行黄金储备增加支撑长周期金价走强，虽然中国央行短期暂停购金，但长周期来看黄金储备仍然保持增加。此外，地缘政治冲突的持续，也将刺激作为避险资产的黄金需求增长。长期来看，黄金价格有望再创新高，并推动黄金股估值中枢持续上行。

本次实施更名，既符合公司当前的业务布局实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，也有利于提高公司主业辨识度，增强公司于资本市场的吸引力。且目前公司自产金水平正在持续提升之中，金价中枢上移趋势下，公司业绩有望进一步增厚，充分释放价值增长空间。

关于万国黄金集团有限公司

万国黄金集团有限公司（原名「万国国际矿业集团有限公司」，股份代号：3939.HK）在中国主营采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务。目前，公司透过全资附属公司拥有江西省宜丰万国矿业有限公司（「宜丰万国」）的全部股权，而宜丰万国则拥有公司进行地下开采的新庄铜铅锌矿（一个位于中国江西省的生产矿）（「新庄矿」）。新庄矿有大量有色多金属矿产资源。新庄矿的产品主要包括铜精矿、铁精矿、锌精矿、硫精矿、铅精矿，以及金与银的副产品。

公司于2017年7月13日完成收购西藏昌都县炟地矿业有限公司（「西藏昌都」）51%应占权益。西藏昌都拥有中国昌都县哇了格铅矿（「哇了格矿」），可供公司进一步进行露天及地下开采。哇了格矿有大量的铅及白银矿产资源。此外，公司于2020年4月30日完成收购祥符金岭有限公司的77.78%权益，而其拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿（「金岭矿」）的90%权益，可供公司进一步进行露天及地下开采。公司已自2022年11月起开始试产。金岭矿的产品包括金锭及金精矿。

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