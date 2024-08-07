康哲药业：甲氨蝶呤注射液增加类风湿关节炎适应症中国NDA获批（更正版）



香港, 2024年8月7日 - (亚太商讯) – 康哲药业控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”或“康哲药业”）欣然宣布，甲氨蝶呤注射液（“产品”）增加适应症的上市许可申请（NDA）已于2024年7月30日获得国家药品监督管理局（NMPA）批准。产品是多种规格的预充式小容量甲氨蝶呤注射剂，获批用于治疗成人活动性类风湿关节炎（RA）。本集团于2024年8月5日获得药品注册证书。 甲氨蝶呤是国际公认治疗RA的一线首选药物和锚定药物。产品是中国首个以皮下给药方式治疗RA的预充式甲氨蝶呤注射液，为成人活动性RA患者提供更加安全、有效、便捷、精准的给药方案。 根据与NMPA沟通，产品在中国的桥接临床试验（“研究”）旨在比较甲氨喋呤注射液和甲氨蝶呤片治疗RA患者在第12周时DAS28-ESR评分较基线的变化，判断非劣效性是否成立。研究达到预设的主要终点，试验组（施予产品）非劣于对照组（施予甲氨蝶呤片）。另外，次要疗效指标的结果显示，产品与甲氨蝶呤片相比有疗效更优的趋势。研究结果还显示，产品用药早期即可观察到的部分疗效比甲氨蝶呤片更明显，提示产品的疗效出现时间更早。产品具有可接受的安全性和耐受性，与既往研究中观察到的安全性特征基本一致，没有发现新的安全性风险，且在胃肠道安全性方面较甲氨蝶呤片有一定优势[1]。 2023年3月，产品于中国获批上市，用于治疗对其他治疗方法（光疗方法、PUVA和维A酸）无充分治疗反应的成人严重、顽固、致残性银屑病，亦已被NMPA公布为参比制剂；该适应症已进入规模化临床应用。新增RA适应症获批后，可直接进入临床应用，提高RA患者临床治疗生物利用度及便利性，减轻胃肠道副作用，同时降低患者治疗负担，满足RA患者的基础金标准用药需求。 产品已获得瑞士、英国等21个欧洲国家主管部门批准，目前已在包括欧盟、澳大利亚和中国等在内的全球47个国家和地区上市。 本集团于2020年9月21日从medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H处获得产品的长期有效的独家许可权利。 深厚的创新药研发管线是康哲药业长期发展的重要驱动力。截至目前，本集团新获批的创新产品组合已扩充至5款（含6项适应症），为集团业绩实现持续健康增长不断注入新动能。本次产品增加RA适应症的中国获批上市，是对康哲药业创新战略的再次肯定，亦是“新康哲 新崛起”战略宣言的延续与深化，是公司创新发展道路上又一里程碑。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心脑血管/消化业务竞争力，并将皮肤医美、眼科业务独立运营，培育专科小领域的大龙头，提升专科规模效率。同时业务版图拓展至东南亚市场，着力成为全球药企进军东南亚市场的“桥头堡”，助力康哲药业高质量持续健康发展。 参考文献： 1.产品中国桥接临床试验结果已发布，详情如下：

https://web.cms.net.cn/zh/2023/12/%E5%BA%B7/ 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广，非广告用途。本新闻不对任何药品和医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息，请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请，不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制，但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示，或其他表述，对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及本集团的市场机会及业务前景的陈述，该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证，存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。本集团并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测，本集团对该等第三方声明及预测不承担责任。



话题 Press release summary



部门 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

