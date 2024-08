香港义工奖2024 正式接受报名 青年力量 行义无疆界

香港, 2024年8月5日 - (亚太商讯) – 「香港义工奖」为民政及青年事务局与义务工作发展局合办、香港赛马会慈善信托基金透过其「赛马会众心行善」计划支持的年度义工嘉许计划。上届「香港义工奖」得到社会各界踊跃参与,共颁发超过22 000个奖项,较2022年多近3倍,认受性及广泛性持续提升。今年继续得到政商民各界鼎力支持,「香港义工奖2024」以「青年力量 行义无疆界」为主题冀推动更多青年人参与义务工作,共建关爱共融社会,即日起开始接受报名及提名。义工奖今年亦增设新奬项,嘉许及鼓励更多市民投入义工行列,且推出全新网上报名系统以优化报名程序,鼓励各界踊跃参与,推动全城行义! 传承行义力量 共创行义文化 「香港义工奖2024」有幸邀得香港特别行政区行政长官夫人暨义工总领袖及香港义工奖荣誉赞助人李林丽婵女士、民政及青年事务局副局长梁宏正先生、义务工作发展局主席彭韵僖律师、「赛马会众心行善」计划咨询委员会召集人张仁良教授,以及杰出企业及个人义工得奬者代表协助拍摄宣传片,各人透过传递义工臂章寄意传承行义力量,带出人人行义的信息。 义工总领袖李林丽婵女士赞赏港人︰「香港人向来有爱心及善心,愿意献出宝贵时间为社会作出贡献。」民政及青年事务局副局长梁宏正先生认为义务工作乃建构和谐关爱社会的基石,亦呼吁更多青年人参与义工服务,共同缔造更美好的香港。 「赛马会众心行善」计划咨询委员会召集人张仁良教授期望今年新增的「赛马会众心行善跃晋义工奖」能勉励首次及重返义工行列的市民,积极投入义工服务。同时鼓励50岁或以上人士参与义工服务,共创全城行义文化。 透过行义提升幸福感 义务工作发展局主席彭韵僖律师指:「『香港义工奖』旨在嘉许义工无私的付出,表扬他们对义务工作的贡献和成就。」早前义务工作发展局委托香港恒生大学市场学系进行了「香港义务工作调查2024」,不少受访者均认为得到社会或朋友的嘉许或认同是让他们参与义务工作的一个诱因;数据亦显示参与义工服务是市民提升幸福感的其中一条钥匙。因此,她冀望「香港义工奖」有利于进一步推动义工发展,持续提升社区整体幸福感。 青年行义 发挥力量 「香港义工奖2024」以「青年力量 行义无疆界」为题,推动青年善用创新力量,鼓励青年人积极参与义务工作。去年杰出青年义工得奬者郭家宝小姐相信透过推动义务工作,能实际为他人及自己带来改变,并从中启发及激励更多人参与,传播义工精神,推动社会长远正面发展。 关于香港义工奖 「香港义工奖」目标是嘉许本地杰出义工及青年义工/团队、企业、非商业机构、屋苑及学校等,表扬他们对义务工作的贡献和成就。奖项的审阅及评选主要有两大系列,分别为时数奖及杰出奖,组别涵盖个人、青年义工、团队、企业、非商业机构、屋苑及学校。杰出奖项的评审委员会是由多位社会贤达组成,他们将甄选出得奖义工、团队和计划,冀能成为最具认受性、影响力及公信力的义工奖项,透过得奖者为社会树立义工典范,感染更多人加入义工行列,宣扬「关爱香港‧人人行义」的精神。 「香港义工奖2024」现已接受报名及提名,截止日期为2024年8月30日﹙*爱心学校奖项的截止日期为9月30日)。颁奖礼将于2024年12月举行。市民可浏览「香港义工奖」网站 https://www.hkv-award.hk,了解详情及报名。 「香港义工奖」网址:https://hkv-award.hk/

「香港义工奖2024」宣传片:连结 如有查询,请联络:何靖怡小姐 (Coco) 电话:2101 9988 电邮:coco.ho@avs.org.hk 下载宣传片、图片及新闻稿:按此 图片说明: 图片一(香港义工奬2024 海报):行政长官夫人暨义工总领袖李林丽婵女士、民政及青年事务局副局长梁宏正先生、「赛马会众心行善」计划咨询委员会召集人张仁良教授及义务工作发展局主席彭韵僖律师于宣传片中一同宣扬「关爱香港 人人行义」的信息。 图片二:行政长官夫人暨义工总领袖李林丽婵女士(右)为义务工作发展局主席彭韵僖律师(左)整理义工臂章,寄意传承行义力量,人人皆可做义工。 图片三:香港义工奖 2022杰出义工黎诺㦤先生及香港义工奖 2023杰出青年义工郭家宝小姐,联手发动青年力量。 图片四:行政长官夫人暨义工总领袖李林丽婵女士(中间)、民政及青年事务局副局长梁宏正先生(右三)、义务工作发展局主席彭韵僖律师(左四)、义务工作发展局总干事李佩琪女士(右一)及一众杰出企业义工代表鼓励各界踊跃参与「香港义工奖2024」。



