东港城与Life@KCC 及Joy@KCC投入奥运盛事



香港, 2024年8月4日 - (亚太商讯) – 四年一度的体坛盛事已经强势开锣，运动狂热席卷香港。东港城日前（7月27日）率先举行东港城「运动狂热．跃动巴黎」开幕打气派对，领航启动全城投入奥运盛事。活动邀请到前剑击队「大师兄」张小伦、港队「羽毛球女神」吴芷柔、歌手胡鸿钧、任暟晴、冼靖峰、钟柔美、孙汉霖及刘咏彤一起手持气球及手幅为港队打气为活动揭开序幕，寓意香港运动健儿今届能够全力以赴，创出佳绩。 「大师兄」张小伦及「羽毛球女神」吴芷柔分别大骚剑技和球技，并与艺人胡鸿钧及任暟晴组队进行剑击羽毛球大决斗；而钟柔美则孖刘咏彩与冼靖峰及孙汉霖进行男女子组打气啦啦舞对决。８名运动员及艺人在台上落力进行打气游戏，获得全场投入吶喊，将现场气氛推高；加上歌手胡鸿钧、任暟晴、冼靖峰、钟柔美、孙汉霖及刘咏彤等献唱，吸引逾千人到场观赏，场面非常热闹。 张小伦与吴芷柔均表示很高兴能够参与是次活动，与广大市民齐心支持香港运动员。担任香港剑击代表多年，刚在今年宣布退役的小伦以大师兄身份分享自己以往的备战心得，希望剑击队能再度夺金。他称：「今次有幸获商场邀请运动员参与活动，令更多家长可以带小朋友来接触和认识奥运项目，和参与有关游戏，令他们对运动产生兴趣。」他表示，自己今次参与活动希望可以把奥运同体育精神予年青一代。而一直为球赛默默奋斗的吴芷柔在活动上许下承诺：「过去自己经常参与不同国家的积分赛，现在多了时间留港，可以有更密集的训练备战未来的全运、亚运，同时调整好心态。」 【打卡】东港城「跃动巴黎体育馆」 精心打造法式运动场地 仿如置身全球盛会焦点 东港城将于即日起至8月11日巴黎奥运期间呈献「运动狂热．跃动巴黎」活动，一楼中庭摇身变成「跃动巴黎体育馆」，让城中运动健儿及隐世高手大显身手！占地逾5,300呎的体育馆布置充满浓厚法国色彩，主打人气比赛田径项目中必备的法国色彩赛道以代表着法国的蓝白红设计而成，既夺目又经典，在跑道上摆出跑步英姿，有姿势有实际。另外，迷你巴黎铁塔以及最具代表性的圣火誓燃起各位的运动魂，除了让大家尽情打卡感受法式运动场狂热气氛，亦集合让各位好动的运动迷热血沸腾的刺激体验。亲身上阵，挑战SHOOT！ACE！GOAL！射箭、网球及足球三大人气体育项目，炎夏在室内拼尽全力一较高下；会场更特别引入新兴运动桌下足球机，让你和好友激烈比试，互晒脚法与技术。活动期内，东港城将全程直播焦点赛事，为现场观众提升观赛体验，更特设Chill级打气派对，于指定日子凭指定积分换领打气爆谷及打气包，以及免费派发手幅及气球，让市民尽情投入为爱队吶喊助威打气。 全城掀起运动狂热，东港城亦趁机大手推出多重运动狂热奖赏，凭指定积分或消费换领运动服饰电子赠券、打气包、爆谷、按摩产品、泊车券及一田超市赠券等，甚至有机会赢取来回法国巴黎机票，实行真正跃动巴黎！ 经过三星期紧张又刺激的赛事，为感谢大家对港队的支持，东港城亦将于８月11日（星期日）巴黎奥运闭幕当天举行闭幕运动音乐会，届时会邀请女团VIVA、颜米羔、陈蒨葶及李尔晨大唱好歌，多个充满活力的团体亦会分别表演花式足球、花式跳绳、功夫及艺术体操等赏心悦目的项目，结合运动及音乐为整个活动完美谢幕。 The Point会员尊享：「全民挑战3大体育项目」玩乐证换领

日 期：即日起至8月11日

时 间：10am – 10pm

地 点：东港城一楼中庭

参加方法：The Point会只需于东港城场内以电子货币即日消费满HK$500或凭2,000积分，即可换领电子游戏套票乙套，凭票可即日参加3大体育项目游戏各一次。 四年一度的世界体坛盛事怎能不带上猫主子？萌猫小队今夏全面进驻葵兴life@KCC及joy@KCC，打造让喵星人担当主角的Sports ‘CATnival’ 夏日猫运会！由即日起至9月8日，萌猫小队广邀活泼好动的猫猫及猫奴们一起参加夏日猫运会，到访8大热门运动场馆大展拳脚，田径、篮球、足球，跳水甚至滑板任喵选择，更有猫主子最爱的猫爪板，让萌爆肉球得到宠幸，当然少不了让猫奴们非常费心的躲猫猫游戏！完成比赛后当然要踏上今届夏日猫运会颁奖台，和主人们来一张含金量极高的合照！ 萌猫小队举行的派对当然会广邀所有毛孩一同参加。Sports ‘CATnival’ 夏日猫运会于指定周末限定举行4大毛孩运动主题活动，包括毛孩萌爆跨栏障碍赛，看看哪家毛孩在50米跨栏赛道跑得最快?还有亲亲毛孩竞技赛，为汪星人及喵星人特设多条可爱赛道，尽情放电。想静态活动又舒展筋骨的，更可选择宠物瑜伽，人宠同乐。压轴活动当然是「毛」特儿Fashion Show，悉心为你的爱宠打扮成最潮运动风穿搭，出席派对！ 萌猫小队更贴心为一众毛小孩谋福利，联同life@KCC筹备3大宠爱手作坊，让宠主能亲手为毛孩制作可爱的小饰物！夏日猫运会开锣，窝心的life@KCC更特别推出夏日激赏消费礼遇，顾客于场内食肆消费集齐印花即可获赠高达HK$200 KCC指定餐饮赠券！为迎接奥运life@KCC及joy@KCC举办「Sports for All运动狂赏」，除了于商场大电视直播焦点赛事之外，顾客只要于指定日期穿上运动衫到商场观看奥运直播及消费，即有机会获赠运动饮品一支！商场更贴心为一众车主安排额外免费泊车赏，车主只需身穿运动衫及凭消费换领泊车优惠，即可获赠额外１小时免费泊车券，方便车主及亲友于奥运期间再到场观赏赛事。 Sports‘CATnival’夏日猫运会

日期：2024年7月3日起至9月8 日

时间：上午10 时至晚上10 时

地点：life@KCC – ３楼及空中花园Green@KCC；joy@KCC – ２楼中庭

地址：life@KCC - 葵涌葵昌路72至76号；joy@KCC - 葵涌葵昌路51号号 (葵兴港铁站E出口直达)

电话︰2400 8000



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