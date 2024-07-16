全球发展数字经济直播访谈会正式举办 外方来华参会高级别代表走进东方甄选直播间

北京, 2024年7月16日 - (亚太商讯) – 7月11日，全球共享发展行动论坛第二届高级别会议在北京拉开帷幕。据悉，作为本届论坛配套活动，全球发展数字经济直播访谈会于7月12日举行，多位外方来华参会高级别代表将走进东方甄选直播间，接受主播访谈，通过数字直播的创新形式，与中国网友分享本届论坛参会心得、讲述友好交往故事、推荐本国优质商品和文旅项目等。

数字经济是全球发展倡议的八大领域之一。本届论坛创新设置了全球发展数字经济直播配套活动，国家国际发展合作署全球发展促进中心将邀请多位外方来华参会高级别代表走进东方甄选直播间。

据主办方透露，7月12日在东方甄选直播间进行的全球发展数字经济直播访谈活动，将从上午10:00持续至晚上22:00。期间，巴布亚新几内亚、赤道几内亚、泰国、佛得角、白俄罗斯、马拉维、斐济等国家的嘉宾，将轮番现身东方甄选直播间，接受多位主播的访谈。

据介绍，此次直播过程中，各国来宾除了分享参与本次论坛的心得感想之外，还将向中国网友推介本国特色产品、美味佳肴、旅游胜地等，与直播间网友进行互动。

除此之外，东方甄选主播还将在直播间向网友推荐环球甄选好物，例如泰国金枕榴莲、智利三文鱼、埃塞俄比亚咖啡豆等，让国内网友足不出户领略环球物产文化，享受数字时代全球贸易互联互通、共同发展的美好成果。

“我们很荣幸能够参与到这样有意义的活动中来，为促进中外文化沟通交流贡献数字化力量。”东方甄选有关负责人表示，相信本次活动能够成为连接中外、增进情谊的桥梁和纽带，也期待能够借助此次活动，在直播内容创新与价值拓展方面作出有益的尝试，探索数字经济的更多可能。

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