中信国际电讯CPC“智赋云网安”创新能力再获业界肯定

- AI DataBank (智数库) 荣获 BUSINESS GOVirtual科技大奖之「年度科技公司（大型企业)－创新技术应用奖」(BUSINESS GOVirtual Tech Awards - Tech Company of the Year (Large Corporation) – Innovative Technology Application)；
- AI Visual Security (AI可视化安全解决方案) 勇夺欧洲数据云全球大奖之「2024年度云端服务创新者」奖项 (Datacloud Global Awards - Cloud Innovator of the Year 2024)。
BUSINESS GOVirtual 科技大奖旨在表彰香港及大湾区企业于创新技术及服务领域作出杰出贡献，中信国际电讯 CPC连续两年获奖， 展现其创新技术获得高度认受性。另外，数据云全球大奖(Datacloud Global Awards)是全球数字基础设施行业享负盛名的奖项，评选团由独立的世界各地云端与数据中心行业的翘楚及专家等人才组成，奖项具有广泛的国际影响力，中信国际电讯CPC是唯一 一家亚太区企业荣获此欧洲奖项，也是继2021年凭借AR千里眼荣获创新大奖后第二年获得殊荣，表扬中信国际电讯CPC致力提供高质量的云端服务，并在智赋云端领域提供创新安全服务，为企业实现无缝的数字转型，再次获得了全球权威组织的认可。
AI Databank整合多个运营系统，包括客服管理与内部运营资讯等的海量数据，从数据收集，提炼处理和建模分析，提供数据管理与即时报表生成功能外，还利用创新的大型语言模型技术，人工智能、机器学习算法，实现数据智慧分析及挖掘。透过自然语言提问与智能数据分析助理，使用者可有效率与平台互动，快速检索资料。平台为使用者及管理层提供不同维度的业务资料查询，不但能应对提问，更可即时生成各种可视化图表，作出精准分析。此外，AI Databank还能根据人机交互学习，即时处理使用者对报表分析产生的关联问题，大大提高了资料检索及分析效率，为使用者及管理层深入研究资料趋势和分析风险提供有力支持，作出更精准部署及营销策略。未来平台更可与外部系统同步整合，集成更大数据库，构建更有效，更智能化大数据分析，有助前线销售团队了解客户的需求及状况，创造更高价值。
AI Visual Security 重新建构“视觉能力”
中信国际电讯CPC一向重视信息安全，更持续透过成熟的人工智能技术注入创新和智能力量，实现快速及高效的威胁阻截。AI Visual Security解决方案以其“快而准”(Quick to Catch)的识别功能，重新建构“眼见为实”(Seeing is believing)的信息安全模式。在AI及计算机视觉技术的支援下，AI Visual Security方案让企业看得见（SEEING）潜在威胁，快速（QUICK）识别恶意程序变体，极速拦截（CATCH）恶意程序家族，保护企业免受复杂的恶意程序攻击，同时防范未来安全风险。相对于使用传统沙盒技术的零日漏洞攻击及未知恶意程序分析，AI Visual Security 在识别及分类恶意程序威胁的速度预计可达快10至100倍。 AI Visual Security方案充分融合专利的AI算法、多年的IT运营实战经验及深入的行业专业知识，以前所未有的高效性能重塑行业的“视觉能力”。