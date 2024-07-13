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来源 CITIC Telecom CPC
中信国际电讯CPC“智赋云网安”创新能力再获业界肯定
AI+项目荣获两项业界大奖 巩固全球领导力地位
- 连续两年荣获香港BUSINESS GOVirtual Tech Awards
- 再度荣获欧洲「数据云全球大奖(Datacloud Global Awards)」

香港, 20247月13 - (亚太商讯) – 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)宣布再次凭借创新AI+项目于香港及欧洲斩获两项业界大奖，巩固全球领导力地位，亦充分肯定了中信国际电讯CPC “智赋云网安”的丰硕成果，引领市场创新及高质量发展。

- AI DataBank (智数库) 荣获 BUSINESS GOVirtual科技大奖之「年度科技公司（大型企业)－创新技术应用奖」(BUSINESS GOVirtual Tech Awards - Tech Company of the Year (Large Corporation) – Innovative Technology Application)；

- AI Visual Security (AI可视化安全解决方案) 勇夺欧洲数据云全球大奖之「2024年度云端服务创新者」奖项 (Datacloud Global Awards - Cloud Innovator of the Year 2024)。

荣获BUSINESS GOVirtual科技大奖之「年度科技公司（大型企业)－创新技术应用奖」
勇夺欧洲数据云全球大奖之「2024年度云端服务创新者」奖项

BUSINESS GOVirtual 科技大奖旨在表彰香港及大湾区企业于创新技术及服务领域作出杰出贡献，中信国际电讯 CPC连续两年获奖， 展现其创新技术获得高度认受性。另外，数据云全球大奖(Datacloud Global Awards)是全球数字基础设施行业享负盛名的奖项，评选团由独立的世界各地云端与数据中心行业的翘楚及专家等人才组成，奖项具有广泛的国际影响力，中信国际电讯CPC是唯一 一家亚太区企业荣获此欧洲奖项，也是继2021年凭借AR千里眼荣获创新大奖后第二年获得殊荣，表扬中信国际电讯CPC致力提供高质量的云端服务，并在智赋云端领域提供创新安全服务，为企业实现无缝的数字转型，再次获得了全球权威组织的认可。

今年获颁这两大奖项，再度彰显中信国际电讯CPC透过AI、AR(增强现实)及区块链等新一代创新技术、强大的演算法及丰富的行业经验，不断加强以“智”赋能旗舰“云网安”解决方案，为企业客户提供优质的客户体验、前沿的创新能力与解决方案。

中信国际电讯 CPC 信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：「我们积极参与国际及各地区的奖项及比赛，向业界展示团队努力研发的技术成果。我们秉持“创新‧不断”的服务理念，致力突破技术界限，此次佳绩正好突显我们不断创新“智赋云网安”，在市场达到更高水平，亦彰显我们的专业团队以丰富经验和前瞻思维提供创新技术，革新客户体验。」

AI Databank智能化数据分析 - 更快、更准、更科学

中信国际电讯CPC的AI Databank 赋能实时数据分析，提供更快、更准与更科学的数据管理与即时报表，优化资源应用以及节省大量时间与成本，为千行百业提供一个一体化平台,制定更有效、更精准的运营策略。

AI Databank整合多个运营系统，包括客服管理与内部运营资讯等的海量数据，从数据收集，提炼处理和建模分析，提供数据管理与即时报表生成功能外，还利用创新的大型语言模型技术，人工智能、机器学习算法，实现数据智慧分析及挖掘。透过自然语言提问与智能数据分析助理，使用者可有效率与平台互动，快速检索资料。平台为使用者及管理层提供不同维度的业务资料查询，不但能应对提问，更可即时生成各种可视化图表，作出精准分析。此外，AI Databank还能根据人机交互学习，即时处理使用者对报表分析产生的关联问题，大大提高了资料检索及分析效率，为使用者及管理层深入研究资料趋势和分析风险提供有力支持，作出更精准部署及营销策略。未来平台更可与外部系统同步整合，集成更大数据库，构建更有效，更智能化大数据分析，有助前线销售团队了解客户的需求及状况，创造更高价值。

AI Visual Security 重新建构“视觉能力”

中信国际电讯CPC一向重视信息安全，更持续透过成熟的人工智能技术注入创新和智能力量，实现快速及高效的威胁阻截。AI Visual Security解决方案以其“快而准”(Quick to Catch)的识别功能，重新建构“眼见为实”(Seeing is believing)的信息安全模式。在AI及计算机视觉技术的支援下，AI Visual Security方案让企业看得见（SEEING）潜在威胁，快速（QUICK）识别恶意程序变体，极速拦截（CATCH）恶意程序家族，保护企业免受复杂的恶意程序攻击，同时防范未来安全风险。相对于使用传统沙盒技术的零日漏洞攻击及未知恶意程序分析，AI Visual Security 在识别及分类恶意程序威胁的速度预计可达快10至100倍。 AI Visual Security方案充分融合专利的AI算法、多年的IT运营实战经验及深入的行业专业知识，以前所未有的高效性能重塑行业的“视觉能力”。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。

传媒查询：
Catherine Yuen
中信国际电讯CPC
(852) 2170 7536
电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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