健倍苗苗公布二零二四财年全年业绩



业绩亮点 收益按年上升24.6%至6.5亿港元

经调整权益持有人应占溢利*增长149.5%至1.3亿港元

董事会建议派发末期股息每股4.05港仙

三大产品组合均实现良好增长势头

旗舰品牌保济丸及何济公销售录得大幅增长

中国跨境电商业务在多个平台持续增长 香港, 2024年6月18日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「公司」；股份代号：2161，连同其附属公司统称「集团」）为香港品牌保健品的领先营销商及分销商，集团今天公布截至二零二四年三月三十一日止年度（「二零二四财年」或「报告期」）的全年业绩。 报告期内，集团品牌医疗保健业务总收益录得 6.5亿港元，大幅增长24.6％。集团的毛利较去年同期增长64.5%至3.4亿港元。经调整权益持有人应占溢利*显著增加149.5％至1.3亿港元，主要由于零售市场气氛整体改善，以及品牌药类别主要品牌的营销策略，尤其是保济丸及何济公。 董事会建议派发末期股息每股4.05港仙。包括已派付的中期股息每股3.45港仙，二零二四财年的股息总额为每股7.5港仙。 有效的品牌策略推动卓越表现 品牌药分部的销售收益显著上升53.3％，主要受惠于何济公产品的出色表现。何济公是止痛退烧药非处方类别中家喻户晓的品牌。凭借着有效的品牌市场策略，加上有效的销售平台管理，带动何济公销售额大幅上升。其品牌明星张敬轩先生主演的全新电视广告活动亮相后，获得观众热烈反响。「信轩公，用何济公」创意活动在各社群媒体平台获得大量浏览及点赞，成为城中热话，大幅提升品牌在香港的知名度。 品牌中药业务收益整体增长7.3%，主要得益于保济丸的可观增长及集团的浓缩中药颗粒业务持续增长。于报告期内，为持续巩固其在肠胃科中药领域的领导地位并吸引较年轻一族，保济丸发布名为「保济菀肠胃歌」的新广告。该广告由著名唱作人兼音乐人王菀之女士以其悠扬的歌声，重新演绎经典广告歌「快食保济丸」。朗朗上口的歌词引起观众共鸣，唤起他们儿时的回忆，为品牌注入新活力。 跨境电子商务持续发展 跨境电子商务业务保持增长，持续为本集团贡献溢利，主要受自主品牌何济公及保济丸的旺盛需求以及医疗器械及美容产品分部的强劲表现所带动。集团的天猫何济公海外旗舰店已于二零二三年第四季度推出，旨在提升品牌形象及知名度，同时扩大集团于中国内地的消费群体。 健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示：「于二零二四年财年，香港零售显著复苏，健倍苗苗凭借策略敏锐性及强劲地执行力，成功把握增长机遇。展望未来，我们会沉着应对医疗保健领域重塑传统的趋势。我们会继续将卓越营运、生产力及股东价值置于首位，扩阔销售平台及区域据点。我们旨在利用值得信赖的品牌医疗保健品协助消费者更妥善管理健康，贯彻推动我们的使命。」 有关健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代号：2161） 健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司，产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的营销专业知识并具备深厚的制药背景，秉承产品功效和质量至上的优良传统，在行业内定位独特，致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商，集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品，包括品牌药、品牌中药及健康保健品，其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「美德玛宝儿除疤啫喱」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情，请浏览：www.jbmhealthcare.com.hk



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

