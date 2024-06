Monday, 17 June 2024, 17:33 HKT/SGT Share: 与“灭霸”背后的数字王国合作,巨星传奇IP业务进一步押宝千亿AIGC赛道 2024年6月14日 来源:界面/李勋

香港, 2024年6月17日 - (亚太商讯) - 巨星传奇(6683.HK)于近日发布公告称,与数字王国(547.HK)达成合作,将共同成立合资公司,聚焦“IP+AIGC”业务,并在全球范围内实现商业化。基于此次合作,巨星传奇将有望嫁接数字王国顶级好莱坞视效及虚拟人技术,创造更多数字内容资产;同时合资公司还将为巨星传奇创建由AI驱动的媒体娱乐内容创作数字版权库,为IP矩阵储备实现数字化进阶。 而巨星传奇选择在此时与数字王国合作,背后深意该如何解读? AIGC浪潮方兴未艾,入局是大势所趋 随着人工智能技术的快速发展,又经历了ChatGPT、Midjourney、文心一言、Kimi等相关产品的火爆出圈,AIGC逐渐成为市场关注和投资的焦点。中商产业研究院预测,全球AIGC市场规模将由2020年的13亿元增至2027年的1275亿元,复合年增长率达89.7%,具备广阔的增量空间。 业内普遍认为,AIGC方兴未艾,规模化应用有望加速落地。IT调研与咨询服务公司Gartner就曾在2022年对此给出过积极预测,指出AIGC具备的广阔应用场景和较大需求空间,吸引了大量资本和技术投入,2-5年内AIGC有望实现在业务中的规模化应用。 一个共识是,通过AIGC方式辅助创意生成打造内容输出将有望加速企业在竞争激烈的市场中迅速出圈。 笔者猜测,这也是巨星传奇入局AIGC的真正原因。事实上,此次合作并不是巨星传奇在AIGC的首次尝试,此前巨星传奇就曾为周杰伦和刘畊宏打造了数智人“周同学”和“刘教练”,其中“周同学”数智人更是被授权给中国移动成为其旗下三个业务的代言人,亦是首个以公众人物的官方数智人作为代言人,并与周杰伦共同演绎了首支元宇宙先导片《次元拓》,贡献了一场数实交互的视觉盛宴;“刘教练”数智人则受邀与刘畊宏一起作为嘉宾,登上了中国移动动感地带音乐盛典,宣扬“全民健身”理念,推广更健康、更快乐的生活方式。 而诞生于好莱坞的数字王国则是一家以视觉特效起家的公司,并自2016年迅速打开中国市场。根据公开资料,数字王国拥有自主研发的虚拟人技术,曾参与制作《复仇者联盟》系列、《怪奇物语》第四季、《泰坦尼克号》、《美梦成真》和《返老还童》等数百部影视作品的视效,并打造了中国首位全实时化虚拟偶像“胜男”,还参与构建了王菲“幻乐一场”演唱会的虚拟现实直播,在数字资产以及AIGC技术上具备双重领先地位。 在业内人士看来,巨星传奇此时选择与数字王国合作,显然是要进一步提升自身在内容上的打造能力,挖掘IP被广泛应用于不同场景的可能性,从而拓宽IP业务的边际,让IP的商业价值潜力得到进一步释放。 AIGC市场应用场景广泛,辅助IP势能进一步提高 易观分析指出,人工智能在文娱和创意产业具备广泛的应用场景,可以持续赋能游戏、音乐、影视动漫、数智人、元宇宙等相关产业,释放和升级相关产业的内容生产力。 结合具体应用场景来看,AIGC可以在产品立项环节给出针对性的分析,从而提升内容生产效率,压缩内容制作周期,控制生产成本;AIGC可以在内容创作创新环节,辅助创意素材的生成,为内容生产者提供灵感与方向,从而提升内容创作的质量;AIGC还可以在与用户互动环节中,基于海量数据精准推荐并生成更多个性化内容,凭借对用户的了解创新用户交互形式,从而提高用户体验等。 而作为一家在IP领域底蕴深厚的公司,在与数字王国达成合作后,巨星传奇有望将后者在技术和数字资产上的优势,深度运用于自身IP的打造和相关内容的创作上,拓展到诸如虚拟IP、元宇宙、直播、演唱会、视频彩铃等多元化的场景应用上。 在AIGC浪潮的推动下,巨星传奇与数字王国的合作将激活内容创作的活力,提升整个文娱产业的工业化制作水平。巨星传奇也将释放自身在内容生产上的效能,提高内容创作的质量,从而极大地提升IP及内容价值,为自身业务的增长带来更大的想象空间。



