智驾科技头部企业地平线赴港上市 致力于提高驾驶安全性和体验感

香港, 2024年6月14日 - (亚太商讯) - 近年来智能汽车正加速驶入行业发展的快车道，消费者对可增强驾驶安全性和体验感的智能化功能的需求也逐年增加。3月26日，内地拥有专有软硬件技术的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案的供应商——地平线正式启动IPO计划，向港交所递交了A1招股书，高盛、摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人。

软硬件协同助力脱颖而出 业绩表现持续增长

招股书显示，地平线的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，能够为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提升驾驶员和乘客的安全性和体验感。根据灼识咨询的资料，自2021年大规模量产解决方案起，按年度装机量计算，地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产ADAS和AD解决方案的中国公司。

地平线所提供的智能驾驶解决方案可以满足从主流高级辅助驾驶到高阶自动驾驶的不同需求。其中，Horizon Matrix Mono为主动安全ADAS方案，旨在提高日常驾驶的安全性及舒适性；Horizon Matrix Pilot为高速自动领航（NOA）解决方案，能完成更高阶的驾驶任务，如自动上/下匝道、自动变道、高速公路自动驾驶等，可提升消费者尤其是长途通勤时的驾乘体验。Horizon Matrix SuperDrive旨在于所有城市、高速公路和泊车场境中实现流畅和拟人的自动驾驶功能。

凭借灵活及可扩展的业务模式，地平线的营收和毛利均呈现持续增长的态势。2021年至2023年，公司的收入分别为人民币4.67亿元、人民币9.06亿元及人民币15.52亿元，收入复合年增长率为82.3%。同期毛利分别为人民币3.31亿元、人民币6.28亿元及人民币10.94亿元，毛利率稳定在70.9%、69.3%及70.5%。

解决方案已获24家车企采用 商业化成绩不俗

招股书显示，地平线先后获得多家知名公司及机构的投资，其中包括上汽、大众CARIAD、比亚迪等知名车企。值得一提的是，2022年，地平线宣布与大众汽车集团旗下软件公司CARIAD进行战略合作，2023年，双方的合营公司酷睿程正式成立，其产品将应用于在中国销售的大衆汽车，这也充分证明了头部国际车企对地平线的认可。

从2021年大规模量产解决方案起，地平线的商业成绩亮眼。截至目前，地平线软硬一体的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案已获得24家车企（31个车企品牌）采用，装备于超过230款车型。所有十大中国车企均已选择公司的解决方案用于彼等乘用车型的量产。仅在2023年，地平线就获得了超过100款新车型定点。这充分证明，过去三年地平线充分抓住行业的巨大发展机会，业务实现显著的规模性增长，商业化能力持续提升。

赋能智能驾驶 让人类生活更安全、更美好

从行业角度而言，得益于近年来智能汽车技术的飞速发展、商业化进程的推进、以及消费者需求的高涨，智能驾驶功能在当今汽车行业中日益普及，甚至不可或缺。2023年中国智能汽车在乘用车市场的渗透率达到57.1%。与此同时，地平线等行业参与者仍不懈努力，致力于推动智能驾驶功能更广泛地量产落地，让消费者拥有更安全、便捷、舒适的驾驶体验。

作为智能驾驶领域的头部企业，地平线在业务模式、产品技术、本土经验及开放服务等核心驱动力方面优势兼备，有望充分受惠于智能驾驶市场前景向好，持续扩大市场份额和品牌知名度，助力加速智能驾驶的升级与普惠，最终实现让每一辆乘用车都搭载其智能驾驶解决方案的企业愿景。

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