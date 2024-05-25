第九届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行

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香港, 2024年5月24日 - (亚太商讯) - 「华富卓越投资者关系大奖2023」（简称「大奖」）于2024年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 顺利举行，表扬在多变的环境下能与时并进的投资者关系团队，以及具杰出可持续发展管理的优秀企业。
杰出投资者关系工作有利金融市场健康发展
上市公司披露资料的公平性及透明度，是公众作出投资决定的重要考虑因素，除了可提升大众对企业的认知，亦能推动金融市场健康发展。【华富卓越投资者关系大奖】旨在发掘在投资者关系有出色表现的香港上市公司，得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门，杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范，值得表扬。第九届「华富卓越投资者关系大奖」获上市公司热烈支持，本年度共有13家公司获奖，成就非凡。
特别奖项嘉许可持续发展成就
为肯定机构在实践可持续发展目标上的表现及贡献，大会本年再度伙拍为企业提供可持续发展建议的顾问公司 — 香港永续策略顾问有限公司（HKSSA），以专业角度为大奖评选出「可持续发展类别」得奖公司，以表扬在环境、社会及管治（ESG）方面整体表现出色的企业。另外，本年设立「可持续发展类别 — 年度最佳报告」、「可持续发展类别 — 碳管理」，以及「可持续发展类别 —年度最佳碳管理方式」三大特别奖项，表扬企业在保护环境，尤其是节能减碳上的卓越表现。
宏观经济多变 彰显投资者关系重要性
华富建业金融集团财务总监麦美娟女士致开幕辞表示：「投资者并非只为企业提供资金，他们是与分享愿景并支持企业成长的合作伙伴。我们珍视他们的信任，而且因而更重视公司透明度，投资者关系正正发挥了关键作用，扮演了促进企业与投资者之间透明度、信任和有效沟通的重要角色。」
华富建业国际金融有限公司首席投资总监颜志军博士致辞时表示：「2023年对香港市场是动荡的一年，持续的地缘政治冲突、国内政策变化和高利率皆带来不稳定性。尽管其他主要市场在去年录得增长，但恒生指数却下跌了13.8%。然而在市场不确性的时期，投资者关系的角色变得更加重要。」他随后敬语得奖公司「南向股票交易放宽和欧美投资者投资增加，令近日投资市场开始反弹，今天的得奖公司近日于投资市场亦表现出色。让我们携手前进，迎接未来的各种挑战和机遇。」
颁奖典礼获各界朋友和传媒支持
华富投资者关系荣幸邀请到立法会金融服务界议员李惟宏先生、香港特许金融分析师学会会长何敏博士CFA、香港证券业协会永远名誉会长徐联安博士，以及香港科技大学商业战略与创新研究中心 副主任徐岩教授担任颁奖嘉宾，共证盛事。
是次颁奖典礼获得商界朋友及两地传媒广泛支持，﹙排名不分先后﹚包括香港上市公司商会、香港独立非执行董事协会、香港证券及投资学会、香港特许金融分析师学会、《明报》、《汇通财经》、《FX168》及《财股网》。
【华富卓越投资者关系大奖2023】 得奖企业（按英文名称字母排序）
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股票编号
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公司
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香港指数成份股 (恒生指数) 类别
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0992
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联想集团有限公司
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0006
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电能实业有限公司
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2382
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舜宇光学科技（集团）有限公司
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主板类别
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0081
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中国海外宏洋集团有限公司
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2276
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上海康耐特光学科技集团股份有限公司
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0242
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信德集团有限公司
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6811
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太兴集团控股有限公司
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可持续发展类别
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铂金奖
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2020
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安踏体育用品有限公司
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金奖
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3613
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北京同仁堂国药有限公司
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银奖
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1229
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南南资源实业有限公司
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铜奖
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2266
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黎氏企业控股有限公司
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碳管理金奖
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8391
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基石科技控股有限公司
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年度最佳报告
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3311
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中国建筑国际集团有限公司
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年度最佳碳管理方式
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3311
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中国建筑国际集团有限公司
【华富卓越投资者关系大奖2023】网站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2023-24/
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