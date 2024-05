Friday, 24 May 2024, 18:18 HKT/SGT Share:

来源 Quam IR Awards 第九届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 嘉许高透明度及双向沟通 13企业勇夺殊荣

香港, 2024年5月24日 - (亚太商讯) - 「华富卓越投资者关系大奖2023」(简称「大奖」)于2024年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 顺利举行,表扬在多变的环境下能与时并进的投资者关系团队,以及具杰出可持续发展管理的优秀企业。 华富建业金融集团管理层,包括财务总监麦美娟女士(左三)、首席投资总监颜志军博士(左六)、华富建业资产管理有限公司行政总裁邓思杰先生(右三)与颁奖嘉宾及得奖公司代表合照。 杰出投资者关系工作有利金融市场健康发展 上市公司披露资料的公平性及透明度,是公众作出投资决定的重要考虑因素,除了可提升大众对企业的认知,亦能推动金融市场健康发展。【华富卓越投资者关系大奖】旨在发掘在投资者关系有出色表现的香港上市公司,得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门,杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范,值得表扬。第九届「华富卓越投资者关系大奖」获上市公司热烈支持,本年度共有13家公司获奖,成就非凡。 特别奖项嘉许可持续发展成就 为肯定机构在实践可持续发展目标上的表现及贡献,大会本年再度伙拍为企业提供可持续发展建议的顾问公司 — 香港永续策略顾问有限公司(HKSSA),以专业角度为大奖评选出「可持续发展类别」得奖公司,以表扬在环境、社会及管治(ESG)方面整体表现出色的企业。另外,本年设立「可持续发展类别 — 年度最佳报告」、「可持续发展类别 — 碳管理」,以及「可持续发展类别 —年度最佳碳管理方式」三大特别奖项,表扬企业在保护环境,尤其是节能减碳上的卓越表现。 宏观经济多变 彰显投资者关系重要性 华富建业金融集团财务总监麦美娟女士致开幕辞表示:「投资者并非只为企业提供资金,他们是与分享愿景并支持企业成长的合作伙伴。我们珍视他们的信任,而且因而更重视公司透明度,投资者关系正正发挥了关键作用,扮演了促进企业与投资者之间透明度、信任和有效沟通的重要角色。」 华富建业国际金融有限公司首席投资总监颜志军博士致辞时表示:「2023年对香港市场是动荡的一年,持续的地缘政治冲突、国内政策变化和高利率皆带来不稳定性。尽管其他主要市场在去年录得增长,但恒生指数却下跌了13.8%。然而在市场不确性的时期,投资者关系的角色变得更加重要。」他随后敬语得奖公司「南向股票交易放宽和欧美投资者投资增加,令近日投资市场开始反弹,今天的得奖公司近日于投资市场亦表现出色。让我们携手前进,迎接未来的各种挑战和机遇。」 颁奖典礼获各界朋友和传媒支持 华富投资者关系荣幸邀请到立法会金融服务界议员李惟宏先生、香港特许金融分析师学会会长何敏博士CFA、香港证券业协会永远名誉会长徐联安博士,以及香港科技大学商业战略与创新研究中心 副主任徐岩教授担任颁奖嘉宾,共证盛事。 是次颁奖典礼获得商界朋友及两地传媒广泛支持,﹙排名不分先后﹚包括香港上市公司商会、香港独立非执行董事协会、香港证券及投资学会、香港特许金融分析师学会、《明报》、《汇通财经》、《FX168》及《财股网》。 【华富卓越投资者关系大奖2023】 得奖企业(按英文名称字母排序) 股票编号 公司 香港指数成份股 (恒生指数) 类别 0992 联想集团有限公司 0006 电能实业有限公司 2382 舜宇光学科技(集团)有限公司 主板类别 0081 中国海外宏洋集团有限公司 2276 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 0242 信德集团有限公司 6811 太兴集团控股有限公司 可持续发展类别 铂金奖 2020 安踏体育用品有限公司 金奖 3613 北京同仁堂国药有限公司 银奖 1229 南南资源实业有限公司 铜奖 2266 黎氏企业控股有限公司 碳管理金奖 8391 基石科技控股有限公司 年度最佳报告 3311 中国建筑国际集团有限公司 年度最佳碳管理方式 3311 中国建筑国际集团有限公司 【华富卓越投资者关系大奖2023】网站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2023-24/ 查询及联络: 华富投资者关系 活动推广/ 传媒联络: 卢秋玲 (Mandy Lo), T: 2217-2753, Email: mandy.lo@quamgroup.com 陈碧虹 (Charlie Chan), T: 2217-2504, Email: charlie.chan@quamgroup.com



部门 金融

