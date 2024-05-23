「香港智营设计大赏2024」颁奖典礼



香港, 2024年5月24日 - (亚太商讯) - 由香港出口商会主办、香港特别行政区政府「创意香港」（「创意香港」）为主要赞助机构，香港产品设计行业与产品出口界年度盛事「香港智营设计大奖2024」（智营大奖），昨日于香港故宫文化博物馆举行颁奖典礼，合共颁发了76个奖项，以嘉许超过70位本地得奖设计师。活动荣获一众业界代表出席，一同见证得奖设计师的「智营设计」作品。大会亦邀请到一众金奖得奖者即场分享其创作理念及感受。为进一步推广得奖作品，「香港智营设计大奖2024」继颁奖典礼后，将安排于本地及海外不同平台展出得奖作品，协助相关品牌接触到全球各地的潜在专业买家，借此开拓市场、增强人脉，达到商业转型。 智营大奖2024反应热烈 合共收到逾430份参赛作品 本届智营大奖以 「Raise & Shine」为主题，并分为「公司组」及「概念组」两大组别。为了紧贴本地设计行业的最新发展及市场需求，大会今年更在相应类别下新增「手作及手工艺」（礼品类别）、「户外用品」及「厨房及餐桌用品」（家庭及家居用品类别），以及「大童及收藏玩具」（玩具及游戏类别）四个参赛类别，合共有15个参赛类别，吸引了更多香港原创设计产品参与赛事。 智营大奖2024反应热烈，自去年11月起开始接受报名，合共收到逾430份参赛作品，按年上升一成。本届智营大奖的专业评审有来自设计、营销、学术及产品出口等界别的九位专业人士。他们根据参赛作品的商业性、功能、创新元素、外观、玩乐及教育元素，以及环保元素等多项准则评选出优胜作品。经过一连两天的评审后，62件杰出香港原创设计作品脱颖而出，分别获得「公司组别 – 玩具及游戏类别」、「公司组别 – 礼品类别」、「公司组别 – 家庭及家居用品类别」及「概念组别」的金、银、铜及优异奖，以及绿色环保大奖与学生奖，合共76个奖项。 一众嘉宾及业界代表 共同见证逾70位本地设计师的「智营设计」 为表扬一众本地获奖设计师，大会昨日举行「香港智营设计大奖2024」颁奖典礼。活动荣获香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正先生, BBS, JP担任主礼嘉宾，并一众嘉宾及业界代表出席支持，包括香港出口商会会长孙荣聪先生等，见证一众「智营设计」的得奖作品。逾70位香港得奖设计师云集现场接受嘉许，一众金奖得奖者更即场分享其参赛作品的创作理念及参赛感受。 胜出作品展现香港创意力量 领导本地原创设计面向国际及招展商机 香港出口商会会长孙荣聪先生表示：「『香港智营设计大奖』自2012年首办以来，每届比赛都致力发掘香港产品设计界的优秀人才。今年踏入第13年的智营大奖已发展成为业界盛事，受礼品、产品设计及采购等行业青睐，得奖作品的优良质量亦在海内外买家中建立了声誉。我感谢政府及业界一直以来的鼎力支持，令参赛作品的水平愈来愈高。本届比赛的得奖作品齐集创新、美学及实用元素，印证了香港在智慧设计领域的创新和无限潜能。昨日的颁奖典礼可以说是本届活动的开始，因为一众得奖设计师的作品陆续会有本地及海外展出的不同机会。我们将继续肩负领导者的角色，通过不同活动培养本地设计人才、推广香港原创设计，并积极将香港优秀的原创设计带到海外，借此获得海内外更广泛的认可及协助业界开拓商机。」 本届智营大奖得奖作品将于不同的本地及海外平台展出，同时面向业界及公众，包括：6月设于尖沙咀大型商场的作品展及零售摊位、7月於日本著名的大型家居礼品杂货展「TOKYO LIFESTYLE Week」展出、9月参展法国巴黎的「MASION & OBJECT」展览，让得奖设计师及品牌接触到世界各地的潜在买家，开拓商机，同时在设计上作出交流，跃上国际舞台。 四大新增类别金奖作品 紧贴行业发展及市场需求 智营大奖多年来合共有超过2,700间参赛公司，提交超过5,000件原创设计作品参赛。为了紧贴本地设计行业的最新发展及市场需求，大会今年新增了「手作及手工艺」（礼品类别）、「户外用品」及「厨房及餐桌用品」（家庭及家居用品类别），以及「大童及收藏玩具」（玩具及游戏类别）四个参赛类别。四大新增类别的金奖作品设计分别是： 【手作及手工艺】「香港海志 - 扬帆狮山」来自香港唯一机械纸艺品牌，结合传统纸艺与机器时代，把香港故事娓娓道来；

【户外用品】「“ppp” 随身出行野餐垫派对手提包」把野餐垫融入简约设计的手提包，让户外活动变得更加轻松；

【厨房及餐桌用品】「Sustainably Yours! 可降解海绵抹布」以Leaffy 植物海绵制造，能够吸走自身重量 20 倍的水分，比起纸巾和塑料海绵环保得多；

【大童及收藏玩具】「香港重机盲盒旅客版」，以城中交通公具、灯箱、邮箱等为灵感，属情怀满溢的香港手信。 其余组别的金奖作品载于附件。完整得奖名单请参阅智营大奖官方网站：https://www.sdawards.org.hk/。 如欲了解更多详情，请浏览「香港智营设计大奖」网址 https://www.sdawards.org.hk/ 相片说明︰ 相片1 : 香港出口商会会长孙荣聪先生表示，「『香港智营设计大奖』将继续肩负领导者的角色，透过不同活动培养本地设计人才、推广香港原创设计，并积极将香港优秀的原创设计带到海外。」 相片2 : 香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正先生, BBS, JP为活动担任主礼嘉宾，与一众嘉宾及业界代表见证一众「香港智营设计大奖2024」的得奖作品。 相片3 : 香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正先生, BBS, JP (中)、香港出口商会会长孙荣聪先生(右3)、香港出口商会副会长兼智营大奖咨询委员会主席赵婉玲女士 (左3）及香港出口商会荣誉会长鲍洁钧先生（右2），联同其他嘉宾率先在场内欣赏多个「智营设计」的得奖作品。 相片4 : 香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正先生, BBS, JP（中）、香港出口商会会长孙荣聪先生（左4）、香港出口商会副会长兼智营大奖咨询委员会主席赵婉玲女士（右4），与一众智营大奖2024的专业评审合照，并祝贺一众得奖设计师。 相片5 : 香港特别行政区政府民政及青年事务局副局长梁宏正先生, BBS, JP（前左5）、香港出口商会会长孙荣聪先生（前左4）、香港出口商会副会长兼智营大奖咨询委员会主席赵婉玲女士（前右5），与一众支持机构合照，感谢各机构对活动的鼎力支持。 相片6 :一众出席嘉宾、业界代表及得奖设计师大合照，为颁奖典礼揭开序幕，见证一众「智营设计」得奖作品的诞生。 相片7:现场展出逾70位香港顶尖设计师的得奖作品，合共颁发76个奖项。智营大奖将将安排于本地及海外不同平台展出得奖作品。 附件一、︰「香港智营设计大奖2024」各组别的金奖作品名单 一、「公司组别 – 玩具及游戏类别」金奖作品名单 婴儿及学前玩具金奖得主【我的第一套电路积木】 产品专为三至六岁儿童设计，透过音乐、闪烁LED灯及各种开关等模组扩展，启发创造力。安全创新、简易组装，随处可携，更使用环保FSC认证木材，致力打造可持续环保的未来。 大童及收藏玩具金獎得主【香港重机盲盒旅客版】 香港重机盲盒系列-旅客版，情怀洋溢的香港手信。 STEM/STEAM 玩具（教育）金獎得主【冚家齐】 游戏里我们要活用各类社会标签和逻辑推理来寻回家人，好提醒我们在游戏外亦要基于理性客观地看待社会标签。 传统玩具及游戏金奖得主【雀道】 「麻将」是中国国粹，传承各地民间文化，蕴含高深莫测的学问与哲理。由144张牌加上三颗骰子构成的博弈，各门各派的牌组打法千变万化，是体验品格情商、智慧巧思及运气的一种娱乐，雅俗兼容，让这「四方城」教世人着迷，纵横海外。PAPERY特以创新工艺配合环保理念，设计出新世代的「雀道」，打造收藏级的环保麻将。 二、「公司组别 – 礼品类别」金奖作品名单 企业宣传礼品金奖得主【Vortex Athletica】 Vortex Athletica 运动水瓶将卓越的功能与材料多样性的外观融为一体。Vortex Athletica 采用优质单壁 18/8 不锈钢制成，不仅坚固耐用，而且重量仅 238 克，真正做到了轻量化。盖子的设计着重功能性和卫生性。 它可以完全拆卸，方便清洁。 耐用的背带灵活且可满足个人需求。这款不锈钢水瓶的每个部件都可放入洗碗机清洗。 节庆礼品金奖得主【挥手招财猫】 挥手招财猫立体木拼图展现传统工艺之美，用创意将吉祥与艺术完美结合。能够为空间增添新乐趣外，亲手由平面组装成立体模型，更能带来好运和财富，是独特且有意义的装饰品。 个人配衬礼品金奖得主【SCANFC® 功能表带】 SCANFC® NFC功能表带是一款时尚表带。 它结合了NFC技术和时尚感，并提升使用者体验，将时尚科技集一身。 魔术贴设计允许使用者轻松佩戴。 借着NFC技术，它让使用者探索超链接，并可以建立自己的自动化功能。 手作及手工艺金奖得主【香港海志 - 扬帆狮山】 100% 纸制。 香港唯一机械纸艺品牌。 以香港故事为主题，结合传统纸艺与机器时代，创作《扬帆狮山》。 当转动手柄时，产品上的纸船会做出乘风破浪的姿态。 另外产品中使用的纸张和机器的材质都来自大自然，带出关注人与人、人与自然和平共处的讯息。 三、「公司组别 – 家庭及家居用品类别」金奖作品名单 厨房及餐桌用品金奖得主【Sustainably Yours! 可降解海绵抹布】 Leaffy 植物海绵是一种可重复使用、可降解的清洁抹布，可用于代替纸巾和塑料海绵。每块海绵抹布均由 70% 木浆纤维和 30% 棉制成，使海绵抹布可生物降解。可以清洗并重复使用的抹布，从而减少使用单次清洁纸巾，帮助保护环境。Leaffy 海绵布是一种厚实、柔软、高吸水性的海绵抹布。它能够吸走自身重量 20 倍的水分，使其能够处理各种日常家居污垢。 户外用品金奖得主【“ppp” 随身出行野餐垫派对手提包】 “ppp”随身出行野餐垫派对手提包的灵感源自喜欢在城市或自然环境随时随地享受户外活动的朋友和情侣的实际用户体验。野餐垫融入简约设计的手提包，让户外活动变得更加轻松，完全配合用户的日常生活方式。包的结构设计包括野餐垫、手提包和由 100% Rpet 再生轻质材料制成，用法和包装简单，可以在任何场合、任何时间、任何地点使用。 智能家居金奖得主【Laputa】 在城市生活中，总是充满了压力和情绪上的挑战。为了保持我们心理状态的健康，每天保留一些高质量的「独处时间」来缓解情绪压力是很重要的。 为了响应这一理念，Laputa沙发的设计不仅可让我们身体舒适和放松，还通过可控的环境照明和内置的蓝牙音频系统，让我们可以按需从移动设备中播放音乐，来舒缓和平静我们的情绪。 保健及个人护理金奖得主【肩暖护带】 「肩暖护带」立体无缝纤薄方案配合智能针织专利，能全方位覆盖肩膊，以自设柔温舒缓肩周不适，改善血液循环，消除疲劳及肌肉紧张；重量只有88克，使用者毫无负担， 无阻日常活动。 免责声明：香港特别行政区政府仅为本项目提供资助，除此之外并无参与项目。在本刊物／活动内（或由项目小组成员）表达的任何意见、研究成果、结论或建议，均不代表香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、创意香港、创意智优计划秘书处或创意智优计划审核委员会的观点。



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