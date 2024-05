汇达交通股权架构重组奠定未来发展方向 汉思能源成汇达交通大股东

香港, 2024年5月24日 - (亚太商讯) - 能源行业主要营运商汉思能源有限公司(「汉思能源」或「公司」)及其附属公司(统称「本集团」)(香港股份代号:554.HK)欣然宣布,本集团将以总代价27.2亿港元,购入城巴母公司汇达交通控股(汇达控股)的54.44%股权,成为汇达控股的大股东。汇达控股现时的主要业务包括营运专营及非专营巴士,以及多媒体业务,估值为50亿港元。 此交易属现有投资者之间的股权架构重组,令公共交通服务营办商及能源供应商得以垂直整合,同时维持城巴作为善水资本投资组合公司之一的股权关系,有助达致零排放转型及把握新能源市场的急速发展的机遇。城巴的核心管理层将维持不变,继续带领公司以相同理念发展。 交易完成后,汉思能源将持有汇达控股的70%股份,代表着汇达控股及城巴将成为于香港交易所主板上市的汉思能源旗下的非全资拥有附属公司。 作为交易的一部分,汉思能源于未来5年内可行使认购期权,进一步买入善水资本所持有汇达控股余下的30%股份。同时,善水资本可于2029年至2031年间,可行使此权利向汉思能源出售其所持有的汇达控股股份。英高财务顾问担任汉思能源此次交易之独家财务顾问。 善水资本在此次交易完成后将继续作为汇达控股的直接股东,并持有显著的30%股权。根据交易协议,善水资本亦将成为汉思能源的股东,以每股0.7961港元的对价持有其6.59%股份,并继续参与汇达控股及城巴董事会,持续为其业务发展、收购,及新能源与氢能相关计划,提供支持与顾问服务。自善水资本于2020年收购城巴及新巴以来,成功为公司建立稳健的基础,并致力拓展业务及推动转型。为确保公司业务的稳定及持续发展,善水资本主席及首席执行官张堃先生将留任城巴的主席;而城巴的核心管理团队,过去数年成功带领公司走出疫情并迈向复苏,接下来亦将继续负责公司的营运。 张堃先生表示:「今次股权重组后,城巴将成为香港交易所主板上市公司的一部分,为把握未来机遇及其长远发展奠定稳固的基础。自我们2020年收购城巴新巴以来,公司的转型之旅获广泛肯定,成功大幅提升营运效率及于业务各范畴注入创新思维。由专营权合并,到引入香港首辆电能及首辆氢能双层巴士并投入服务,以及兴建全港首座加氢站,城巴已为未来做好准备,其专业的领导团队及可靠的员工队伍将带领公司应对日后挑战与把握机遇。城巴将始终致力于让香港市民热爱并享受高效、舒适、优质且零排放的公共运输服务。」 汉思能源行政总裁杨冬先生指:「汉思能源自2020年成为城巴股东后不久,便联合其他股东一起推进城巴以氢能源巴士替代传统的柴油巴士,以加快实现其零排放转型计划#MissionZero。我们投资建设的香港首座加氢站,为香港首辆氢能巴士的运营提供了保障。汉思能源正面临由传统能源行业迈向新能源领域的转型时期,此次收购意在垂直整合能源供应商及主要的终端用户,一方面公司将通过现有的石油产品贸易及物流资源优势,努力降低城巴燃油成本;另一方面公司发展氢能产业的战略与城巴零排放转型计划可实现相辅相成、相互促进。城巴成为汉思能源附属公司之后,作为香港交易所主板上市公司的一部分,其运营和服务将更加公开和透明,并且更有利于在资本市场获得支持,这必将为城巴带来更加稳固和持久的发展前景。」 杨冬先生补充说:「在香港目前经历经济转型及谋求发展阶段、部分市场人士对香港资产投资仍处于审慎态度的同时,公司花大额资金投入香港本地资产,表明了本公司对香港经济发展前景充满信心。」 图片说明 图片一:善水资本主席及首席执行官张堃先生(中)、汉思能源行政总裁杨冬先生(左)及城巴董事总经理李卓豪先生(右)一同庆祝城巴母公司汇达交通控股的股权架构重组。 图片二:股权架构重组令公共交通服务营办商及能源供应商得以垂直整合,有助达致零排放转型及把握新能源市场的急速发展的机遇。 关于汉思能源有限公司(股份代号:554.HK) 汉思能源有限公司为能源行业之主要营运商,于华南地区提供石油及液体化学产品之综合码头港口、贮存罐及仓储物流服务,并于其自有港口及贮存罐区提供增值服务、买卖油品及石化产品及经营及出租加油站相关业务。 关于善水资本 善水资本是一间总部设于香港的另类资产管理公司,由Investec Group (天达集团) 与张堃先生于2018年合作创立,旗下投资领域包括交通运输、医疗、先进制造等。为推动绿色能源转型,善水资本已推出善水资本减碳基金(Templewater Decarbonization Fund),作为其致力促进向低碳经济转型的重要举措。该基金奉行减碳战略,重点布局于各创新技术包括氢能、储能、碳捕集、利用与封存(CCUS)等领域,以推动难减排领域更具效率的能源转型。



