直击绿源集团业绩交流会，2023年业绩实现跨越式增长

香港, 2024年5月23日 - (亚太商讯) - 绿源集团(股票代码:2451.HK)举行2023年度业绩交流会。公司董事局主席兼执行董事倪捷,执行董事兼首席执行官胡继红,执行董事、财务总监、联席公司秘书陈郭胜,集团副总裁倪博原等管理层主要成员以及绿源集团相关部门负责人出席,此外,本次业绩交流会还吸引了85家机构投资者、分析师及媒体参会。 绿源集团董事局主席兼执行董事倪捷,在业绩交流会上表示,2023年,在经济形势影响下,消费趋势发生变化,同时两轮电动车新国标深入推进,行业竞争愈演愈烈,这些都时刻影响着行业发展。面对错综复杂的经营形势和艰巨繁重的发展任务,绿源集团以坚定的信心和决心,实现了业绩的跨越式增长。截至2023年底,绿源集团收入首次突破50.83亿元大关,毛利额6.81亿元,同比增长21.4%。 与此同时,董事局主席兼执行董事倪捷还强调了,未来,绿源集团将继续坚守自主研发与创新驱动的战略,不断在第二代电动车领域推陈出新,打造更多具有市场竞争力的产品,始终坚持围绕“绿源液冷电动车,一部车骑十年”的宗旨,巩固绿源集团在电动两轮车市场的领先地位。 多点布局成效显著,发展势头日益强劲 绿源集团副总裁倪博原在介绍绿源集团整体情况中表示,在产品销售层面,2023年,绿源电商在二轮车行业年度线上综合排名第3名,双11期间排名行业第2,京东获得全品类双11热销商家称号,抖音团购获得闪耀标杆品牌称号;且抖音电商直播获得年度行业第3名,由此获得了金华市商务部下发的“鼓励电商做大做强Top10奖励”。 在技术研发层面,2023年开始,绿源集团在技术端进行了更多的突破,包括固态化电气、数字化电池等技术。同时,引入IPD集成开发体系,通过车架平台化、动力平台化和零部件通用化等措施,实现了开发效率和生产装配效率的提升,开发周期缩短20%,生产装配效率提升30%。据了解,2023年绿源集团坚持创新引领战略,研发投入同比增长25.8%,截至2023年12月31日,绿源集团持有近500项专利,在发明专利方面领先业界。 多年来,绿源集团通过不断满足市场需求,提升品牌影响力。在国内市场上,零售门店达13000家、经销商达1400余家,覆盖30个省级行政区,324个城市,打造的销售网络已在全国扎根。 值得一提的是,在碳中和的宏观背景下,海外电动两轮车市场需求持续增长,面对广阔的市场前景、政策的支持,电动两轮车制造商出海布局已成为行业发展的必然选择。在全球布局上,绿源集团持续擦亮面向全球市场打造两轮电动车的“中国名片”,截至目前,已在46个国家及地区出售产品,包括泰国、印尼、菲律宾、澳大利亚及美洲地区等地区均有拓展。 深入解读市场脉动,积极回应投资者关注话题 在交流会现场,绿源集团管理层就行业政策、技术研发、发展规划等热点话题,进行了回应。 在谈到今年以来两轮车行业监管政策的影响。公司董事局主席兼执行董事倪捷表示,开年以来两轮车行业的监管政策,将促进行业的规范化和标准化,提高安全性和环保性。对于公司来讲,绿源集团始终坚持提高产品的性能以及升级产品安全性,以积极响应政策推动下的行业发展机遇。 针对国内电动两轮车出海现状。集团副总裁倪博原表示,出海上升空间以及东南亚的发展潜力巨大,在这方面,绿源集团匹配海外市场的产品,进行重点的研发,尤其是适配于东南亚市场的高速电摩。目前,电摩正处于导入渗透期,各国电摩销量渗透率较低,替代渗透空间广阔。泰国印尼等国家补贴政策向本地生产品牌倾斜,越南有待进一步政策落地促进。基于以上判断,绿源正在储备的是技术和品质能力,选好不同的国际化合作伙伴,复制中国电动自行车稳定、健康的发展模式。 与此同时,集团执行董事兼首席执行官胡继红对于2024年利润目标预期以及海外市场开拓计划进行了进一步说明。胡总表示,绿源集团凭借独特的战略定位和高水准的产品质量,尤其是液冷技术的应用,已经在国内市场取得了一定成绩。随着消费者对于高品质、高性能电动车需求的不断增加,以及公司对于市场趋势的精准把握和营销策略的持续优化,相信未来整体经营面会稳定向好。目前公司在南亚和东南亚,大力开发客户,今年整体而言是不断扩张趋势,同时也会关注到印尼,泰国,马来西亚等地区的市场机会。 此外,在电池安全和电池技术方面。绿源集团董事局主席兼执行董事倪捷表明,数字化电池是公司的一项重磅技术,除了打造电池的全数字的监控系统外,在数字化电池养护技术上也实现了创新突破,不但大幅提高了电池使用的安全性及延长电池的使用寿命,更能确保在北方的寒冷气候下能够确保电池容量的稳定输出,有效实现更长的续航里程。在S系列为代表的部分车型中,就搭载了本集团自主研发的PCDS(私人定制设计系统)技术、数字化电池养护系统。 面对行业竞争格局,绿源集团执行董事兼首席执行官胡继红表示,绿源集团将紧抓全球电动车市场快速发展的机遇,进一步扩大产能和国内外市场份额,加强研发实力以巩固并继续提升本集团的产品竞争力和技术的领先地位,努力为广大投资者带来长期可持续的回报,以优异的业绩回馈社会和股东。



