绿源集团上市首年实现双增长，举办交流会与市场分享经营成果

香港, 2024年5月23日 - (亚太商讯) - 绿源集团(股票代码：2451.HK)在上市首年实现了业绩双增长的喜人成绩。为了与投资者及股东分享经营成就，绿源集团于5月22日举行了一场重要的业绩交流会。此次会议旨在回顾过去一年的成绩，展望未来的战略规划，并与市场共同探讨行业的发展趋势和机遇。

2023年业绩向好 收入利润实现双增长

年报显示，绿源集团在2023年实现了实现营业收入50.83亿元，同比上涨6.3%。毛利从2022年的5.613亿元增至2023年的6.812亿元，增幅约为21.4%。总体实现年内净利润人民币1.46亿元，同比增长约23.4%，每股基本盈利0.43元。毛利率也从2022年的11.7%提升至2023年的13.4%。

绿源集团表示，业绩增长主要得益于电动两轮车及电池销量的提升，销售额的大幅增长反映了消费者对绿源集团产品的认可和市场需求的不断增长。公司通过持续的产品创新和市场拓展，成功吸引了更多的消费者，提高了市场份额。

驾驭变革浪潮 实现跨越式发展与自我革新

我国拥有超过14亿人口，是全球最大的交通工具产品消费市场。改革开放以来，我国经济经历了持续快速发展，城镇化水平不断提高，城镇规模不断扩大，城镇居民出行半径不断提高。电动两轮车提供了广阔的发展空间。

2019年国家出台新国标政策，使我国电动两轮车经历了产业整合期。经过这一时期，头部企业凭借生产规模、质量管控、营销渠道、品牌形象等方面的优势，逐渐占领大部分市场占有份额，而绿源通过扎根于两轮电动车的先发性经验，平稳渡过政策过渡期，成为头部企业之一。

这首先要得益于绿源在27年的发展中，创始团队始终如一的专业坚持，在行业变动的发展中洞察趋势走向，逐渐孵化出先发性的经营理念，跨越了时间周期，成为了龙头之一。

公司创始人倪捷在产品开发方面拥有逾34年经验，包括在电动两轮车行业拥有逾25年经验，共同创始人胡继红自2003年5月起担任绿源总裁，在电动两轮车行业拥有逾25年经验。两位创始人共同带领着绿源集团度过产业整合期，并多次参与行业标准的制定，进一步带动了绿源集团在业内的权威地位。

截至2023年12月31日，绿源集团持有近500项专利，在发明专利方面领先业界。

新国标的实施已经并将继续淘汰不合格的制造商，公司作为老牌电动车厂商，结合核心管理层前瞻性的战略经营，走在整个行业的前列，获得了市场的认可。

成果与优势相呼应 全方位战略实施显现成效

在新国标逐步落地之后的发展中，两轮电动车用户的安全及健康问题愈发受到关注。国家及各地政府在规范化管理方面不断出台相应政策管理。代表着行业发展趋势继续向规范化进一步深入。

在市场格局趋于集中化，行业标准趋严的情况下，绿源集团能够突出“内卷”重围，取得的业绩成果与其核心经营优势相匹配，得益于公司在技术创新、产品格局和市场策略方面的卓越表现。

首先，产品创新是绿源集团取得成功的重要因素之一，2023年，绿源集团研发投入同比增长约25.8%。绿源集团首创的液冷技术，在业内占据了独特性的技术优势，并围绕液冷技术不断迭代更新，已从最初的液冷电机，发展成为最新液冷凸极电机，更加适配于高端电动摩托等产品，电机效率及耐用度大大提升。此外，绿源成功研发并推出了一系列具有自主知识产权的关键技术，尤其是绿源固态电气系统以及数字化电池养护系统。可以有效提高电机和电池配件的耐用度和安全度。

值得一提的是，绿源在科技创新方面的卓越成就也获得了业界的广泛认可。其双舱高速电机在2022年3月荣获科学技术进步一等奖，而液冷集成电机更是于2023年3月斩获科学技术发明一等奖。

其次，在过去一年中，绿源集团更加注重于深入把握市场对电动两轮车智能化和个性化的需求，推出了一系列具有创新设计和智能化功能的车型。绿源在第二代电动车中精心推出了两条产品线：S系列运动产品线与Moda系列时尚产品线，为消费者提供更时尚、智能化的产品体验。

同时，绿源集团还匹配了有效的市场策略，通过多元化的营销手段提升了品牌知名度和市场份额。一方面在线上营销和线下零售门店均打通传播路线，全面推广产品。另一方面通过赞助综艺节目、商业广告等特别活动，进一步扩大品牌影响力。这些市场策略的实施使得绿源集团的品牌在消费者心目中建立了良好的形象，成为消费者选择和认可的电动车品牌。

制定前瞻规划与部署 坚守经营优势高地

对于行业的未来发展，国内两轮电动车的智能化、电池技术升级、安全性保障和个性化差异仍将是关键趋势。同时，国际市场也有继续发展的强势空间。

绿源集团表示将持续关注行业变化并顺应时代趋势，持续完善经营策略和战略定位，获得更好的品牌竞争实力。

绿源集团将继续投入对电机技术、电池技术的开发升级，增加品牌技术壁垒，提高电机及电池的耐用性，也将继续优化电动车用电池的安全性能，从生产端预防火灾事故的发生。

同时，绿源也将继续下沉现有市场，并开拓中部以及北部地区未开发城市，增加销售网络范围。持续在营销方面管理，通过广告、赞助、营销活动等多重手段，加强绿源品牌认知度。

在国际化方面，绿源集团也表示已开展相应的战略模式，目前已在46个国家及地区出售产品，包括泰国、印尼、菲律宾、澳大利亚及美洲地区等地区均有拓展。在近期，绿源已参与到多个行业活动，往后也会积极与国际接轨，实现出海战略目标。

展望未来，绿源集团充满信心地表示，将利用其核心经营优势，应对行业的发展变动，不断创新和适应市场需求，为行业的可持续发展做出更大贡献。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network