亚洲医疗健康高峰论坛和香港国际医疗及保健展圆满闭幕



ASGH 匯聚来自40个国家及地区、超过2,800名与会者参与

匯聚来自40个国家及地区、超过2,800名与会者参与 医疗展 吸引来自60个国家及地区、超过12,000 名买家入场参观採购

吸引来自60个国家及地区、超过12,000 名买家入场参观採购 两项旗舰活动合共逾360场一对一环球投资项目对接、逾650场商贸配对会议

多家企业现场签署合作协定，涉及不同领域合作，包括眼科、肠道健康、人工智能、创新药物等，促进香港发展成医疗创新枢纽优势 香港, 2024年5月20日 - (亚太商讯) - 国家「十四五」规划支持香港建设国际创新科技中心，为医疗保健产业提供无限机遇，有助推动香港发展成国际医疗创新枢纽。香港贸易发展局（香港贸发局）举办的第三届「国际医疗健康周」，成功匯聚全球医健行业专家、医健产品及服务业者、初创公司和投资者，就不同医疗保健领域的发展趋势交流见解。作为健康周两大旗舰活动，第四届「亚洲医疗健康高峰论坛」(ASGH) 及第15届「香港国际医疗及保健展」（医疗展）日前圆满闭幕，论坛匯聚来自40个国家及地区、超过2,800名与会者参与；而医疗展亦吸引了来自60个国家及地区、超过12,000 名买家入场参观採购。两项旗舰活动合共安排逾360场一对一环球投资项目对接环节，以及逾650场商贸配对会议，连结各地优质合作伙伴。 香港贸发局主席林建岳博士表示：「人口老化、新型传染病及与气候相关的健康威胁等全球健康议题，令业界有更逼切需要加速创新、合作及共融，『亚洲医疗健康高峰论坛』及『香港国际医疗及保健展』圆满举行，匯聚医疗保健业的精英翘楚，正正有助推动业界医疗创新及互动交流，彰显香港发展成医疗创新枢纽的优势。」 逾80位环球医健产业专家 深入探讨业内多个热门议题 第四届「亚洲医疗健康高峰论坛」由香港特别行政区政府及香港贸发局合办，主题为「创新．共融．成效」，匯聚来自全球逾80名专家、研究人员、医疗专业人士、商界领袖、投资者及代表，就医疗创新、创新药物、中国内地的医疗发展，以至医疗投资及医疗保险等广泛的前瞻性问题进行讨论。 医务衞生局局长卢宠茂教授在论坛首日的「主题环节I - 开创机遇：共拓健康创新的协同生态系统」致辞时指出：「在未来十年，香港会继续致力改革医疗器械註册制度及推动创新生物医学研究。凭藉国家支持及不同创新政策，加上香港人拼搏精神，以及我们传统及新优势，我有信心香港会克服一切挑战，致力发展成为健康及医疗创新中心。」 论坛首日另一亮点为2006年诺贝尔化学奖得主、史丹福大学医学院结构生物学教授罗杰·大卫·科恩伯格 （Roger Kornberg）在「主题环节II：创新．共融．成效」，以「由诊断到药物传递：生物科技的创新发展」为题进行主题演讲，他表示：「现时限制科研的主因往往是缺乏财政上的支持，香港政府最近採取重要措施，宣佈将会投资60亿港元设立生命健康科技相关的主题研究院，这是一个好的开始。」 罗杰补充说：「大部份的发现都是年青科学家所作出的贡献。为年青科学家创造机会，让他们尽快能独当一面，并让他们所追求的好奇心提供充份支持，无论最终走向哪个方向发展，都是成功的关键。」 在「与环球医疗衞生专家对谈」环节中，伦敦大学学院皇后广场神经学研究所所长 Michael Hanna 教授分享神经科学的最新趋势和研究成果，他表示全球性的合作可以为医健产业带来重要力量，对于确定遗传风险方面尤其重要。至于「中国医健发展新动向」环节则邀得多位医学界专家及商界代表，剖析中国内地的最新医健发展和当前的投资环境，南丰集团董事长、新风天域集团董事长兼联合创始人 梁锦松提到，舒适的治疗体验是业界可以继续探索及投资的领域。在「创新科技如何引领亚洲医健产业」环节中，卫材株式会社代表企业董事兼营运总监冈田安史指出，香港在东亚及东盟地区是重要的枢纽，不论是在科学、技术、金融，还是经济的发展中都担当着关键的角色。 举行逾360场对接会议 多家企业现场签署合作协定 本届「亚洲医疗健康高峰论坛」设有ASGH 环球投资项目对接（ASGH Deal-making）环节，透过举办线上线下的一对一会议，为包括天使投资丶创业投资丶企业风险投资丶私募基金丶家族办公室在内的投资者与全球各地的优秀医疗保健领域投资项目进行配对。论坛期间为投资者与项目拥有人成功安排逾360场一对一会议。 今年论坛亦促成各方签署合作协定，包括兆科眼科及印尼PT Erela、常德国际及泰国TRB Chemedica、尖思科研及医思健康、福又达生物科技及大昌华嘉、磐美迪投资及香港理工大学、阿斯利康及干细胞转化研究中心、联康生物科技集团、大湾生物及泰欣资本倍寳孵化器等，开展更多医健产业内不同领域的合作，包括眼科、肠道健康、人工智能、创新药物等。上述合作伙伴均透过歷届论坛及香港贸发局的全球网络建立联繫。其中，阿斯利康及干细胞转化研究中心将携手推动科学研究，将成果转化成医健解决方案，以改善生活及促进医疗经济发展。 此外，论坛现场亦举行「关爱肝 - 香港千万人次肝病早筛计划」启动仪式，香港关爱肝联盟将开展千万人次肝病早期筛查，以提高公众对肝病防治的认识。 医疗展协助业界与买家建立商贸联繫 为投资者与医疗保健领域项目进行配对 由香港贸发局主办、香港医疗及保健器材行业协会协办的「香港国际医疗及保健展」，以「智慧医健 创新体验」为主题，吸引来自八个国家及地区约300家展商参与，包括来自六家本地大学、香港科技园、香港医疗及保健器材行业协会的医疗保健企业参展。 本港医院仪器公司Maxwin & Honwell Limited，首次参展便有理想收穫，其业务总监郑旼恇称：「我们接触了约150位新客户，相信超过一半有合作机会，预计可以在展会取得总值约300万美元的订单。除了本地医疗机构，来自加拿大、英国、台湾、泰国的医疗公司来亦前来商谈合作 ; 透过「商对易」平台，我们更成功配对了来自印尼及印度的买家。」另一家本地展商Gold Together Technology Limited亦积极向本地市场买家推广其医疗仪器及方案，期间收到来自公、私营医院的查询，当中包括九龙医院、玛嘉烈医院、养和医院和仁安医院等，他们预计可以取得约5,000万港元的订单。 已是第三年参展的内地展商深圳市云中飞电子有限公司，在展会推广人工智能止鼾仪器等睡眠健康产品，其销售总监李丽丽亦表示，医疗展有助展商开拓东南亚及南亚市场，他们对展会的成果非常满意：「有一位印度客人在展览首天就向我们购入了1,000台唿吸机，总值15至20万美元，后来我们还收到来自泰国、马来西亚和菲律宾买家的订单，共预订了约500台唿吸机，成绩绝对超出了我们预期。」 来自哈萨克的Amanat LLP Pharmaceutical Company在哈萨克和邻近地区，如吉尔吉斯和中亚地区，拥有广泛的分销网络。该公司副总监Assel Abakova首次到访医疗展，她提到当地喉癌病例增加，需要一种快速诊断工具来帮助进行即时治疗。她称：「我们找到了一家提供人工智能诊断方案的香港展商，方案或有助缓解医疗和测试专业人员短缺的情况。」她将与展商作进一步讨论，以定制和将解决方案本地化，预计项目的价值将超过1,000万美元。 大会亦在医疗展期间举办多场主题丰富的研讨会，包括焦点活动「香港医疗及保健器材行业协会论坛」等，探讨乐龄科技、数码医疗等话题，吸引业界人士踊跃参与，业界人士可以登入展会网站 （https://bit.ly/3DNBBXy）重温展览期间举办的研讨会内容。 医疗展以「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式举行，买家除了可在展会现场採购，亦可于「商对易」（Click2Match）智能商贸配对平台及「贸发网採购」（hktdc.com Sourcing）平台上搜罗产品与服务。展览的「商对易」智能商贸配对平台将开放至5月25日。 相关网页

国际医疗健康周：https://internationalhealthcareweek.hktdc.com/tc

亚洲医疗健康高峰论坛︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

香港国际医疗及保健展：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

图片下载︰https://bit.ly/4bJHOms 第四届「亚洲医疗健康高峰论坛」吸引来自40个国家和地区、超过2,800名与会者参与。 2006年诺贝尔化学奖得主、史丹福大学医学院结构生物学教授罗杰·大卫·科恩伯格 （Roger Kornberg）表示：「香港政府最近採取重要措施，宣佈将会投资60亿港元设立生命健康科研的主题研究院，这是一个好的开始。」 兆科眼科与印尼PT Erela签署合作协定，开展眼科范畴的跨地域合作。 阿斯利康与干细胞转化研究中心签署合作协定，携手研发改善生活的医疗方案。 第15届「香港国际医疗及保健展」设有多个展区，吸引来自60个国家及地区、逾12,000名买家入场参观採购。 香港科技园展团率领逾30家创科企业，展示研发成果，包括崭新医疗器材、医疗检测及分析方案、遥距医疗技术等。 首次参加医疗展的匈牙利展团，展示了可应用于分析检测科学等领域的创新仪器，亦有展商带来医院级抗菌涂层。 由香港医疗及保健器材行业协会协办的「香港医疗及保健器材行业协会论坛」，探讨香港智慧医健、创新转型的发展。 传媒查询 新闻界如有查询，请联络公关公司Hill & Knowlton： 邝月婷 电话：(852) 2894 6321 / 6842 5929 电邮：joyce.kwong@hillandknowlton.com 张梦莹 电话：(852) 2894 6301 / 9794 5751 电邮：lynn.zhang@hillandknowlton.com 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 亚洲医疗健康高峰论坛 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港国际医疗及保健展 张敏萱 电话：(852) 2584 4137 电邮：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



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