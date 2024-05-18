卓悦集团附属公司与“湖南广电芒果超媒”旗下“快乐购”签署战略合作备忘录

香港, 2024年5月17日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（“卓悦”或“集团”，股票编号：653.HK）欣然宣布，为了更好地发挥双方优势及合作共赢，集团附属公司与快乐购有限责任公司（“快乐购”）于2024年5月17日，就有关集团可能与快乐购的潜在策略性合作计划（“可能合作”）订立不具法律约束力的合作备忘录（“合作备忘录”）。

战略合作备忘录签署仪式

根据合作备忘录，集团及快乐购将推动全面合作，共同就跨境业务合作发展，运用各自优势及优惠政策，进一步扩大市场及开发商机。卓悦将提供一系列旗下品牌产品与快乐购共同合作销售。快乐购将为集团品牌产品提供推广媒介，包括如快乐购自有或合作的渠道优先推广，包括电视购物平台、网上商城、移动平台、社群行销、合作分销等，并为集团提供优惠政策。同时，快乐购亦将为卓悦的品牌产品开拓中国内地市场、提供组合定价方案及品牌会员维护服务，并结合卓悦的会员资料制定资料运营方案，及提供销售运营团队进行日常会员运营方案的执行，以增强卓悦产品品牌的知名度和品牌影响力。

本潜在合作计划项目旨在透过充分发挥卓悦和快乐购各自的综合资源优势、创新合作新模式，实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展。双方希望透过展开全方位合作来开展业务优化，强化协同机制进行产业创新和科技创新，并带来重大机遇。

董事会相信，合作备忘录项下之合作计划会进一步促进卓悦往后的持续发展及稳健成长，提供盈利能力，为股东带来更可观的回报。

卓悦主席陈健文先生表示：“卓悦自2020年开始积极推动‘科技+消费’，在美妆护肤品牌拥有稳健基础，并已从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业。相信本次合作有望透过快乐购媒体电商的优势，强化卓悦高质量多维度的销售渠道，充分发挥双方优势，共同推进美妆品牌建设及携手合作创造新商机”。

由左至右依次为：卓悦主席兼执行董事陈健文先生及芒果超媒快乐购有限责任公司总经理助理罗为先生 凤凰卫视香港台新闻主播及节目主持林燕玲小姐现场体验Suisse Reborn产品 卓悦主席兼执行董事陈健文先生在签约仪式上致辞 卓悦及快乐购双方代表合影 Suisse Reborn「明星用家」与卓悦管理层代表合影

关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念，自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫」(HongKong Mall－全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜及大健康产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有6间美妆品牌及零售店，同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售，提供超过30万款销售产品，共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式，对市场新动向保持敏锐的触觉，致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。

关于快乐购有限责任公司

快乐购成立于2005年，是湖南广电芒果超媒旗下一家媒体电商公司，开创了中国第一代家庭购物行业样本，是中国电视购物第一股。2018年业务拓展立足湖南广电优势资源，全面融入“芒果大电商战略版块”，实现媒体、零售、电商为一体的跨界整合，形成了独一无二的媒体电商业务模式。

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