中信国际电讯CPC守正创新 AI创新方案喜迎两大奖

香港, 2024年5月17日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（“中信国际电讯”，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(“中信国际电讯CPC”)宣布，旗下两个人工智能创新方案“AI智链融合AIGC方案”及“AI Databank (智数库)”分别荣获中国内地及亚太区两个创新奖项，充分肯定中信国际电讯CPC“创新‧不断”的坚持与服务理念，创新团队深耕数智化技术的成就，也彰显了“智赋云网安”一体化解决方案的能力，与时并进，深具国际化的优势。

两项业界奖项包括：

AI 智链融合AIGC方案(AIGC-Blockchain Integrated Solutions) 荣获XuperCore 开源区块链创新赛 – 应用创新赛题二等奖

AI Databank(智数库) 荣获 “Computer Weekly 2024亚太区创新奖”荣誉

中信国际电讯 CPC 信息科技服务与数据科学部副总裁李超群先生表示：“我们很荣幸获得两个创新奖项，表彰我们致力突破技术界限并提供高价值解决方案的承诺，同时肯定团队守正创新、具有才华及毅力，勇于将前沿理念演化为创新方案。并将AI元素整合到企业解决方案中，技术赋能重新定义，优化云端网络安全服务。作为拥抱创新DNA，数智化技术的先行者，中信国际电讯CPC将继续加大技术创新的投入力度，不断提升核心竞争力，赋能企业加速 "走出去、引进来"的数智之旅，助力客户创优增值，实现高质量发展。”

AI赋能版权保护 - 基于区块链的AIGC多媒体数字水印方案

中信国际电讯CPC的研发团队参加由开放原子开源基金会、 江苏省工业和信息化厅以及百度在线网络技术（北京）有限公司联合举办的XuperCore 开源区块链创新赛， 以“AI智链融合AIGC方案”勇夺应用创新赛题二等奖。此次省级比赛要求队伍以区块链应用场景的创新方案参赛。中信国际电讯CPC结合了区块链及数字水印技术，开发了基于区块链与数字水印的人工智能生成内容( AIGC) 作品版权保护方案，为AIGC的版权管理及合规监管等需求提供更有效率及可靠的解决方案。

提升版权保护及监测能力 迎合各地合规要求

随着 AIGC 应用快速发展，各地对版权保护、数据隐私及合规监管等需求上升，国家及行业均就生成式AI订立及提出多个不同政策。“AI智链融合AIGC方案”利用区块链交易中 Nonce 值不重复的特性，产生数字水印，植入AIGC 作品中，实现版权保护信息记录于区块链与水印植入操作的解耦，又能相互关联，达到版权保护与快速追踪的目的。此方案适用性高，特别是多媒体人工智能生成内容平台，方案能够支援多种类型的AI生成作品（图片、影片、音频等），版权认证与监测速度快捷，提高监管效率。并且可以推广到智能助理中，透过区块链智能合约技术，记录并限制智能助理的数据存取及API 调用，提高大模型的安全性及可信性。

XuperCore 开源区块链创新赛 – 应用创新赛题二等奖

AI赋能实时数据分析 - AI Databank提升管理分析及报告生成效率

中信国际电讯CPC的“AI Databank”是一个革新的解决方案，利用 AI的力量应对现今数字化年代对高效数据管理、分析与报告生成的迫切需求，有效地简化报告生成、优化资源应用、节省大量时间和成本。为千行百业提供一个一体化的平台, 制定更有效、更精准的营运策略。

AI Databank除了整合多个系统 (如客服管理系统及内部营运系统)的海量数据，提供数据管理与即时报表生成功能外，还利用前瞻的大型语言模型技术，实现了数据的智慧分析和挖掘。透过自然语言提问与智能数据分析助理，使用者可有效率与平台互动，快速检索资料。平台为使用者及管理层提供不同维度的业务资料查询，不但能应对提问，更可生成各种可视化图表，作出精准分析。 此外，AI Databank还能根据使用者问题产生关联问题，大大提高了资料检索及分析效率，为使用者及管理层深入研究资料趋势和分析风险提供有力支持，作出精准的部署及营销策略。未来平台更可与外部系统同步整合，集成更多大数据，有效提供分析客户画像， 帮助前线销售团队了解客户的需求及状况。

“ICT-智赋® 智应用平台 (ICT-MiiND® MarketPlace)” 开启智能解决方案的全新体验

中信国际电讯CPC一直致力引领企业打造一个 “智能营运旅程（Intelligence Operations Journey）”，提供智能化营运解决方案，协助其业务发展提升竞争优势。为了进一步让客户深入体验每个智能解决方案的强大功能，中信国际电讯CPC推出一个全新智能化体验平台- “ICT-MiiND® MarketPlace”，基于大数据、人工智能、区块链等核心技术研发的各项产品，助力企业实现数字化和智能化转型。通过平台的独特体验，启发客户在营运旅程的各个领域中探索创新思维，实现营运效率和成本优化的无限可能。

ICT-智赋® 智应用平台提供多项智能创新方案的技术演示及案例展示，包括四大类别:

自然语言处理: 语音识别、关键信息提取、智能数据分析助手

计算机视觉: 人脸识别、交通发票信息提取

网络安全 : AI 智能工具箱、AI 信息安全态势感知平台及AI 安全可视化方案

营运优化: AI 智能排班、AI 设备预测性维护、AI-AR千里眼、智能数据分析应用

李超群先生续说：”“智赋云网安”是中信国际电讯CPC的重点发展领域，研发团队充分运用AI技术和云网安的能力，创造一系列多元数智方案 ，提供无缝体验及可扩展的架构，加速不同行业的数字化转型，为业界应用以至社会带来重大影响力及价值。”

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC“ ）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借“创新‧不断”的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以“服务在地，连接全球”的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。

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