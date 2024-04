吕志和博士获委任为复旦大学资深校董 以董事会永久成员身份传承教育使命

香港, 2024年4月30日 - (亚太商讯) - 嘉华集团主席及创办人吕志和博士获复旦大学委任为董事会资深校董,以彰显吕志和博士在教育领域的卓越贡献以及深厚情怀。复旦大学党委书记裘新先生亲赴嘉华集团香港总部,向吕志和博士颁授资深校董委任状,并在复旦大学一行以及嘉华集团管理层的见证下圆满举行。 图片一:复旦大学党委书记裘新先生(左)亲赴嘉华集团香港总部向吕志和博士(右)颁授资深校董委任状。 吕志和博士为复旦大学创会校董,自1995年起成为该校发展路道上的重要力量。在吕博士的慷慨资助下,吕志和楼、志和堂等标志性建筑得以兴建,并成为学校的重要组成部分。志和堂作为学校举办重要展览和活动的场所,为师生们提供了展示才华和交流思想的平台;而吕志和楼则为吕博士出资出力保护修缮的历史建筑,担负着外事接待及学术会议的重要任务,每年承接数百场重要活动,为重要领导及嘉宾到访复旦的必到场所。吕博士亦曾多次携家人以及嘉华集团员工造访复旦大学,与历届校领导及师生作交流,亲身见证复旦大学的成长与进步。 嘉华集团主席及创办人吕志和博士于会上表达对国家教育的情怀:“复旦大学秉承‘博学而笃志,切问而近思’的校训,坚持学术自由、开放包容的办学理念,培养了一代又一代的人才,为国家的繁荣富强奠定了坚实的基础。我有幸见证复旦大学教育质量和科研水平不断提升,而我的最大心愿是更多孩子能接受良好教育,充分发挥潜力,为社会作贡献。” 吕博士与复旦的深厚情谊亦广为传诵成校园佳话,在三十年前,他任复旦校董之初,亲访校园关心学生的上课情况。当时电脑应用尚未普及,吕博士目睹学生需要长时间轮候使用电脑,遂主动提出捐赠数百台最新型号的电脑及周边设备,后来又再主动增加数量以应殷切需求,让学生得以在先进设备下提升学习条件。 复旦大学党委书记裘新先生在仪式上感谢吕博士对复旦的真切关怀:“吕志和博士长期以来对教育事业的关注和支持,堪称典范。我校非常荣幸能委任如吕博士般年资深厚且德高望重的校董担任资深校董,作为董事会永久成员;藉此薪火相传,携手为复旦未来建言献策,助力复旦继续培养一流的人才、产生一流的思想和创造一流的成果,师生一德建设‘第一个复旦’,为国家发展和人类进步做出更大的贡献。” 吕志和博士,一位深受各界敬仰的慈善家和教育事业的坚定支持者,其卓越贡献在教育及慈善领域受人尊崇。他不仅对高等教育倾注心血,更是对基础教育的发展不遗余力,以无私的奉献精神和远见卓识,助力国家教育事业的蓬勃发展。 在高等教育的支持上,吕志和博士展现出了非凡的远见。他于改革开放之初慷慨资助五邑大学的建校工作,为这所学校的创立和发展奠定了坚实的基础。同时,他亦积极捐资北京大学、清华大学、复旦大学、交通大学等国内顶尖学府,大力支持科研创新;同时长期支持香港大学、香港中文大学、香港理工大学等高等教育机构,助力这些学校修缮校园、提升学术水平、资助学生出国交流、奖励优秀师生等。 尽管吕博士年少时因战乱而辍学,但他深知教育的力量能够开启人的心智,引领人们走向更广阔的世界。因此,他格外关注基础教育对于国家未来的重要性,早年已捐资修建了122间位于七个省份的中小学,促进国家基础教育的普及与提升,为无数孩子提供了优质的教育资源。他曾表示教育是他人生道路上的一盏明灯,照亮他前行的方向,无论生活如何艰难,他都努力寻找学习的途径。这份对知识的渴望,让他能够在商海中立足,透过不断创新而获得成就。 吕志和博士的慈善事业不仅限于教育领域,他更设立了吕志和奖 – 世界文明奖,旨在推动世界文明的发展,鼓励仁爱和谐,资源共享,树立积极向上的人生观。此奖项的设立,不仅彰显了他对文明进步的深刻理解,也体现了他对人类社会的深远关怀。 值得一提的是,吕志和博士更获南京紫金山天文台特别把编号5538的小行星命名为“吕志和星”,以表彰他长期以来对国家科学、教育、福利及建设的伟大贡献,让他的杰出成就扬名千载,受人景仰。 图片二:嘉华集团主席吕志和博士(右)于2006年到访复旦大学,与时任复旦大学校长王生洪(左)在光华楼志和堂合影。 图片三:嘉华集团主席吕志和博士(前排左八)于2012年到访复旦大学,在吕志和楼前留影。 关于吕志和博士的详细履历,请浏览:https://www.kwah.com/files/Website%20gist%20photo/2024/Chairman's%20CV%20_TC_202403.pdf 关于嘉华集团 嘉华集团于1955年由吕志和博士于香港创立,至今已成为业务多元化之跨国综合企业,主要从事房地产开发与投资、大型娱乐度假设施、酒店及建筑材料,投资遍及中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市。集团旗下包括两间香港上市公司──嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)及银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027,为恒生指数成份股)、仕德福国际酒店集团和嘉华建材有限公司,附属公司逾200间。 公司网址:http://www.kwah.com



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network