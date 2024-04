Monday, 29 April 2024, 21:04 HKT/SGT Share:

来源 FTLife Insurance Company Limited 富通保险宣布将更名为周大福人寿保险有限公司 革新品牌 紧扣周大福企业雄厚资源

持续为客户创造超越保险的价值

香港, 2024年4月29日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司(「富通保险」)今日欣然宣布将于本年第三季更名为周大福人寿保险有限公司(「周大福人寿」),并将推出全新品牌,引领公司进一步紧扣周大福企业(「集团」)多元业务体系的雄厚资源,藉其财务实力及环球投资布局,加上配合独特的品牌定位,致力为客户及其家人于「生、老、病、传承」的人生旅程中,提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验,持续创造超越保险的价值。 富通保险有限公司行政总裁叶文杰 富通保险有限公司行政总裁叶文杰表示:「集团拥有雄厚实力,稳健商誉深入民心,是信心的保证;富通保险是次更名将标志着公司与『周大福』品牌的紧密关系,将可进一步增强客户信心,以及巩固忠诚可靠的品牌形象。随着新品牌于第三季的推出,我们期望以新的企业形象,开拓更多集团内外的策略性合作机会,并为人生规划师、业务伙伴及集团促成更多机遇,释放更大的发展潜力,助力我们的业务增长,并以更优质的产品服务不同客户,持续创造超越保险的价值。」 富通保险的业务营运始终如一,是次部署更名及品牌升级将不会影响公司与业务伙伴之合作模式及客户保单之日常管理和营运,包括保单的保障、利益、费用及回报等。富通保险将陆续开展品牌革新的推广,并将适时公布全新商标及品牌故事详情。 关于周大福企业 周大福企业有限公司(简称「周大福企业」)是香港郑氏家族始创于1929年的周大福集团旗下的私人投资控股旗舰公司。作为大型家族投资者,周大福企业的环球投资领域包括:能源、基建服务、医疗保健、保险、教育和媒体;优质酒店及大型综合地产项目投资;主力于科技领域的优质增长型企业的私募股权投资;以及一系列股票和债券的流动投资组合。目前,周大福企业及其附属和合营公司的业务遍及全球27个国家。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司(于百慕大注册成立之有限公司)(「富通保险」)为新创建集团有限公司(香港股份代号:659)之全资附属公司。服务香港逾三十年,富通保险透过与集团多元业务协同,致力成为客户的人生规划师,提供全面的生活和终身保障方案,从创富传承、健康养生到优质生活,照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技,富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司,创造超越保险以外的共享价值,迈向可持续发展的未来。 传媒联络

