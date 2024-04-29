「香港智营设计大赏2024」公布得奖名单



香港, 2024年4月29日 - (亚太商业通讯) - 由香港出口商会主办、香港特别行政区政府“创意香港”（“创意香港”）为主要赞助机构，香港产品设计行业与产品出口界的年度盛事“香港智营设计大奖”（智营大奖），今天在香港贸易发展局举办的“香港礼品及赠品展”，率先展出了本届部分获奖作品。本届智营大奖以 “Raise & Shine”为主题，得到了业界的热烈反响，共收到了超过430份参赛作品。经过专业和严谨的评审后，62件杰出香港原创设计从众多参赛作品中脱颖而出，每件获奖作品都充分展现了设计精美与实用兼备的“智营设计”特色。为了推广本届获奖作品，智营大奖即日起连续四天在香港贸易发展局举办的“香港礼品及赠品展”展出了获奖作品展，协助一众获奖设计师抓住商机，拓展本地及国际市场。 自2012年首次举办以来，智营大奖每一届比赛都致力于发掘香港产品设计界的优秀人才，累计超过2,700家参赛公司，提交了超过5,000件原创设计作品参赛。本届智营大奖分为“公司组”和“概念组”两大组别。“公司组”划分为“玩具及游戏类”、“礼品类”及“家庭及家居用品类”；“概念组”则设有“礼品”、“家庭及家居用品”和“玩具及游戏”三大类别。为了紧跟本地设计行业的最新发展及市场需求，大会今年在相应类别下新增了“手作及手工艺”（礼品类）、“户外用品”及“厨房及餐桌用品”（家庭及家居用品类），以及“大童及收藏玩具”（玩具及游戏类）四个参赛类别，总共设有15个参赛类别，以便更多香港原创设计产品能够参与其中，从而选出最优秀的设计作品。大会将于5月23日在香港故宫文化博物馆举办颁奖典礼，以表彰一众获奖者，具体详情将适时公布。 智营大奖获奖作品展示香港创意力量 “香港礼品及赠品展”助力开拓市场 智营大奖今天为本届获奖作品展举行了开幕典礼。在活动上，香港出口商会会长孙荣聪先生感谢所有参与者和获奖者：“此次比赛充分展示了香港设计师在智慧设计领域的卓越创意和专业水平。这不仅展现了一流的设计作品，更说明了香港在创新和设计方面的无限潜力。所有参赛作品在设计上均融合了创新、美学和实用性，展示了无限的可能性。‘香港智营设计大奖’将继续发挥领导者的角色，通过活动培养本地设计人才、推广香港原创设计，并将香港优秀获奖设计作品带入国际市场，帮助这些获奖作品在本地及国际市场上获得更广泛的认可；同时为他们提供进一步的支持，从而使香港发展成为全球最具影响力的设计力量。我期望通过今年连续四天的‘香港礼品及赠品展’，这一届的获奖设计师可以成功联系到不同的本地及国际买家，拓展更多商机。” 专业评审高度赞扬参赛作品 展现无限市场潜力 每届智营大奖的专业评审团均由产品设计行业、零售界、产品出口界及相关机构的专家组成，他们根据参赛作品的商业性、功能、创新元素、外观、娱乐及教育元素，以及环保元素等多项标准评选出获奖作品。 泰国皇家政府商务部国际贸易促进局（DITP）助理处长Mr. M.L. Kathathong Thongyai专程从泰国到香港参与本届智营大奖的评审，他凭借多年的智营大奖评审经验，表示：“根据我的多年观察，智营大奖的发展非常显著，参赛者的设计越来越复杂和有深度。智营大奖在帮助设计师进入国际市场方面扮演着重要角色。它为众多设计师提供了一个平台，使他们能够获取资源、拓展市场，并展示香港设计产品的潜力和创造力。我相信未来智营大奖的参赛作品数量将继续增加，推动比赛迈向国际化。” 本届智营大奖的专业评审团队由来自设计、营销、学术及产品出口等领域的九位专业人士组成，包括（排名不分先后）：泰国皇家政府商务部国际贸易促进局（DITP）助理处长Mr. M.L. Kathathong Thongyai、香港玩具协会副主席黄达智先生、香港玩具厂商会会长柯晓泉先生、香港知专设计学院院长王丽莲博士、玩具“反”斗城（亚洲）区域总监 - 商品及策略梅象年先生、Pinkoi营运长卢天凤女士、香港工业总会第31分组（设计）主席张益麟先生, MH、靳刘高设计合伙人高少康先生、香港高等教育科技学院语文及通识教育学院院长兼建造、环境及工程学系副教授张浩博士。 经过专业评审的细心审视和评分后，他们选出了“公司组别 – 玩具及游戏类别”、“公司组别 – 礼品类别”、“公司组别 – 家庭及家居用品类别”及“概念组别”的金、银、铜奖和优异奖，以及绿色环保大奖与学生奖。附件是各组别的金奖作品名单。 完整获奖名单请参阅智营大奖官方网站：https://www.sdawards.org.hk/。 关于香港智营设计大奖 香港智营设计大奖（智营大奖）由香港出口商会主办，并由香港特别行政区政府“创意香港”作为主要赞助机构，自2012年起一直致力于向世界展示香港原创设计的力量，并鼓励本地制造商和出口商转型，实践“设计 x 战略 x 科技=智慧商业”的经营策略。如今已踏入第13个年头，智营大奖已发展成为业界盛事，受到礼品、产品设计及采购等行业的青睐，产品的优良质量在国内外买家中建立了声誉。大会通过一系列 B2B 和 B2C 的本地及境外活动，如在商贸展览会有效地接触到大量买家，或在购物中心或社区设置巡回展览等，提高公众对智营大奖的认识。多年来，智营大奖将参赛产品类别从最初的礼品类拓展至家庭及家居用品类（2017年新增）和玩具及游戏产品类（2019年新增），旨在进一步惠及更多产品业和设计人才，力争将香港设计发展成为亚洲最具影响力的设计力量。 如需了解更多详情，请访问“香港智营设计大奖”官网：https://www.sdawards.org.hk/ 照片说明：

照片1： 香港出口商会会长孙荣聪先生在开幕典礼上表示，此次比赛充分展示了香港设计师在智慧设计领域的卓越创意和专业水平。这不仅展现了一流的设计作品，更说明了香港在创新和设计方面的无限潜力。 照片2：香港出口商会会长孙荣聪先生、香港出口商会副会长赵婉玲女士、香港出口商会副会长黎贞洁女士与一众嘉宾为智营大奖获奖作品展进行点灯仪式，正式揭幕展览。 照片3：香港特别行政区商务及经济发展局局长邱应桦先生, JP（右四）及香港特别行政区行政会议成员林健锋先生 GBM, GBS, JP（右三）到访“香港智营设计大奖”在“香港礼品及赠品展”的展区，亲自了解今年的获奖设计作品。 照片4:香港特别行政区商务及经济发展局局长邱应桦先生, JP及香港特别行政区行政会议成员林健锋先生 GBM, GBS, JP 现场体验了获奖设计作品“喵星人沙发”的功能。 附件︰“香港智营设计大奖2024”各组别的金奖作品名单 一、“公司组别 – 玩具及游戏类别”金奖作品名单 婴儿及学前玩具金奖得主: 【我的第一套电路积木】

产品专为三至六岁儿童设计，透过音乐、闪烁LED灯及各种开关等模块，激发孩子的创造力。安全创新、易于组装、方便携带，并且使用环保FSC认证木材，致力于打造可持续的环保未来。 大童及收藏玩具金奖得主:【香港重机盲盒旅客版】

香港重机盲盒系列-旅客版，满满的香港情怀。 STEM/STEAM 玩具（教育）金奖得主:【冚家齐】

近年来，性别认同问题变得日益具有争议性，许多人为了避免争议，选择不谈。在游戏中，我们需要利用各种社会标签和逻辑推理来寻找家人，这提醒我们在游戏之外也要理性且客观地看待社会标签。 传统玩具及游戏金奖得主:【雀道】

“麻将”是中国的国粹，继承了各地民间文化，蕴含着高深的学问和哲理。由144张牌和三颗骰子组成的博弈，各门各派的打法变化多端，是体验个性、情商、智慧和运气的一种娱乐，雅俗共赏，让这座“四方城”让人着迷，风靡海外。PAPERY特别以创新工艺和环保理念设计了新一代的“雀道”，打造收藏级的环保麻将。 二、“公司组别 – 礼品类别”金奖作品名单 企业宣传礼品金奖得主:【Vortex Athletica】

Vortex Athletica运动水瓶将卓越的功能与材料多样性的外观融为一体。Vortex Athletica采用优质单壁18/8不锈钢制成，不仅坚固耐用，而且重量只有238克，真正做到了轻量化。盖子的设计注重功能性和卫生性。它可以完全拆卸，方便清洁。耐用的背带灵活且可满足个人需求。这款不锈钢水瓶的每个部件都可以放入洗碗机清洗。 节日礼品金奖得主:【挥手招财猫】

挥手招财猫立体木拼图展现了传统工艺之美，将吉祥与艺术完美结合。它不仅能为空间增添乐趣，还可以通过亲手组装平面拼图成立体模型，带来好运和财富，是一款独特且有意义的装饰品。 个人饰品金奖得主:【SCANFC® 功能性手表带】

SCANFC® 功能性手表带是一款时尚的表带。它融合了NFC技术和时尚感，提升了用户体验。魔术贴设计使用户能够轻松佩戴。借助NFC技术，用户可以探索超级链接，并创建自己的自动化功能。 手工及手工艺金奖得主:【香港海志 - 扬帆狮山】

100%纸质材料。香港唯一的机械纸艺品牌。以香港故事为主题，结合传统纸艺与机械时代，创作了《扬帆狮山》。当转动手柄时，船只会乘风破浪。此外，纸张和机械的材料都来自自然界，倡导在传播和发展的同时，也关注人与人、人与自然的和谐共存。 三、“公司组别 – 家庭及家居用品类别”金奖作品名单 厨房及餐桌用品金奖得主:【Sustainably Yours! 可生物降解海绵布】

Leaffy植物海绵是一种可重复使用、可生物降解的清洁海绵布，可以替代纸巾和塑料海绵。每块海绵布都由70%木浆纤维和30%棉制成，使其具有可生物降解的特性。这些海绵布可以清洗并重复使用，从而减少了一次性纸巾的使用，有助于保护环境。Leaffy海绵布是一款厚实、柔软且高吸水性的海绵布，能够吸收其自身体重20倍的水分，因此可以应对各种日常家务。 户外用品金奖得主:【“ppp”随身携带的野餐垫派对手提包】

“ppp”随身携带的野餐垫派对手提包的灵感来自那些喜欢在城市或自然环境中随时随地享受户外活动的朋友和情侣。野餐垫融入简约设计的手提包中，使户外活动更加轻松，完全适应用户的日常生活方式。该包的设计结构包括野餐垫、手提包，由100%再生轻质材料Rpet制成，使用简单，适用于任何场合、任何时间、任何地点。 智能家居金奖得主:【Laputa】

在城市生活中，常常会面临压力和情绪上的挑战。为了保持心理健康，每天留下一些高质量的“独处时间”来缓解压力是非常重要的。 为了回应这一理念，Laputa沙发的设计不仅使身体舒适和放松，还通过可控的环境照明和内置蓝牙音频系统，使用户可以通过移动设备播放音乐，以缓解情绪，达到放松的目的。 健康及个人护理金奖得主:【肩暖护带】

“肩暖护带”的立体无缝纤薄设计与智能针织专利相结合，能全方位覆盖肩部，通过柔和的温暖缓解肩周不适，改善血液循环，消除疲劳和肌肉紧张。重量只有88克，使用者毫无负担，不影响日常活动。 免责声明：香港特别行政区政府仅为本项目提供资助，除此之外并未参与项目。此刊物/活动中表达的任何意见、研究成果、结论或建议，均不代表香港特别行政区政府、文化体育及旅游局、创意香港、创意智优计划秘书处或创意智优计划审核委员会的观点。



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