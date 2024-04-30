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Monday, 29 April 2024, 16:48 HKT/SGT
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来源 CITIC Telecom CPC
中信国际电讯CPC 荣获多个生态圈伙伴奖项 凝聚协同能力、实践创新价值、共享可持续发展成果
喜获Fortinet四大奖项充分肯定协同价值，共创新可能

香港, 2024年4月29日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布，今年首季先后荣获多个合作伙伴颁发奖项及荣誉，充分表彰中信国际电讯CPC致力协同多元化生态伙伴提升业务发展，携手加强研发智慧科技，重新定义更具前瞻的数智化方案引领行业发展 ，深化社会创新能量与业务转化力，成为生态圈及企业客户更可信赖的合作伙伴。

中信国际电讯CPC过去半年，携手伙伴推出了多个创新服务，不但融合人工智能技术完善智赋云网安一体化服务平台，并重新定义数据安全服务框架，推出云网神盾、新一代SASE服务等等，均成为市场亮点。 今次荣获多个生态圈伙伴认可并授予奖项，彰显其履行共创、共享、共赢的企业精神，突破表现，竭力协同伙伴引领高质量发展。

生态圈伙伴颁发的奖项及荣誉包括：

  • Fortinet 2023年度最佳网络安全部署合作伙伴 (Top Cybersecurity Mesh Partner 2023)
  • Fortinet 2023年度最佳区域性托管安全服务供应商 (Top Regional MSSP Partner 2023)
  • Fortinet 2023年度星级表现奖 - 最佳售前 - 全球安全存取服务边缘 (Star Performer Award 2023 - Top Presales - Universal SASE)
  • Fortinet 2023年度星级表现奖 - 产品管理 (Star Performer Award 2023 – Product Management)
  • 新华三集团 (H3C) 2023年度业务突破伙伴 (2023 Business Breakthrough Partner)
  • 山石网科 (Hillstone) 香港与澳门策略伙伴 (Strategic Partner in Hong Kong & Macau)

中信国际电讯CPC商务总裁郭伟基先生表示：「我们很荣幸获得多个生态圈伙伴的认同，过去多年一直携手同行，也彰显我们高质量的专业知识及致力提供高水平数智化方案的承诺。像去年我们与Fortinet 的全球性合作策略便巩固了我们在网络安全市场的领导地位，推动我们提供更广泛的解决方案，满足各区域客户不断变化的需求。此外，我们更积极与多方生态圈合作突破创新界限，加速在数字经济新蓝海的布局，守正创新持续发展，为客户带来革新产品技术及非凡价值。」

网络安全服务供应商Fortinet 是中信国际电讯CPC重要合作伙伴之一，这次Fortinet所授予的四个奖项，除了肯定了双方全球性合作策略与网络安全领域的协作能力外，更强化了中信国际电讯CPC安全服务套件，包括在2023年启动的 TrustCSI™ 3.0云网神盾。TrustCSI™ 3.0云网神盾是中信国际电讯CPC旗舰网络安全解决方案之一，致力提升安全服务，通过重新定义技术赋能，重塑安全运营中心（SOC）的核心服务能力，为企业提供主动式防御，有效地实现主动识别、预测、保护、响应和恢复各种安全事件，更可提供风险评估、渗透测试、攻防演习等各项信息安全专业服务，为企业提供全方位的保护。

中信国际电讯CPC以 ”创新不断”为核心，持续构建全链智慧生态，加强多端伙伴战略协同、资源协同和能力协同，坚守对AI技术及创新发展的承诺。致力将AI元素融入服务平台，塑造业界未来，提供更加全面、高效、智能的解决方案，支持客户变革升级，创造高质量的企业新价值。

中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。  请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



话题 Press release summary

部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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