不断加强业务运营,以于市场最终好转时把握机会

香港,2024年4月26日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(“汇聚科技”,股票代码:1729,及其子公司合称“集团”)欣然宣布集团截至2023年12月31日止的九个月(“报告期间”)的末期财务业绩。 在报告期间,全球经济从2019冠状病毒病疫情和俄乌战争中复苏,但步伐比预期缓慢。国家之间的分歧不断扩大。同时,中国的经济复苏也比预期缓慢,部分原因是房地产行业的高负债问题。尽管面临宏观经济环境的挑战和困难,集团仍积极寻找潜在的投资机会,使现有业务组合多元化,并拓宽收入来源。例如去年,集团通过进入市场的策略和JDM/ODM业务模式扩展到服务器业务,该业务不仅带来了显著的收益增长,而且通过调整客户/产品组合和定价结构进一步提高了集团的盈利能力,显著增加了本年度的利润,改善了集团的业务运营和财务状况。 在报告期间,集团录得收益为48.263亿港元,较上年度的57.648亿港元减少9.385亿港元,或16.3%。报告期间的营业利润为4.334亿港元,较上年度的3.153亿港元增加1.181亿港元,或37.5%。报告期间的营业利润率从5.5%上升至9.0%。营业利润增加主要归因于服务器业务盈利能力的改善。报告期间的净利润为2.776亿港元,较上年度的2.159亿港元增加0.617亿港元,或28.6%,报告期间的净利润率从3.7%上升至5.8%。 在报告期间,集团每股基本收益为0.142港元,而上年度每股基本收益为0.111港元。 业务回顾 集团各个业务分部的营业额分布如下: 业务分部 收益(百万港元) 收益占比 截至2023年 12月31日止九个月 截至2023年 3月31日止年度 变化 截至2023年 12月31日止九个月 截至2023年 3月31日止年度 电线组件 数据中心 791.0 790.9 0.0% 16.4% 13.7% 电信 555.4 644.0 -13.8% 11.5% 11.2% 医疗设备 258.0 245.6 5.0% 5.3% 4.3% 工业设备 24.4 47.4 -48.5% 0.5% 0.8% 汽车 100.4 162.0 -38.0% 2.1% 2.8% 数字电线 网络电线 788.7 1,254.7 -37.1% 16.4% 21.8% 特种电线 77.0 92.4 -16.7% 1.6% 1.6% 服务器 2,231.4 2,527.8 -11.7% 46.2% 43.8% 合计 4,826.3 5,764.8 -16.3% 100% 100% 数据中心分部 数据中心分部的收益从上一年的790.9百万港元增加0.1百万港元至报告期间的791.0百万港元。该分部的订单在报告期间保持较高的出货水平,成为电线组件业务下收益最高的分部。 电信分部 在报告期间,电信分部的收益从上一年的644.0百万港元减少88.6百万港元,或13.8%,至555.4百万港元。订单量稳定,新型号不断推出,这些新产品通常带有较高的利润率,从而使利润率有所改善。 医疗设备分部 医疗设备分部在报告期间的收益为258.0百万港元,较上年度的245.6百万港元增加12.4百万港元,或5.0%。尽管2019冠状病毒病疫情大幅减弱,但病毒变种的风险仍然存在,并可能出现反弹。同时,随着人们对健康的关注度增加,集团认为对医疗设备的需求将继续增加,医疗设备电线的订单需求仍然非常强烈。 工业设备分部 由于全球经济复苏的步伐缓慢,以及国家之间的分歧不断扩大,全球经济活动受到一定程度的抑制。集团的工业设备分部收益从上一年的47.4百万港元减少23.0百万港元,或48.5%,至报告期间的24.4百万港元。 汽车分部 受地缘政治和贸易战的影响,汽车配线产品在报告期间的销售订单有所减少,汽车分部的收益为100.4百万港元,较上年度的162.0百万港元减少61.6百万港元,或38.0%。但集团仍然相信,汽车配线产品有助集团为其客户提供更广泛的产品组合,并通过丰富集团的业务组合,拓展独特的客户群,迈入新业务领域,以把握电动汽车市场蓬勃发展带来的机遇。 网络电线分部 报告期间,全球宏观经济环境依然受压,这对集团的网络电线业务的海外订单造成了严重打击。网络电线在报告期间的收益为788.7百万港元,较上年度的1,254.7百万港元减少466.0百万港元,或37.1%。 特种电线分部 特种电线分部包括工业通信电缆、铁路交通电缆、HDBT高清数据通信电缆等。在报告期间,特种电线的收益为77.0百万港元,较上一年度的92.4百万港元减少15.4百万港元,或16.7%。 服务器分部 在报告期间,服务器分部的收益为2,231.4百万港元,较上一年度的2,527.8百万港元减少296.4百万港元,或11.7%。自去年拓展服务器业务以来,初期订单数量较多,随着工厂产能的上升,创造了销售高峰。2023年随着ChatGPT的出现,服务器行业也掀起了人工智能服务器的热潮。报告期间,集团着重开发和交付AIGC相关的新产品,盈利能力有所改善。 展望 展望未来,宏观经济环境仍然充满挑战。全球经济从2019冠状病毒病疫情和俄乌战争的影响中复苏的进程依然缓慢且不稳定。尤其是在新兴市场和发展中经济体,经济活动尚未恢复到疫情前的水平,且各地区之间的分化日益加剧,多种因素阻碍经济复苏。然而,集团管理层对未来业务充满信心。在立讯集团的支持下,集团在产品制造能力和财务实力方面具有优势。集团将继续发展战略性业务和市场,巩固其业务基础,并在经济低迷时期取得优异的业绩。 集团认为,中国持续加快5G技术的研发,以及疫情导致的社会新常态,包括居家办公和网络会议等,预计将推动电线组件产品和电信分部的需求。因此,管理层对5G相关业务充满信心。在报告期间,集团已在墨西哥设立了一家新的全资附属公司Linkz Cables Mexico, S. de R.L. de C.V.,以扩大在中国和亚洲以外的市场份额。新的生产设施由立讯集团建造,预计将在2024年投产。届时,集团将设立新工厂,生产数字电线和汽车配线产品,此举可以避免供应链和出口市场受到地缘政治紧张局势及不可预见的中断影响,使集团能够抓住这一代5G网络的市场机会。 此外,全球各地公司对云技术的使用率不断增加,由于计算存储网络必须位于数据中心,因此云技术的持续增长有望推动数据中心的发展。同时,5G的发展将推动大数据、物联网、网络游戏和云平台视频流的应用。集团对数据中心分部业务的持续增长非常乐观。目前,集团在服务器业务下提供的产品主要应用于数据中心,包括机架式服务器、边缘服务器、AI智能服务器、存储服务器、智能网卡、GPU卡及整机机柜等。考虑到 (i)中国积极投资数字基础设施;(ii)由于地缘政治关系,中国制造商继续提高本土供应链的比重;以及 (iii)立讯精密拥有丰富的技术知识和良好的客户关系,集团对服务器业务的未来增长潜力持乐观态度。 关于医疗设备分部,集团预计医疗设备电线的需求将继续对集团本年度的医疗设备电线订单产生积极影响。因此,集团在报告期间成立了两家全资附属公司,分别是汇聚智能科技(昆山)有限公司和江西汇聚精密工业有限公司,以扩大医疗设备电线产品的产能和研发能力,生产已于2023年9月开始。在未来,集团将更加关注这个分部,并努力扩大其医疗设备客户群,增强研发能力,以满足医疗设备市场不断增长的需求。 同时,考虑到汽车和电动汽车市场的蓬勃发展,中国在过去几年中一直保持全球最大的汽车市场和汽车生产国地位。集团相信,汽车配线产品将帮助集团为其客户提供更广泛的产品组合,并通过丰富集团的业务组合,拓展独特的客户群,进入新的业务领域,抓住电动汽车市场蓬勃发展的机会。 与此同时,集团在被立讯精密收购后,与立讯集团进行了多元经营整合。立讯精密正在对集团的经营和财务状况进行战略评估,并积极探索集团内生增长和外延增长的商机。立讯精密将充分利用立讯集团的平台优势和市场地位,为汇聚科技引入战略资源,进一步增强集团的持续增长潜力和核心竞争力,成为全方位的网络解决方案和基础设施供应商,为股东创造更大价值。在立讯精密的支持下,集团将在未来创造更多可能性。 关于汇聚科技有限公司 汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线互连方案供应商,拥有超过30年行业经验。总部设在香港,并在中华人民共和国上海、苏州、江西、惠州和墨西哥拥有生产设施。集团目前生产和供应各种铜缆和光缆电线组件、数字电线产品和服务器产品,应用于包括电信、数据中心、工业设备、医疗设备、汽车配线和数字电线在内的各种市场领域,受到知名中国和国际客户的青睐。 本新闻稿由智升公关有限公司代表汇聚科技有限公司发布。 如有任何媒体查询,请联系智升公关有限公司: 龚小姐 电话:(852) 46371627 (852) 6608 9927 电邮:ashley.kung@brightcommns.com



