Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, April 27, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 26 April 2024, 15:28 HKT/SGT
Share:
可持续发展三大支柱引领 海通恒信ESG必答卷高分亮相

香港, 2024年4月26日 - (亚太商讯) - 2023年是国家“十四五”规划承前启后的关键之年，也是融资租赁行业高质量转型的机遇之年。海通恒信国际融资租赁股份有限公司（下称“海通恒信”或“公司”，股份代号：1905.HK）在复杂的国内外环境以及行业竞争加剧的背景下，以稳健的经营理念与完善的可持续发展体系，不断释放企业长驱动力源。

随着全球多个国家和地区密集发布可持续信息披露监管要求，ESG信息披露正从“选答题”逐渐向“必答题”转变，步入加速发展阶段。海通恒信充分认识到可持续发展才能实现真正高质量的发展，以“恒：可持续业务”“和：负责任公民”“信：稳健化运营”为可持续发展三大支柱，通过发布可持续发展理念、巩固ESG管治架构、制定可持续发展规划等方式，与各重要利益相关方共创价值。

开展全面ESG管理  落地首个可持续发展规划

在自身愿景和使命基础上，海通恒信于2023年制定并发布“恒久互信，融聚未来”的可持续发展理念，并以此为核心搭建可持续发展模型，通过全面的ESG管理推动公司经营的可持续发展。

与此同时，针对ESG治理这一可持续发展的基座，海通恒信建立自上而下的ESG管治架构，为ESG工作提供强有力的支撑。2023年，公司在董事会及ESG委员会持续指导、监督的基础上，由ESG建设领导小组及工作小组进一步梳理职责分工，加强ESG工作协同推进。

由此，海通恒信立足机遇看挑战，将可持续发展理念融入公司发展战略，综合考虑战略发展中的ESG风险和机遇，编制公司首个可持续发展规划，即《海通恒信2023–2026年可持续发展规划》，绘制可持续发展蓝图，扎实推进可持续发展与ESG工作，以增强公司管治水平，并为环境和社会可持续发展提供支持。规划中，公司以“恒：可持续业务”把握中国经济深化转型的机遇，以“和：稳健化运营”“信：负责任公民”激发企业发展内驱动能，积极应对经济转型浪潮中的机遇与挑战，真正形成面向未来的核心竞争力。

在业务层面，重点监测指针包括绿色租赁业务投放占比、电子签约客户数占比、风险管理相关部门员工年度ESG风险培训覆盖率、ESG风险管理体系业务覆盖率。在运营层面，重点监测指针包括女性员工人数、男性员工人数、员工培训总支出、员工培训覆盖率、董事会成员出席率、董事及高管ESG培训覆盖率、董事及高管反贪污贿赂培训覆盖率、员工反贪污贿赂培训次数、合规培训次数。在社会责任层面，重点监测指针包括温室气体排放总量、单位面积耗电量、单位面积温室气体排放量及单位面积耗水量。

构建高质量客户服务体系  获行业及资本市场认可

客户服务方面，2023年，海通恒信完善租后回访及投诉回访机制，通过制定《客户管理办法》《业务运营管理办法》等制度，以及呼叫中心着力打造集约、高效、质优的客户服务体系，致力于为客户提供高质量、多元化、一站式的服务。于2023年，公司呼叫中心共收到客户咨询电话量226,774通，客户满意度99.5%。

凭借在落实推进可持续发展暨ESG管理方面的出色表现，海通恒信屡获行业及资本市场的认可。于2023年，先后荣获2023（第六届）中国融资租赁“腾飞奖”“服务实体经济领军企业”称号、“年度最佳ESG融资奖”等奖项、2023绿色重卡年度金融卓越服务商奖与年度品牌最具价值奖、2023开茅合规文化建设奖等诸多奖项，品牌影响力不断扩大，竞争力持续提升，实现了企业与社会价值的共创与共享。

未来，海通恒信将继续以ESG管理为实践路径，携手各利益相关方，努力打造引领行业新格局的中国标杆式融资租赁公司，在高质量、可持续发展道路上行稳而致远，为社会经济健康发展贡献海通恒信力量。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Apr 9, 2024 14:37 HKT/SGT
产业化转型与高股息分红齐头并进 海通恒信2023年质效双增
Apr 8, 2024 15:33 HKT/SGT
海通恒信：产业化转型、盈利创新高 高股息率的投资标的
Apr 2, 2024 15:07 HKT/SGT
海通恒信公布2023年业绩：坚定产业化转型发展路径 业绩持续增长
Mar 29, 2024 18:56 HKT/SGT
海通恒信业绩出炉：切实服务实体经济发展 经营质效稳步提升
Sept 4, 2023 14:34 HKT/SGT
海通恒信披露中期业绩：持续深化转型升级 产业化发展稳步推进
Aug 31, 2023 14:28 HKT/SGT
海通恒信中报揭晓：发展形势向好 内生增长势能强劲
Apr 24, 2023 16:10 HKT/SGT
海通恒信年度业绩出炉：营收净利双增 ESG管理水平再上新台阶
Apr 11, 2023 10:40 HKT/SGT
低调的收息股，海通恒信的收益何以如此高？
Apr 6, 2023 16:13 HKT/SGT
海通恒信2022业绩报喜：ESG管理循序渐进 融资成本合理管控
Mar 31, 2023 17:32 HKT/SGT
征程万里风正劲 海通恒信2022年交出亮眼成绩单
Dec 28, 2022 10:56 HKT/SGT
业绩稳健、连续派息！海通恒信立足租赁本源积极践行EGS
Aug 31, 2022 12:15 HKT/SGT
为实体经济发展“输血造氧” 海通恒信交出优异中报成绩单
Aug 29, 2022 14:47 HKT/SGT
海通恒信公布2022年中期业绩：经营利润同比增长11.7%
Apr 7, 2022 12:52 HKT/SGT
海通恒信：对标经济高质量发展要求 聚焦完善ESG管理
Apr 1, 2022 16:20 HKT/SGT
海通恒信发布2021年度业绩：「一体两翼」战略布局成效显著 营收净利实现双增长
Mar 31, 2022 14:57 HKT/SGT
租赁龙头海通恒信：立足租赁本源服务实体经济 2021年业绩稳步攀升
Mar 30, 2022 13:55 HKT/SGT
海通恒信发布2021年度业绩 资产规模持续扩大盈利能力大幅提升
Sept 16, 2021 08:32 HKT/SGT
海通恒信中报业绩华丽登场 资产规模刷新历史记录
Sept 6, 2021 08:40 HKT/SGT
海通恒信上半年规模营收双增长 科技赋能助力质效齐升
Apr 8, 2021 08:33 HKT/SGT
海通恒信（1905.HK）2020年稳中有升，料长期受惠于国策
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       