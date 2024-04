Friday, 26 April 2024, 15:28 HKT/SGT Share: 可持续发展三大支柱引领 海通恒信ESG必答卷高分亮相

香港, 2024年4月26日 - (亚太商讯) - 2023年是国家“十四五”规划承前启后的关键之年,也是融资租赁行业高质量转型的机遇之年。海通恒信国际融资租赁股份有限公司(下称“海通恒信”或“公司”,股份代号:1905.HK)在复杂的国内外环境以及行业竞争加剧的背景下,以稳健的经营理念与完善的可持续发展体系,不断释放企业长驱动力源。 随着全球多个国家和地区密集发布可持续信息披露监管要求,ESG信息披露正从“选答题”逐渐向“必答题”转变,步入加速发展阶段。海通恒信充分认识到可持续发展才能实现真正高质量的发展,以“恒:可持续业务”“和:负责任公民”“信:稳健化运营”为可持续发展三大支柱,通过发布可持续发展理念、巩固ESG管治架构、制定可持续发展规划等方式,与各重要利益相关方共创价值。 开展全面ESG管理 落地首个可持续发展规划 在自身愿景和使命基础上,海通恒信于2023年制定并发布“恒久互信,融聚未来”的可持续发展理念,并以此为核心搭建可持续发展模型,通过全面的ESG管理推动公司经营的可持续发展。 与此同时,针对ESG治理这一可持续发展的基座,海通恒信建立自上而下的ESG管治架构,为ESG工作提供强有力的支撑。2023年,公司在董事会及ESG委员会持续指导、监督的基础上,由ESG建设领导小组及工作小组进一步梳理职责分工,加强ESG工作协同推进。 由此,海通恒信立足机遇看挑战,将可持续发展理念融入公司发展战略,综合考虑战略发展中的ESG风险和机遇,编制公司首个可持续发展规划,即《海通恒信2023–2026年可持续发展规划》,绘制可持续发展蓝图,扎实推进可持续发展与ESG工作,以增强公司管治水平,并为环境和社会可持续发展提供支持。规划中,公司以“恒:可持续业务”把握中国经济深化转型的机遇,以“和:稳健化运营”“信:负责任公民”激发企业发展内驱动能,积极应对经济转型浪潮中的机遇与挑战,真正形成面向未来的核心竞争力。 在业务层面,重点监测指针包括绿色租赁业务投放占比、电子签约客户数占比、风险管理相关部门员工年度ESG风险培训覆盖率、ESG风险管理体系业务覆盖率。在运营层面,重点监测指针包括女性员工人数、男性员工人数、员工培训总支出、员工培训覆盖率、董事会成员出席率、董事及高管ESG培训覆盖率、董事及高管反贪污贿赂培训覆盖率、员工反贪污贿赂培训次数、合规培训次数。在社会责任层面,重点监测指针包括温室气体排放总量、单位面积耗电量、单位面积温室气体排放量及单位面积耗水量。 构建高质量客户服务体系 获行业及资本市场认可 客户服务方面,2023年,海通恒信完善租后回访及投诉回访机制,通过制定《客户管理办法》《业务运营管理办法》等制度,以及呼叫中心着力打造集约、高效、质优的客户服务体系,致力于为客户提供高质量、多元化、一站式的服务。于2023年,公司呼叫中心共收到客户咨询电话量226,774通,客户满意度99.5%。 凭借在落实推进可持续发展暨ESG管理方面的出色表现,海通恒信屡获行业及资本市场的认可。于2023年,先后荣获2023(第六届)中国融资租赁“腾飞奖”“服务实体经济领军企业”称号、“年度最佳ESG融资奖”等奖项、2023绿色重卡年度金融卓越服务商奖与年度品牌最具价值奖、2023开茅合规文化建设奖等诸多奖项,品牌影响力不断扩大,竞争力持续提升,实现了企业与社会价值的共创与共享。 未来,海通恒信将继续以ESG管理为实践路径,携手各利益相关方,努力打造引领行业新格局的中国标杆式融资租赁公司,在高质量、可持续发展道路上行稳而致远,为社会经济健康发展贡献海通恒信力量。



