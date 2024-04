黑桃资本向香港红十字会捐赠艺术珠宝收藏品

香港, 2024年4月25日- (亚太商讯) - 何猷龙先生的家族办公室黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)欣然宣布向香港红十字会(「红十字会」)捐赠一批令人赞叹的艺术珠宝藏品。这份礼物代表了何先生和黑桃对社会责任的承诺以及坚定不移为社区创造积极影响的奉献精神。 该批收藏品包括一系列为数43套的珍贵单品,从项链、吊坠、胸针、翡翠玉石等高级珠宝到稀有硬币和邮票,凸显了卓越的工艺和精美的设计。无论这些单品是展示中国文化如何透过穿戴式艺术融入日常生活,还是见证过去几十年的重大世界事件,它们都象征着文化承传,是永恒优雅的真正体现。 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示:「黑桃资本很荣幸能向红十字会捐赠这非凡的收藏品。红十字会自1950 年起一直为社会服务,在提供紧急救援和人道援助方面拥有优良记录。我们坚信集体行动的力量可以带来有意义的改变,我们相信这笔捐款将为有需要人士的生活带来重大改变。我们希望我们的贡献能激励其他人加入我们的使命,为所有人创造一个更光明、更公平的未来。」 香港红十字会主席刘楚钊医生表示:「我们衷心感谢何猷龙先生及黑桃资本慷慨捐赠。香港红十字会将利用这些艺术收藏来进行筹款工作,让我们能够持续拓展各方面的人道服务,例如为弱势社群提供紧急救灾及备灾、社区健康、人道参与和特殊教育及复康等服务。我们希望这种鼓舞人心的慷慨行为能够鼓励更多个人和组织支持我们的工作,一同未雨绸缪,令社区变得更安全、健康及富凝聚力。」 图片说明: 左起:黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生及香港红十字会主席 刘楚钊医生GMSM,MH,JP 有关黑桃资本有限公司 黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室,负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港,公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业,同时保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。 2023年8月,黑桃资本发起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了230亿美元的业务合并。 有关香港红十字会 香港红十字会成立于1950年,属国际红十字与红新月运动在全球超过190个国家的国际人道网络一分子,致力带领社会上各阶层人士,身体力行实践人道理念,并透过四大范畴的工作,分别为紧急救援及备灾、社区健康服务及教育、人道参与及教育、以及特殊教育及复康,为香港市民提供一个多元化的人道服务平台。详情请浏览:www.redcross.org.hk



